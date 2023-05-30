Из западных комментариев: Мы уже вооружили армию Украины так, как не вооружено большинство стран НАТО

Мы уже вооружили армию Украины так, как не вооружено большинство стран НАТО. Но она продолжает просить оружие? А если контрнаступление провалится, нас обвинят в том, что мало военной помощи оказывалось.

Сотни БМП и танков , сотни ракет, сотни тысяч снарядов, а ещё гаубицы, дроны, реактивные установки, противотанковые комплексы, системы ПВО. Что НАТО нужно было ещё поставить для того, чтобы Украина сохранила хотя бы Артёмовск?

Так давайте поставим Зеленскому всё, что у нас есть. Просто для того, чтобы у него уже не было возможность лгать о том, что нет нужного количества оружия для наступления. Зачем нам защищать самих себя, не так ли?