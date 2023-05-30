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Очередной тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А вошёл в состав ВКС РФ

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Очередной тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А вошёл в состав ВКС РФ

Министерство обороны получило на вооружение новый тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, транспортник уже направился к месту своей новой дислокации. Об этом сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.


Новый Ил-76МД-90А вошел в состав одного из авиаполков ВТА ВКС РФ. Самолет построен на поточной линии АО "Авиастар-СП", прошел все необходимые наземные и летные испытания, после чего был передан военным. Отмечается, что самолет изготовлен из российских комплектующих.

Вероятней всего, данный Ил-76МД-90А является первым самолетом, собранным в этом году и прошедшим весь цикл испытаний. В прошлом, 2022 году, "Авиастар-СП" передал военным пять транспортников, последний в конце декабря. Как заявили в ОАК, предприятие перешло на выпуск пяти самолетов в год, сейчас на заводе находится несколько Ил-76МД-90А на различных стадиях сборки.

Всего российское Минобороны планировало закупить до 2030 года свыше 100 Ил-76МД-90А и созданных на их базе перспективных топливозаправщиков Ил-78МД-90А, но как будет на самом деле, пока никто не знает. Несмотря на принятые меры, увеличить количество выпускаемых самолетов не удается.

Тяжёлый военный транспортник Ил-76МД-90А представляет собой глубокую модернизацию самолёта Ил-76МД. Новые Ил-76МД-90А в отличие от строевых Ил-76МД оснащены двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн. Самолет получил новое крыло и "стеклянную" кабину: стрелочные приборы были заменены на приборы с ЖК-дисплеями. У Ил-76МД-90А возросла грузоподъемность до 60 тонн и дальность доставки десанта и грузов - до 5000 км.
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24 комментария
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:57
    0
    Всего российское Минобороны планировало закупить до 2030 года свыше 100 Ил-76МД-90А
    Ил-76 Первый полёт самолёт совершил 25 марта 1971 года
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:32
      +1
      Цитата: Trapp1st
      Ил-76 Первый полёт самолёт совершил 25 марта 1971 года

      Фюзеляж тот же, но начинка совсем другая. Лучший грузовик в России. Нужен пассажирский вариант. Штук 500 очень бы пригодились. Как с авионикой х.з., как всегда небольшие проблемы с мотором, но клепать нужно!
      1. фигвам
        фигвам Сегодня, 11:49
        0
        Пять месяцев прошло и только первый в этом году, было много надежд на поточную линию, но увы...
      2. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:50
        +2
        Пассажирский вариант это Ил-96-400М примерно с такой же грузоподьёмностью (в 58 тонн).


        Ил-96-300 RA-96023 и Ил-96-400 RA-96102


        Кабина экипажа Ил-96-300

        Самолёт Ил-96-400М
        Размеры
        размах крыла (м) 60,105
        длина самолёта (м) 63,939
        высота самолёта (м) 15,717
        площадь крыла (м2) 350
        угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (град) 30
        диаметр фюзеляжа (м) 6,08
        Основные характеристики двигателя
        количество и модель двигателя 4 х ПС-90А3М1
        максимальная взлётная тяга, не менее (кгс) 4 х 17400
        соответствие нормам ИКАО Прил.16, Гл.4
        Массовые характеристики
        максимальная взлётная масса (т) 265
        максимальная полезная нагрузка (т) 58
        максимальная ёмкость топливных баков (л) 152620
        Летно-технические характеристики
        крейсерская скорость (км/ч) 870
        дальность полёта при максимальном количестве пассажиров (км) 10000
        высота полёта (м) 9000-12000
        взлётная дистанция (м) 2700
        посадочная дистанция (м) 1650
        Число мест
        лётный экипаж 3 (2)
        пассажирских одноклассная компоновка - 436
        двухклассная компоновка - 386
        трёхклассная компоновка - 315
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:57
    +11
    Г.Новожилов создал шедевр который еще долго будет служить....
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:35
      0
      Цитата: Nexcom
      Г.Новожилов создал шедевр который еще долго будет служить....

      Да. Очень напоминает некогда лучшие в мире грузовики Ан.
      Для условий РФ супер, особенно в зимнее время, когда снег и лёд на ВПП.
  3. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:03
    +6
    предприятие перешло на выпуск пяти самолетов в год,

    Боинг и Аэрбас делают по четыре самолёта в день.
    Есть куда стремиться.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:07
      +11
      Цитата: 16112014nk
      Боинг и Аэрбас делают по четыре самолёта в день.

      Они не знают, что такое честная конкуренция, хоть и рассказывали нам сказки про "рынок, который все порешает". Как легко потерять и как тяжело всё потерянное наверстывать.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 11:35
      +1
      Цитата: 16112014nk
      Есть куда стремиться.

