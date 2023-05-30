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Британская пресса: Украина проводит «смелые операции» для отвлечения России перед контрнаступлением ВСУ

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Британская пресса: Украина проводит «смелые операции» для отвлечения России перед контрнаступлением ВСУ

В мае 2023 года Украина перешла к неким «смелым формирующим операциям», которые призваны обмануть российское руководство и заставить ВС РФ тратить лишние силы и внимание перед анонсированным ранее контрнаступлением ВСУ. Об этом пишет британское издание The Financial Times, характеризуя ситуацию на фронте.


По утверждению издания, украинское командование хочет заставить Россию «потратить ресурсы», очевидно на отражение разнообразных диверсий и мелких атак. В числе этих «смелых операций» британская пресса называет вторжение в Белгородскую область диверсантов, удар БПЛА по Кремлю и атаку морского беспилотника на российский разведывательный корабль в Черном море.

Киевский режим пытается запутать российское руководство, чтобы оно не понимало, когда именно началось контрнаступление ВСУ и к чему оно может привести. По утверждению британской прессы, одна из главных целей подобных действий – создание «неуверенности» у российских военных.

Примечательно, что США на этом фоне заявляли о том, что не одобряют удары по «старой» российской территории. Но понятно, что без разрешения Вашингтона такие действия киевский режим вряд ли бы осмелился осуществлять самостоятельно, и это является свидетельством причастности американских властей к этому самому «обману» России, о котором рассуждает британская пресса.

Впрочем, подобные действия должны повлечь лишь дополнительную эскалацию боевых действий. Но многое будет зависеть от политики российского руководства, насколько оно готово к эскалации боевых действий и стремится отвечать Украине все более жесткими мерами. Удары по центру Киева, уничтожение американских ЗРК, постоянные уничтожения складов ВСУ свидетельствуют, что ВС РФ все же отвечают довольно активными и жесткими мерами.
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22 комментария
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  1. fiv
    fiv Сегодня, 10:53
    +3
    Отвлекая внимание ухрякского командования, давно пора бить по наглии
    1. стар
      стар Сегодня, 11:10
      +2
      Басаев, Радуев и Зеленский действуют по одним и тем же методичкам, написанным на правильном английском языке.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 10:54
    +3
    На Кипре по военной базе давно не прилетало. В Сирии по базам сша то же может прилететь, скорее должно прилететь. Мелко пакостят в силу своего воспитания и предрасположенности, что не съем то понадкусаю.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:55
    +1
    По-моему, они там усиленно отвлекают кураторов от того, что контрнахрюк уже закончиться должен был, а еще так и не начался))) И вот по этой тематике проводят успешные операции под общим лозунгом "дайте денег бедному еврею"
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +4
    Знатный у бритов "табачок" - расстрелять машину гражданского и спалить две хаты - смелая операция? А как атака морского беспилотника сказывается на состояние дел на земле? С передка снимут пару полков для морской охраны кораблей на шаландах? Окраина мелко гадит, как и их бритские учителя.
  5. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 10:56
    +3
    Украина перешла к неким «смелым формирующим операциям»
    Какие смелые ребята ! what
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:58
      +1
      Ага.Смелые.По Киеву шхерится,как тараканы
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Какие смелые ребята !

      Особенно Зеленский.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: Uncle Lee
      Какие смелые ребята !

      Самый смелый у них, даже не переодевается.Из боя в зеленой майке ,сразу за управление страной .Новый супергерой Украинских ВС - Green Man
  6. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 10:56
    +1
    В мае 2023 года Украина перешла к неким «смелым формирующим операциям», которые призваны обмануть российское руководство и заставить ВС РФ тратить лишние силы и внимание перед анонсированным ранее контрнаступлением ВСУ. Об этом пишет британское издание The Financial Times, характеризуя ситуацию на фронте.

    Можно подумать, что с головой на Западе совсем нехорошо. Ну с украиной понятно, но The Financial Times когда-то было приличным изданием.
  7. Копчёный
    Копчёный Сегодня, 10:57
    0
    Это написано для Украины и всего мира с ней, а не для нас или ещё кого. Ну хвалят и хвалят, это бесплатно(возможно), ни к чему не обязывает и главное, кто заставляет это читать?
  8. Жнец
    Жнец Сегодня, 11:01
    +2
    Британская пресса так же восторженно писала об атаке японской эскадры против нашей в первую мировую и так же гневно возмущалась про атаку японской эскадры на Перл-харбор. Двуличные лицемеры с двойными стандартами
    1. стар
      стар Сегодня, 11:12
      +1
      Британская пресса всегда восторженно писала об убийстве русских. Сдерживались разве что в годы Второй мировой. И то с трудом.
    2. Митрич73
      Митрич73 Сегодня, 11:30
      0
      Японская эскадра не могла в Первую мировую атаковать Российскую, мы были союзниками.
      1. ВСЗМК
        ВСЗМК Сегодня, 11:52
        0
        Цитата: Митрич73
        Японская эскадра не могла в Первую мировую атаковать Российскую, мы были союзниками.

        Товарищ видимо имел в виду русско-японскую войну. А на тему двуличности заметил верно.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:01
    +1
    Украина перешла к неким «смелым формирующим операциям»

    что аж самим страшно от своей смелости....
  10. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 11:06
    +1
    Ну и что, пропаганда действует,может и не 100%,но действует на умы шароварников. А мы что? Конашенко что то мямлит по телеку. Вот Левитан только из-за своего голоса и харизмы был личным врагом фюрера. Его слушали.
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 11:17
      +2
      Нормально он говорит. В времена Левитана не было тик токов и остальных телеграммов
  11. cyberstranik1976
    cyberstranik1976 Сегодня, 11:12
    0
    Надо уже нам самим артиллерить.А то уже Зеленский какое то наступление согласовал,раньше это значит постанова была.По ходу это наступление всу пиар и постанова для украинцев и чтоб россияне вздрогнули наконец))))Всу заняты обороной+все склады крушат у них один за одним.Если б было впк у украины как у РФ о чём то может и можно было мечтать,а так,никакие поставки оружия не поможет украине без впк.Надо скрывать бпла,гаситься перед наступлением,а они какие то мелочи творят с помощью бпла и выдают месторасположение.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +3
    Британская пресса бросила свои ресурсы на поддержку Киева и его защиту от критики по поводу так и не начавшегося пока "контрнаступления". И это понятно. А т.н. "смелые формирующие операции" проводятся с непосредственным планированием и участием английских и американских спецслужб.
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 11:32
    +1
    Британская пресса: Украина проводит «смелые операции» для отвлечения России перед контрнаступлением ВСУ

    Может России какую-нибудь "смелую операцию" провести против наглосаксонии, дабы под ногами не путалась и не пакостила? angry
  14. macgyver
    macgyver Сегодня, 12:16
    0
    Пока русские войска заняты закапыванием украинских трупов, можно смело проводить любое контрнаступление в СМИ.