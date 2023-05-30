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Береговая охрана Филиппин готовится к первым в истории трехсторонним морским учениям с участием США и Японии

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Береговая охрана Филиппин готовится к первым в истории трехсторонним морским учениям с участием США и Японии

Соединённые Штаты продолжают вить паутину вокруг Китая, налаживая всесторонние, особенно военные, связи со странами, находящимися по соседству с Поднебесной, пытаясь таким образом ограничить растущее влияние Пекина.


Одной из таких стран являются Филиппины, где у Вашингтона имеется целый ряд военных баз. Все чаще стороны проводят и различные совместные учения. Как стало известно, филиппинская береговая охрана готовится к проведению первых в истории трехсторонних морских учений с участием береговой охраны Соединенных Штатов и береговой охраны Японии.

Учения будут идти неделю с 1 по 7 июня в прибрежной зоне близ филиппинской провинции Батаан. В них примут участие четыре корабля береговой охраны Филиппин и по одному от США и Японии. В ходе учений стороны будут отрабатывать слаженную работу по противодействию морским пиратам, поиску и спасению пострадавших в потенциальных морских катастрофах.

Береговая охрана США и Японии оказывают нам помощь в нашей программе подготовки сотрудников правоохранительных органов

- отметил филиппинский вице-адмирал Роландо Лизор Пунсалан.

Кроме того, как сообщается, в ходе недельных учений будут проводиться трёхсторонние спортивные мероприятия, обмен опытом для женщин, служащих в береговых частях и обмен экспертами для профессиональной доподготовки сотрудников береговых подразделений трех стран.
Использованы фотографии:
Википедия/Gregory A. Harden II/U.S. Navy
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1 комментарий
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  1. BlackMokona
    BlackMokona Сегодня, 10:26
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    США тут не сложно вить Союзы, ведь со всеми этими странами у КНР территориальный тёрки, которые Китай активно давит. Поэтому там даже Вьетнам весело в союз бежит. Вот например новость 4 летней давности
    ХАНОЙ, 5 марта. /ТАСС/. Ударная группа боевых кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson прибыла в понедельник с четырехдневным дружественным визитом во вьетнамский порт Дананг. В состав эскадры кроме авианосца входят ракетный эсминец Wayne E. Meyer и ракетный крейсер Lake Champlain.

    И это не одиночная акция
     
    Ударная группа боевых кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt прибыла в четверг с пятидневным дружественным визитом во вьетнамский порт Дананг.