      Хорошо, хоть так. Но отставание от мировых технологий - налицо. Видимо, технологический процесс бесстапельной сборки, который должен был обеспечить увеличение производительности с 3 до 18 единиц в год, так до конца не освоен. Хотя его начали внедрять еще 2019 году. Чего не хватает? ума или рук?
      PS: Такими темпами мы не только семя обеспечим с трудом, но и на экспорт ничего не отправим в достаточном количестве.

      https://novosti24.su/noveyshiy-il-budet-vyipuskatsya-kak-pirozhki/
  4. Codett
    Codett Сегодня, 11:13
    +2
    Такими темпами перевооружение ВТА завершится к сожалению не в 2030, а в 60м году, наши дефективные менеджеры из ОАК ой ну никак не могут увеличить количество выпускаемых самолётов возможно им это не сильно нужно, а что все при должностях и никто не за что не отвечает, да и с короблями в ОСК также петрушка, возможно тоже не очень хотят что то менять, поруководил, денег хапнул и за бугор вместе с семьями, тут главное чтобы бюджет был освоин.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: Codett
      Такими темпами перевооружение ВТА завершится к сожалению не в 2030, а в 60м

      Патамушо, ещё раз пишу, нужен пассажирский вариант. Продавать, зарабатывать и на прибыль расширять пр-во. Уно варианто.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:15
    0
    Скажите пожалуйста кто в теме, а сколько СССР мог таких в год делать?
    1. Codett
      Codett Сегодня, 11:19
      +11
      В 1991 году Ташкентский авиазавод произвел 35 самолетов Ил-76 разных модификаций. Максимально это предприятие производило 65 самолетов этого типа в 87 и 88 годах.
      1. ugos
        ugos Сегодня, 11:34
        +4
        На ТАПОиЧ в лучшие годы делали 3,5 самолётов в месяц, многие летают до сих пор, сам участвовал в их производстве.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:39
        +1
        Цитата: Codett
        В 1991 году Ташкентский авиазавод произвел

        Там ещё и Ан клепали.
        1. ugos
          ugos Сегодня, 11:46
          +1
          И начинали делать ИЛ-114, и пассажирские, и транспортные.
  6. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 11:28
    0
    У нас очень большие сроки всяких согласований, испытаний, собирание разных комиссий. Сам служил в КБ, подготовка к каким то простейшим идиотским испытаниям простого прибора длится несколько месяцев!!! Хотя все реально можно сделать за неделю! Потом разбор результатов почему то только через неделю, потом осмысление ещё неделю, потом подведение итогов ещё через неделю. Потом готовим следующий этап испытаний и так далее..... Это просто какая то дурка! Пока эту тупую совкосистему не снесут под корень, так и будем по одному самолёту ( да что угодно) делать в год.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:31
      +4
      Это просто какая то дурка! Пока эту тупую совкосистему не снесут под корень
      Может не совкосистеме главная проблема, учитывая что в СССР делал полную номенклатуру в необходимых объемах своевременно.
    2. МеВеД
      МеВеД Сегодня, 11:47
      +1
      Это не система тупая "совковая", а руководство, которое, во-первых, решает сначала свои личные проблемы, а потом проблемы предприятия, во-вторых, не разбирается в компьютерах, программном обеспечении, поэтому в полной мере ими не пользуется, в-третьих, постоянно должно отвлекаться на всякое непредвиденное дерьно, будь то изношенное оборудование, сети, здания, основной фонд в общем, воровство, санкции, не качественное сырьё и постоянные суды, не гарантированно финансирование, меняющиеся требования заказчика, не квалифицированные кадры и текучка их и тд и тп. Потому что так работает вся страна, и у всех одно болото. И на внедрение каких-то изменений просто не остаётся ресурсов.
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: Вадим С
      У нас очень большие сроки всяких согласований, испытаний, собирание разных комиссий.

      Странно пишите. У нас проблема была только в том, чтобы в срок изготовить железо и согласовать время испытаний. Потом - хоть в статзал, на горячий стенд, ЛИиДБ, Громова, ЦАГИ - добро пожаловать.
    4. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:25
      0
      Пока эту тупую совкосистему не снесут под корень, так и будем по одному самолёту ( да что угодно) делать в год.

      Совкосистема здесь не причём. Просто сейчас никто не хочет брать на себя ответственность, если что-то сделает без согласующей бумажки. В результате каждая мелочь обрастает кучей потерянного времени и бумаги. Зато если что- крайнего нет.
    5. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 13:10
      +1
      Цитата: Вадим С
      Пока эту тупую совкосистему не снесут под корень, так и будем по одному самолёту ( да что угодно) делать в год.
      "Совкосистема" выдавала 65 этих самолетов в год (см выше). Тут своя система, российская!
  7. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 12:51
    +1
    Арифметика не сходится. Необходимо выпускать по 15 самолетов в год, что бы к 2030 году сдать 100 самолетов.
    В советской разработке планера закладывалась модернизация самолета. Поменяли двигатели и начинку, материалы для изготовления планера, получился новый современный самолет. А, ИЛ-76 известный трудяга!
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:13
    0
    То есть получается в СССР 100 самолетов могли построить меньше чем за 2 года. Все спасибо за ответы.