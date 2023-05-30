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Американская пресса: Из-за дискредитации профессии полицейские службы США не могут укомплектовать штат

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Американская пресса: Из-за дискредитации профессии полицейские службы США не могут укомплектовать штат

Американские полицейские службы испытывают трудности с комплектованием штата сотрудников из-за того, что многие опытные работники полиции увольняются, а на замену им не находится достаточного числа желающих.


Как сообщает американское издание The Washington Post, кризис возник вследствие изменений, внесенных в законодательство после смерти Джорджа Флойда, а также последовавшей за ней дискредитации правоохранителей.

Так, в Сан-Франциско были сокращены более 600 сотрудников полиции, что составляет около 30% от его штатной численности. Для того чтобы полностью укомплектовать штат, необходимо набрать около 500 сотрудников.

Численность полицейских в округе Колумбия в настоящее время является на минимальном уровне за период последних 50 лет, несмотря на высокий уровень преступности, преимущественно нападений с применением огнестрельного оружия и угонов автотранспорта.

Сообщается, что массовый отток из полиции опытных сотрудников начался на фоне введения новых мер, предполагающих привлечение правоохранителей к ответственности после произошедшей в 2020 году смерти Джорджа Флойда, а также роста враждебности в отношении полиции со стороны отдельных категорий граждан.

По мнению экспертов, проведение расследований на государственном уровне злоупотреблений со стороны полиции дискредитировало эту профессию для потенциальных новобранцев, особенно из числа представителей малоимущих слоев общества или национальных меньшинств.
Использованы фотографии:
Wikipedia/ajay_suresh - NYPD Times Square
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2 комментария
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:28
    0
    их проблемы... беженцы, нелегалы им в помощь..... yes
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:28
    0
    Прямое народовлпстие.
    Без изъегов постиндустриального общества.
    Латиносы создадут новую демократию.
    Баспы растворятся в прошлом