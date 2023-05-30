Генсек ШОС заявил об усилиях, предпринимаемых странами-членами организации с целью повышения уровня жизни людей

Государства-члены ШОС всецело поддерживают ориентированную на народ философию развития, а также углубляют сотрудничество, направленное на повышение благосостояния и уровня жизни людей на пространстве организации

Страны-члены ШОС предпринимают усилия с целью повышения уровня жизни людей путём взаимодействия в различных сферах. С таким заявлением выступил генеральный секретарь организации Чжан Мин.– сказал он в ходе своего выступления на форуме по сокращению бедности и устойчивому развитию.В то же время, уверен Чжан Мин, именно форум ШОС станет неким толчком для стран-членов этой международной организации в их борьбе с таким социальным феноменом, как бедность.Отметим, что президент Белоруссии Александр Лукашенко придерживается мнения о том, что совместное сотрудничество ЕАЭС с БРИКС и ШОС даст свои плоды в будущем, способствуя созданию крупнейшего объединения. Прозвучало оно из уст белорусского лидера во время его выступления на пленарной сессии II Евразийского экономического форума.Кстати говоря, министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи также подчеркнул необходимость дальнейшего развития БРИКС и ШОС, ведь, по его словам, эти организации будут играть важнейшую роль в мировой экономке в перспективе.Для справки: Форум ШОС по сокращению бедности и устойчивому развитию стартовал в китайском городе Янлин в провинции Шэньси 29 мая. Основная тема на повестке дня данного мероприятия – обмен мнениями и развитие сотрудничества с целью снижения уровня бедности, а также разработка мер для устойчивого развития сельских регионов в государствах, входящих в организацию.