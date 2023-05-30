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В России создана методика обнаружения расчётов FPV-дронов

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В России создана методика обнаружения расчётов FPV-дронов

Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал методику обнаружения расчётов (операторов) FPV-дронов на основе антиснайперской борьбы. Об этом сообщил генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.


ЦКБР усиленно работает над системами противодействия FPV-дронам. В настоящее время нами уже выработаны и применяются некоторые меры по снижению угроз. Похожий опыт антиснайперской борьбы, проанализированный нами и подтолкнул нас к созданию этой методики

– рассказал Кузякин в беседе с ТАСС.

Как уточнил он, направлена эта методика на поиск и обезвреживание пилотов противника, а не на борьбу с самими беспилотниками.

Дмитрий Кузякин:

Борьба эта ведётся и FPV-дронами и пилотами, но только с нашей стороны. Именно по этой причине нам необходимо было изучить сначала противоснайперскую борьбу

В то же время, отметил гендиректор ЦКБР, сегодня в мире по-прежнему нет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против FPV-систем, которое могло бы эффективно срабатывать при любой ситуации. В этой связи, он подчеркнул необходимость внедрения инструментов, с помощью которых появилась бы возможность регулировать применение FPV-технологий.

Нельзя допустить предоставления неограниченного доступа к FPV-технологиям, поскольку это опасный прецедент, который по своим масштабам сравним со свободной продажей оружия. На данном же этапе, риск угроз относительно невелик ввиду сложностей, связанных с обучением сборки и пилотированием этой техники. Однако настанет и тот момент, когда придётся регулировать не просто вопрос с беспилотниками, но, главным образом с FPV-дронами

– сказал специалист.

Как уже сообщал ранее информагентству Кузякин, с прошлого года вышеуказанный центр подготовил 100 специалистов в рамках подготовки пилотов и пилотов-инструкторов FPV-дронов. Также ЦКБР направил в зону СВО 100 таких боевых единиц, в основные задачи которых входит сбрасывание мин и поражение тяжёлой техники.

Для справки: ЦКБР специализируется как на разработке, так и на выпуске FPV-дронов, занимаясь и обучением специалистов.

FPV-дрон – квадрокоптер или мультироторный БПЛА с наличием в нём камеры для передачи видео в режиме реального времени на устройство пилота. Так, он управляет им, используя видеопоток, передающийся затем на экран пилота.
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10 комментариев
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  1. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 11:44
    0
    Через время, в "дроне" да и просто в оружии, будет уже некий ИИ, автономный, без привязки к чему либо. Думать надо на перспективу и средства разрабатывать на перспективу.
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:04
      0
      Если судить по статье, то в ЦКБР разработаны некоторые рекомендации и методы по снижению угрозы от FPV дронов ....
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:48
    0
    Однако настанет и тот момент, когда придётся регулировать не просто вопрос с беспилотниками, но, главным образом с FPV-дронами

    Ждем Закон до конца года. А пока ограничатся запретом для гражданских.
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:51
    0
    Специалисты есть? Почему не выносить антенну кабелем метров на 100 в сторону? Слышал, что ещё во Вьетнаме начали выносить в сторону от КУНГа управления антенны локаторов.
  4. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 11:54
    0
    В то же время, отметил гендиректор ЦКБР, сегодня в мире по-прежнему нет средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против FPV-систем, которое могло бы эффективно срабатывать при любой ситуации.
    C чего бы это. Он по радиоканалу управляется, значит подвержен помехам. А так, как управление в реальном времени на скорости и без автопилота, то любой сбой в канале череват потерей управления и соответственно аварии.
    1. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 12:23
      0
      Он по радиоканалу управляется, значит подвержен помехам.

      1) Помехи работают в обе стороны, поэтому ставятся дозировано, либо когда угроза обнаружена (защита объекта) либо в момент выполнения задачи (атака объекта).
      2) Источник помех станет первой целью автономных дронов с наведением на источник помех.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:55
    -3
    Это давно предсказывалось. Именно потому ни Мавики, ни эти FPV никто на вооружение не принимал, и никогда не примет. Ланцет - да, потому как военная техника обязана быть защищена от обнаружения. А Мавики и FPV - камикадзе там не дрон, а оператор
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 12:07
      0
      Хотите сказать, что лучше, к примеру, героически сидеть наверху окопа так же героически наводя ПТРК по наступающим на тебя целям извергающим всякие 23-25-30-105-125-152-155мм и прочие ОФС , чем сидеть внизу в очках или по мониторчику наводить fpvшку-камикадзе?
    2. Гнусный скептик
      Гнусный скептик Сегодня, 12:32
      0
      Именно потому ни Мавики, ни эти FPV никто на вооружение не принимал, и никогда не примет. Ланцет - да

      Какой-нибудь израильский Lanius, польский Dragon Fly или турецкий Kargu смеется над очередным перлом "специалиста".
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 12:24
    +1
    он подчеркнул необходимость внедрения инструментов, с помощью которых появилась бы возможность регулировать применение FPV-технологий.
    Ну кто б сомневался)) Это поможет нам против врагов?Абсолютно нет! Украинцы и все такие прочие не будут озабочены регистрацией своих дронов в наших властных конторках (которые, как это обычно бывает, внезапно все окажутся частными). А против кого тогда?
    Ну понимаете... ЭТИ накупили там дронов себе, и пользуются! А денег нам отдать ни за что? Ну, в смысле, за разрешение купить, разрешение пользоваться, разрешение жить на свете? Дал бог денег на дрон, даст и на прокорм рекетиров, ой, то есть чиновников!
    Кто больше всех трудится над дискредитацией государства российского, подрывает его основу и всячески его позорит? Вопрос риторический...