В России создана методика обнаружения расчётов FPV-дронов

ЦКБР усиленно работает над системами противодействия FPV-дронам. В настоящее время нами уже выработаны и применяются некоторые меры по снижению угроз. Похожий опыт антиснайперской борьбы, проанализированный нами и подтолкнул нас к созданию этой методики

Борьба эта ведётся и FPV-дронами и пилотами, но только с нашей стороны. Именно по этой причине нам необходимо было изучить сначала противоснайперскую борьбу

Нельзя допустить предоставления неограниченного доступа к FPV-технологиям, поскольку это опасный прецедент, который по своим масштабам сравним со свободной продажей оружия . На данном же этапе, риск угроз относительно невелик ввиду сложностей, связанных с обучением сборки и пилотированием этой техники. Однако настанет и тот момент, когда придётся регулировать не просто вопрос с беспилотниками, но, главным образом с FPV-дронами