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Иностранные наемники начали прибывать в Харьковскую область для пополнения рядов ВСУ

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Иностранные наемники начали прибывать в Харьковскую область для пополнения рядов ВСУ

Нехватку хорошо подготовленных и мотивированных бойцов в рядах украинской армии западные союзники Киева все более активно восполняют рекрутами из числа отставных или специально «уволившихся в запас» военнослужащих своих вооруженных сил. Немало среди так называемых солдат удачи и просто маргинальных элементов, которые либо ненавидят Россию, либо им без разницы, где и за кого воевать, когда за это неплохо платят.


Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщает о прибытии контингента иностранных наемников в Харьков и другие населенные пункты на оккупированной ВСУ территории области. В основном западные легионеры концентрируются на Купянском направлении, которое считается наиболее вероятным для как для грядущей контратаки украинских войск, так и вероятных наступательных действий ВС РФ.

В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев

— написал Марочко со ссылкой на собственные источники в своем аккаунте телеграм-канала.

Среди прибывших для усиления ВСУ из-за рубежа головорезов в основном преобладают польские наемники, хотя есть среди них также немцы, французы и испанцы, отметил Марочко. При этом все больше украинских военнослужащих, в основном из числа принудительно мобилизованных, не желают погибать и калечиться ради амбиций президента Зеленского и его западных покровителей.

Отставной офицер НМ ЛНР сообщает об очередном самовольном оставлении позиций бойцами ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Невского и Макеевки Донецкой республики. Из радиоперехватов стало известно, что после нанесения ВС РФ ударов по позициям противника с передовой дезертировали украинские военнослужащие численностью до взвода. В связи с этим украинское командование перебросило в этот район дополнительные резервы, ведется розыск бежавших из окопов бойцов.

Немало украинских военных сдается в плен, предпочитая остаться в живых, а не сложить голову ради мифической победы Киева и Запада над Россией. Оказавшись во вполне комфортных условиях содержания, бывшие боевики ВСУ призывают сограждан избегать призыва, а тех, кто уже оказался в рядах ВСУ, последовать их примеру. Некоторые в своих «исповедях» просятся на обмен, наивно полагая, что киевский режим позволит им просто вернуться домой и зажить мирной жизнью.

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15 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:44
    +7
    Кто на обмен просится, тем нужно устроить экскурсию в Магаданскую область лет на 7-8, познать, так сказать, географию соседней страны, чисто из гуманитарных соображений. Увидеть Магадан и не умереть.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:49
      +3
      не надо засорять Магадан.... для тутошних злопыхателей места не останется.....
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 13:15
        0
        Цитата: Mouse
        не надо засорять Магадан....

        А железку на Якутск кто тянуть будет? laughing laughing laughing
        Цитата: sailor Roman
        Согласен, нельзя засорять русскую землю на материке. У нас достаточно мало обитаемых и необитаемых островов в северных морях и охотском море.

        А острова то в чём виноваты? Например Шантары в Охотском море вообще Национальный парк. Там такая природа, такая красота, а вы этих вечно и везде гадящих, нам на эту красоту? Вон пусть карликовые берёзки в тундре окучивают. Чтобы пейзаж вокруг будущей магистрали на Магадан выглядел жизнерадостно.
    2. sailor Roman
      sailor Roman Сегодня, 11:01
      +3
      Согласен, нельзя засорять русскую землю на материке. У нас достаточно мало обитаемых и необитаемых островов в северных морях и охотском море.
    3. Fitter65
      Fitter65 Сегодня, 13:10
      0
      Цитата: Uprun
      Кто на обмен просится, тем нужно устроить экскурсию в Магаданскую область лет на 7-8, познать, так сказать, географию соседней страны, чисто из гуманитарных соображений. Увидеть Магадан и не умереть.

      С одной стороны. Как бы и не нужны они нам тут на Дальнем Востоке. А с другой стороны вроде как железную дорогу на Якутск и далее на Магадан хотят строить, а неквалифицированная рабсила всегда нужна.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:44
    +3
    это... пусть кучкуются покучнее....... winked
  3. Aken
    Aken Сегодня, 10:50
    0
    Заскучали эвропейцы? Жизнь пресна и однообразна? Негры больше не беспокоят?
  4. NaBerlin
    NaBerlin Сегодня, 10:51
    0
    Пригожин хоть показывал этих наемников, от МО, как обычно, одни слова...Скоро на борьбу с рептилоидами будут зазывать
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 10:59
      -1
      от МО, как обычно, одни слова.

      При чем здесь МО, в статье конкретно написано, что это слова Морочко.
  5. Арман Бахтикян
    Арман Бахтикян Сегодня, 10:52
    0
    Наемники???, Регулярные части войск НАТО, война с Западом идёт полным ходом.
  6. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 10:54
    0
    Наемников в плен не брать, причем утилизировать показательно, что бы было желающим повоевать против русских, о чем подумать.
  7. Джорж Милославский
    Джорж Милославский Сегодня, 11:18
    +3
    А мы почему не создаём свой иностранный легион?!
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 13:14
      0
      А мы почему не создаём свой иностранный легион?!

      Может не из кого ? Ну или не наберём на легион максимум на 2-3 роты.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 13:20
      0
      На узбеков намекаете? Я бы так не рисковал.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    +1
    в основном преобладают польские наемники, хотя есть среди них также немцы, французы и испанцы...
    Куда не ткни кругом высвечивается Польша, как один из главных помощников укронацистов. Здесь и оружейный хаб по доставке оружия на Украину в т.ч. польского, здесь и т.н. "добровольцы" из числа действующих военнослужащих, здесь и ярая русофобия, здесь и провокации против наших дипломатов... Имеет ли смысл с такой страной поддерживать дипломатические отношения? И это касается еще ряда стран, которых даже перечислять не нужно, т.к. они у всех на слуху.