Очередной тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А вошёл в состав ВКС РФ

Министерство обороны получило на вооружение новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, транспортник уже направился к месту своей новой дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.Новый Ил-76МД-90А вошел в состав одного из авиаполков ВТА ВКС РФ. Самолет построен на поточной линии АО "Авиастар-СП", прошел все необходимые наземные и летные испытания, после чего был передан военным. Отмечается, что самолет изготовлен из российских комплектующих.Вероятней всего, данный Ил-76МД-90А является первым самолетом, собранным в этом году и прошедшим весь цикл испытаний. В прошлом, 2022 году, "Авиастар-СП" передал военным пять транспортников, последний в конце декабря. Как заявили в ОАК, предприятие перешло на выпуск пяти самолетов в год, сейчас на заводе находится несколько Ил-76МД-90А на различных стадиях сборки.Всего российское Минобороны планировало закупить до 2030 года свыше 100 Ил-76МД-90А и созданных на их базе перспективных топливозаправщиков Ил-78МД-90А, но как будет на самом деле, пока никто не знает. Несмотря на принятые меры, увеличить количество выпускаемых самолетов не удается.Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и "стеклянную" кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5000 км.