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Министерство обороны сообщило об отражённой атаке украинских беспилотников на Москву

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Министерство обороны сообщило об отражённой атаке украинских беспилотников на Москву

Министерство обороны сообщило об отражении утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом говорится на официальном сайте военного ведомства.


Согласно сообщению, в атаке на Москву приняло участие восемь украинских беспилотников самолетного типа, все они были нейтрализованы. Пять дронов были перехвачены ЗРПК "Панцирь-С" на подлете к Москве и сбиты, еще три подавлены средствами РЭБ, после чего они потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены

- говорится в сообщении.

Упоминаний о попадании беспилотников в высотные здания в Новой Москве в сообщении Минобороны нет, видимо это были "подавленные РЭБ" беспилотники. Между тем, по неофициальной версии, Москву атаковало значительно большее количество дронов, чем назвали в военном ведомстве. Утром утверждалось о не менее 25 дронах, хотя, возможно, это не соответствует действительности.

Как пишут российские ресурсы, в атаке участвовало несколько типов БПЛА самолетного типа, в том числе и такого же, как в Краснодаре несколько дней назад. Размах крыла такой "птички" до 4-х метров, дальность до 1 тысячи километров. По-видимому, это и есть "ответ" на российские дроны-камикадзе "Герань", о котором еще в конце прошлого года заявляли в Киеве.
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18 комментариев
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  1. Сеpгей
    Сеpгей Сегодня, 10:11
    +2
    Если все восемь беспилотников нейтрализованы, то что попало в дома в Москве?
    1. Руслан_3
      Руслан_3 Сегодня, 10:14
      +1
      Цитата: Сеpгей
      Если все восемь беспилотников нейтрализованы, то что попало в дома в Москве?

      3 которые подавили рэб .
    2. al3x
      al3x Сегодня, 10:15
      0
      Подавленные средствами РЭБ и отклонившиеся от курса, скорее всего. Такое тоже возможно. Тут уж как не крути, но жилой дом в любом случае будет иметь несравнимо меньший приоритет для сохранения, нежели какой нибудь особо охраняемый стратегический объект.
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 10:25
        -1
        Если условный аналитик Иванов, пребывавший с Января 2022 в безмятежном сне, прочтет эти новости, то он в ужасе воспримет это как кошмар, страшный сон… Эта жуть и сюр происходит со столицей России…
    3. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 10:21
      0
      Обломки от них, подавленные средствами радиоэлектронной борьбы
    4. Комментарий был удален.
  2. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 10:13
    +5
    Это не первая атака. Дроны пролетают достаточно большое расстояние до Москвы. По пути их следования должны быть и радары, и зоны ПВО. Наверняка, их пролёт слышали и местные жители. Почему такая поздняя реакция - аж только над самой Москвой? И это не первый случай
    1. Смею_заметить_
      Смею_заметить_ Сегодня, 10:21
      0
      "А вот это правильный вопрос." (к-ф "Я робот")
  3. Комментарий был удален.
  4. Andobor
    Andobor Сегодня, 10:14
    +1
    Для украинцев пиар акция для запада прощупывание ПВО. Ни один дрон цели не достиг.
  5. Million
    Million Сегодня, 10:15
    -2
    Цитата: Сеpгей
    Если все восемь беспилотников нейтрализованы, то что попало в дома в Москве?

    они потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

    Но людям от этого не легче.
  6. Rom8681
    Rom8681 Сегодня, 10:15
    +4
    Я,так понял,что безпилотники ,долгое время летели по российской территории и только возле Москвы их обнаружили?
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 10:21
      0
      Да, но каждый безпилотник нес на себе еще один безпилотник который который запускался с безпилотника ,поэтому такое.
    2. Deadушка
      Deadушка Сегодня, 10:21
      +1
      Разные типы применялись одновременно. Судя по фоткам у некоторых размах крыла был не 4 метра, не более 2-х и такое явно не могло долго лететь.
  7. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:16
    0
    Приходится теперь и МО "у Сирка очи занимать", чтоб хоть как-то объяснить необъяснимое.
    Реальность такова, что "москвичам и гостям столицы" нужно привыкать к таким перфомансам. Это и есть тот самый "наступ", "о неизбежности которого так долго говорили"...
    А реальность эту сами создали. Ибо...
    Как говорит народная мудрость "Нельзя и на сосну залезть и жопу не поцарапать".
    Пора менять формат.
  8. Codett
    Codett Сегодня, 10:18
    -2
    Ох ну теперь точно детишки нашей элиты вернуться из за границы, и запишутся добровольцами на фронт, или наоборот окончательно уедут забугор, а остальное население города могли бы хоть потренировать по гражданской обороне да и рассказать где можно укрыться в случае необходимости, ведь метро не у всех есть рядом.
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: Codett
      Ох ну теперь точно детишки нашей элиты вернуться из за границы, и запишутся добровольцами

      А то вы сами пишете из окопа.... wink Ваши детишки в добровольцах? wink
  9. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 10:19
    +1
    . Упоминаний о попадании беспилотников в высотные здания в Новой Москве в сообщении Минобороны нет, видимо это были "подавленные РЭБ" беспилотники
    . Не, просто у Минобороны " долгое срабатывание", завтра к вечеру, глядишь, и до них " дойдет", Конашенков все четко озвучит))
  10. AlexKruglov1976
    AlexKruglov1976 Сегодня, 10:25
    +1
    Московские многоэтажки сбили большинство БПЛА врага!
  11. север 2
    север 2 Сегодня, 10:27
    0
    если дальность полётов этих Москву атаковавших беспилотников составляет до тысячи км. но их сбили только у Москвы и над Москвой - это значить только два варианта . Или вся ПВО на границе с Украиной против таких беспилотников бессильна , или эти беспилотники были запущены с территории России , где то недалеко от Москвы . Хочется верит что ПВО на границе с Украиной может справиться с такими беспилотниками , но в таком случае не хочется верит , что такие беспилотники по таким целям кто то запускает уже на территории самой России...