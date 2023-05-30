Министерство обороны сообщило об отражённой атаке украинских беспилотников на Москву

Министерство обороны сообщило об отражении утренней атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом говорится на официальном сайте военного ведомства.
Согласно сообщению, в атаке на Москву приняло участие восемь украинских беспилотников самолетного типа, все они были нейтрализованы. Пять дронов были перехвачены ЗРПК "Панцирь-С" на подлете к Москве и сбиты, еще три подавлены средствами РЭБ, после чего они потеряли управление и отклонились от намеченных целей.
Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены
- говорится в сообщении.
Упоминаний о попадании беспилотников в высотные здания в Новой Москве в сообщении Минобороны нет, видимо это были "подавленные РЭБ" беспилотники. Между тем, по неофициальной версии, Москву атаковало значительно большее количество дронов, чем назвали в военном ведомстве. Утром утверждалось о не менее 25 дронах, хотя, возможно, это не соответствует действительности.
Как пишут российские ресурсы, в атаке участвовало несколько типов БПЛА самолетного типа, в том числе и такого же, как в Краснодаре несколько дней назад. Размах крыла такой "птички" до 4-х метров, дальность до 1 тысячи километров. По-видимому, это и есть "ответ" на российские дроны-камикадзе "Герань", о котором еще в конце прошлого года заявляли в Киеве.