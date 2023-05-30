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Генсек ШОС заявил об усилиях, предпринимаемых странами-членами организации с целью повышения уровня жизни людей

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Генсек ШОС заявил об усилиях, предпринимаемых странами-членами организации с целью повышения уровня жизни людей

Страны-члены ШОС предпринимают усилия с целью повышения уровня жизни людей путём взаимодействия в различных сферах. С таким заявлением выступил генеральный секретарь организации Чжан Мин.


Государства-члены ШОС всецело поддерживают ориентированную на народ философию развития, а также углубляют сотрудничество, направленное на повышение благосостояния и уровня жизни людей на пространстве организации

– сказал он в ходе своего выступления на форуме по сокращению бедности и устойчивому развитию.

В то же время, уверен Чжан Мин, именно форум ШОС станет неким толчком для стран-членов этой международной организации в их борьбе с таким социальным феноменом, как бедность.

Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко придерживается мнения о том, что совместное сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС даст свои плоды в будущем, способствуя созданию крупнейшего объединения. Прозвучало оно из уст белорусского лидера во время его выступления на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.

Кстати говоря, министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи также подчеркнул необходимость дальнейшего развития БРИКС и ШОС, ведь, по его словам, эти организации будут играть важнейшую роль в мировой экономке в перспективе.

Для справки: Форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию стартовал в китайском городе Янлин в провинции Шэньси 29 мая. Основная тема на повестке дня данного мероприятия – обмен мнениями и развитие сотрудничества с целью снижения уровня бедности, а также разработка мер для устойчивого развития сельских регионов в государствах, входящих в организацию.
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4 комментария
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  1. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:16
    0
    Китайских людей?"""""
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:34
      +1
      По текущим оценкам, размер среднего класса Китая составляет 400 миллионов человек... Это составляет менее одной трети от общей численности населения Китая...
      Согласно официальным данным, домашнее хозяйство среднего класса в Китае зарабатывает от 25 000 юаней (3 640 долларов США) до 250 000 юаней (36 400 долларов США) в год.

      Совсем недавно Национальное бюро статистики впервые опубликовало официальное определение, в котором предусматривалось, что люди, получающие ежемесячный доход от 2000 юаней (295 долл США) до 5000 юаней (740 долл США), составляют «средний доход» в Китае.
      1. Gomunkul
        Gomunkul Сегодня, 11:55
        0
        По текущим оценкам, размер среднего класса Китая составляет 400 миллионов человек... Это составляет менее одной трети от общей численности населения Китая...

        Слабаки laughing
        Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу. В интервью агентству ТАСС он объяснил, что исходит из методики Всемирного банка, в соответствии с которой к среднему классу можно причислить тех людей, доход которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
        rbc.ru
      2. smart fellow
        smart fellow Сегодня, 11:55
        0
        Если приводите данные так берите последние.
        Согласно официальным данным, домашнее хозяйство среднего класса в Китае зарабатывает от 25 000 юаней (3 640 долларов США) до 250 000 юаней (36 400 долларов США) в год.

        17.07.2020 https://prc.today/urovni-zhizni-v-kitae-srednij-klass/
        Так, Национальное бюро статистики КНР называет средним классом семью из трех человек, чей годовой доход составляет 100–500 тыс. юаней ($15 600 – $78 400). По такой оценке, в Китае сегодня проживает 400 млн представителей среднего класса – 44% от городского и 28% от всего населения страны.
        6 марта 2023 https://www.retail.ru/articles/kak-costco-stal-mekkoy-srednego-klassa-v-kitae/
        И непонятно к чему этот высер. С США что-ли сравнивать. Кстати в США половина населения относится к среднему классу, а например в Южной Корее 2/3 и что?
        средний класс в нашей стране — это люди, которые получают больше 20 835 рублей.
        https://sovcombank.ru/blog/glossarii/srednii-klass-v-rossii