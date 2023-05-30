В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений. Подразделения как смешанные, так и состоящие сугубо из иностранцев

Нехватку хорошо подготовленных и мотивированных бойцов в рядах украинской армии западные союзники Киева все более активно восполняют рекрутами из числа отставных или специально «уволившихся в запас» военнослужащих своих вооруженных сил. Немало среди так называемых солдат удачи и просто маргинальных элементов, которые либо ненавидят Россию, либо им без разницы, где и за кого воевать, когда за это неплохо платят.Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко сообщает о прибытии контингента иностранных наемников в Харьков и другие населенные пункты на оккупированной ВСУ территории области. В основном западные легионеры концентрируются на Купянском направлении, которое считается наиболее вероятным для как для грядущей контратаки украинских войск, так и вероятных наступательных действий ВС РФ.— написал Марочко со ссылкой на собственные источники в своем аккаунте телеграм-канала.Среди прибывших для усиления ВСУ из-за рубежа головорезов в основном преобладают польские наемники, хотя есть среди них также немцы, французы и испанцы, отметил Марочко. При этом все больше украинских военнослужащих, в основном из числа принудительно мобилизованных, не желают погибать и калечиться ради амбиций президента Зеленского и его западных покровителей.Отставной офицер НМ ЛНР сообщает об очередном самовольном оставлении позиций бойцами ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Невского и Макеевки Донецкой республики. Из радиоперехватов стало известно, что после нанесения ВС РФ ударов по позициям противника с передовой дезертировали украинские военнослужащие численностью до взвода. В связи с этим украинское командование перебросило в этот район дополнительные резервы, ведется розыск бежавших из окопов бойцов.Немало украинских военных сдается в плен, предпочитая остаться в живых, а не сложить голову ради мифической победы Киева и Запада над Россией. Оказавшись во вполне комфортных условиях содержания, бывшие боевики ВСУ призывают сограждан избегать призыва, а тех, кто уже оказался в рядах ВСУ, последовать их примеру. Некоторые в своих «исповедях» просятся на обмен, наивно полагая, что киевский режим позволит им просто вернуться домой и зажить мирной жизнью.