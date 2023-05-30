Из западных комментариев: Мы уже вооружили армию Украины так, как не вооружено большинство стран НАТО

Череда обращений от Зеленского в адрес глав зарубежных государств с просьбой о поставках оружия и техники становится по-настоящему нескончаемой.
Только с начала мая киевский режим просил у зарубежных партнёров следующее оружие: ракеты «Таурус» (с дальностью 500 км) у Германии, средства для форсирования водных преград у Финляндии и Болгарии, бронетехнику у Австралии, истребители F-16 у всех, у кого они есть, а у кого их нет – другие истребители. Также Зеленский и Ко запрашивает у США поставки ракет AMRAAM класса «воздух-воздух» для вооружения F-16 на случай начала поставок. Кроме того, Киев ожидает от Южной Кореи начала поставок систем ПВО-ПРО, от США дополнительных поставок ЗРК Patriot, систем войсковой противовоздушной обороны.
Это всё? Нет, не всё.
Киев направил запрос в Британию на поставку новых партий ракет Storm Shadow, морских дронов, беспилотников авиационного типа. Запросы на поставку артиллерийских снарядов превратились в постоянные, и оцениваются уже в миллионы снарядов на миллиарды долларов.
Все эти нескончаемые запросы поставок зарубежного оружия подводятся под необходимость «успешного контрнаступления».
В связи с этим западные военные эксперты задаются вопросом о том, так сколько же ещё оружия и каких типов нужно поставить ВСУ, чтобы они хотя бы начали (акцентированно) своё контрнаступление. Эти размышления свидетельствуют о том, что доверие к Киеву на Западе далеко не 100-процентное. И все эти запросы от Киева могут оказаться попыткой оправдать как то, что Украина своё наступление не начинает, так и провал в Артёмовске.
Несколько комментариев читателей западных изданий на эту тему:
Мы уже вооружили армию Украины так, как не вооружено большинство стран НАТО. Но она продолжает просить оружие? А если контрнаступление провалится, нас обвинят в том, что мало военной помощи оказывалось.
Сотни БМП и танков, сотни ракет, сотни тысяч снарядов, а ещё гаубицы, дроны, реактивные установки, противотанковые комплексы, системы ПВО. Что НАТО нужно было ещё поставить для того, чтобы Украина сохранила хотя бы Артёмовск?
Так давайте поставим Зеленскому всё, что у нас есть. Просто для того, чтобы у него уже не было возможность лгать о том, что нет нужного количества оружия для наступления. Зачем нам защищать самих себя, не так ли?