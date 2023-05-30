В мае 2023 года Украина перешла к неким «смелым формирующим операциям», которые призваны обмануть российское руководство и заставить ВС РФ тратить лишние силы и внимание перед анонсированным ранее контрнаступлением ВСУ. Об этом пишет британское издание The Financial Times, характеризуя ситуацию на фронте.
По утверждению издания, украинское командование хочет заставить Россию «потратить ресурсы», очевидно на отражение разнообразных диверсий и мелких атак. В числе этих «смелых операций» британская пресса называет вторжение в Белгородскую область диверсантов, удар БПЛА по Кремлю и атаку морского беспилотника на российский разведывательный корабль в Черном море.
Киевский режим пытается запутать российское руководство, чтобы оно не понимало, когда именно началось контрнаступление ВСУ и к чему оно может привести. По утверждению британской прессы, одна из главных целей подобных действий – создание «неуверенности» у российских военных.
Примечательно, что США на этом фоне заявляли о том, что не одобряют удары по «старой» российской территории. Но понятно, что без разрешения Вашингтона такие действия киевский режим вряд ли бы осмелился осуществлять самостоятельно, и это является свидетельством причастности американских властей к этому самому «обману» России, о котором рассуждает британская пресса.
Впрочем, подобные действия должны повлечь лишь дополнительную эскалацию боевых действий. Но многое будет зависеть от политики российского руководства, насколько оно готово к эскалации боевых действий и стремится отвечать Украине все более жесткими мерами. Удары по центру Киева, уничтожение американских ЗРК, постоянные уничтожения складов ВСУ свидетельствуют, что ВС РФ все же отвечают довольно активными и жесткими мерами.