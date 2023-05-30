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Заместитель министра-координатора польских спецслужб обвинил Россию и Белоруссию в дестабилизации ситуации на границе

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Заместитель министра-координатора польских спецслужб обвинил Россию и Белоруссию в дестабилизации ситуации на границе

В Польше, видимо, снова решили вернуться к теме «гибридной агрессии» со стороны России и Белоруссии, которые в качестве «оружия» используют мигрантов с Ближнего Востока.


Напомним, что в 2021 году тысячи мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока пытались попасть на территорию ЕС через белорусско-польскую и белорусско-литовскую границу. В Варшаве тогда поспешили обвинить Белоруссию и Россию в «гибридной агрессии» и попытке искусственно создать в Европе миграционный кризис.

Сегодня данную тему вновь поднял заместитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, который обвиняет Россию и РБ в очередной «попытке разрушения структур Запада». Об этом чиновник написал на своей странице в соцсети.

Свое заявление Жарин сделала в ответ на информацию о группе мигрантов, которые на протяжении трех дней находились за заграждением у польской границы и якобы испытывали давление со стороны белорусских спецслужб. Позднее организация Grupa Granica сообщила, что все граждане Сирии и Ирака, пытавшиеся преодолеть пограничный кордон, уже находятся на территории Польши.

Как выразился заместитель министра-координатора польских спецслужб, вышеупомянутая ситуация с мигрантами является очередной попыткой Москвы и Минска дестабилизировать ситуацию на польской границе. При этом чиновник обвинил местных активистов и СМИ в «подыгрывании» гибридной операции, направленной против его страны.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:49
    +3
    Три "таджика" три дня плутали по Беловежской пуще - угроза национальной безопасности ЕС. Чиновнику противопоказано в дальнейшем бухать куришку и курить бухашку.
  2. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:56
    0
    очередной попыткой Москвы и Минска дестабилизировать ситуацию на польской границе.

    Вот чья бы корова мычала, а польская лучше бы молчала.
  3. Woroshilow
    Woroshilow Сегодня, 10:57
    0
    Польские спеЦслужбы настолько слабоумны и отважны, что требуется отдельное министерство для координации их работы.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:02
    0
    ...Жарин сделала...

    Модераторы, поправте текст, Станислав Жарин это представитель мужского пола (по нашей классификации полов)
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    0
    С больной головы и на здоровую. Так нам к этому к сожалению не привыкать. Русский для западного мира стало именем нарицательным и его используют когда пытаются сказать о чем-то плохом, агрессивном. Уже звучат призыва от политиков уничтожать русских, а скоро и простому обывателю крепко вобьют в голову, что русские, как нация не должны существовать на земле. С Западом о чем-то договариваться бесполезно - только сила может заставить их уважительно относиться к России.