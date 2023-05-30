Заместитель министра-координатора польских спецслужб обвинил Россию и Белоруссию в дестабилизации ситуации на границе

В Польше, видимо, снова решили вернуться к теме «гибридной агрессии» со стороны России и Белоруссии, которые в качестве «оружия» используют мигрантов с Ближнего Востока.
Напомним, что в 2021 году тысячи мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока пытались попасть на территорию ЕС через белорусско-польскую и белорусско-литовскую границу. В Варшаве тогда поспешили обвинить Белоруссию и Россию в «гибридной агрессии» и попытке искусственно создать в Европе миграционный кризис.
Сегодня данную тему вновь поднял заместитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, который обвиняет Россию и РБ в очередной «попытке разрушения структур Запада». Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети.
Свое заявление Жарин сделала в ответ на информацию о группе мигрантов, которые на протяжении трех дней находились за заграждением у польской границы и якобы испытывали давление со стороны белорусских спецслужб. Позднее организация Grupa Granica сообщила, что все граждане Сирии и Ирака, пытавшиеся преодолеть пограничный кордон, уже находятся на территории Польши.
Как выразился заместитель министра-координатора польских спецслужб, вышеупомянутая ситуация с мигрантами является очередной попыткой Москвы и Минска дестабилизировать ситуацию на польской границе. При этом чиновник обвинил местных активистов и СМИ в «подыгрывании» гибридной операции, направленной против его страны.