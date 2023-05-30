Береговая охрана Филиппин готовится к первым в истории трехсторонним морским учениям с участием США и Японии

Соединённые Штаты продолжают вить паутину вокруг Китая, налаживая всесторонние, особенно военные, связи со странами, находящимися по соседству с Поднебесной, пытаясь таким образом ограничить растущее влияние Пекина.
Одной из таких стран являются Филиппины, где у Вашингтона имеется целый ряд военных баз. Все чаще стороны проводят и различные совместные учения. Как стало известно, филиппинская береговая охрана готовится к проведению первых в истории трехсторонних морских учений с участием береговой охраны Соединенных Штатов и береговой охраны Японии.
Учения будут идти неделю с 1 по 7 июня в прибрежной зоне близ филиппинской провинции Батаан. В них примут участие четыре корабля береговой охраны Филиппин и по одному от США и Японии. В ходе учений стороны будут отрабатывать слаженную работу по противодействию морским пиратам, поиску и спасению пострадавших в потенциальных морских катастрофах.
Береговая охрана США и Японии оказывают нам помощь в нашей программе подготовки сотрудников правоохранительных органов
- отметил филиппинский вице-адмирал Роландо Лизор Пунсалан.
Кроме того, как сообщается, в ходе недельных учений будут проводиться трёхсторонние спортивные мероприятия, обмен опытом для женщин, служащих в береговых частях и обмен экспертами для профессиональной доподготовки сотрудников береговых подразделений трех стран.