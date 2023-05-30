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В Госдуму внесён законопроект о наказаниях за трудоустройство «уклонистов»

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В Госдуму внесён законопроект о наказаниях за трудоустройство «уклонистов»

Несмотря на то, что прошлогодняя частичная мобилизация в России в целом прошла успешно, она выявила ряд проблем, над решением которых продолжают работать власти нашей страны.


В частности, речь идет о военнообязанных гражданах России, пытающихся различными способами избежать призыва в ряды ВС РФ. Напомним, что осенью прошлого года, сразу после объявления частичной мобилизации, страну покинули тысячи молодых людей призывного возраста.

В цело, уже проведен ряд мер, которые призваны исключить повторение вышеупомянутой ситуации. Между тем законодатели продолжают искать способы закрыть все «лазейки» для тех, кто пытается незаконно избежать воинской службы.

Так, законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий фискальные меры против работодателей, принимающих на работу «уклонистов».

Суть инициативы заключается в том, что должностные лица, ИП и юрлица, в случае приема на работу военнообязанных, должны требовать у последних документы о воинском учете.

В противном случае, предлагается штрафовать должностных лиц на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, ИП – от 5000 до 10000, а юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей. При этом фискальные меры будут применяться, как к руководителям, так и к работникам, отвечающим за военно-учетную работу.

Стоит отметить, что некоторые законодатели отнеслись к данной идее скептически. В частности, член думского комитета по обороне Евгений Лебедев назвал инициативу «благой, но неисполнимой».

С его слов, работодатель не может знать «обязан будущий сотрудник или нет». У последнего могут быть ограничения по здоровью, но он не должен отчитываться о своих болезнях.
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20 комментариев
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  1. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 11:17
    +14
    Р.S. на детей госслужащих и депутатов законопроект не распространяется
    1. K._2
      K._2 Сегодня, 11:21
      +10
      А ещё на местных ястребов за 50 не распространяется laughing
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:33
        +2
        А кто то до недавних пор говорил добровольцам ,что они не нужны,что пусть идут домой,Армия и так справляется.И вдруг такая несогласованность с Гос.Думой.
        Министерство обороны России больше чем через год после начала СВО сформулировало своё отношение к добровольческому движению, выпустив приказ за подписью главы ведомства. Документ неприятно удивил многих: согласно ему минимум треть, если не половина воюющих сейчас на фронтах добровольцев не соответствуют критериям военного ведомства.

        Документ вышел в середине февраля этого года под длинным названием "Об определении порядка поступления граждан Российской Федерации в добровольческие формирования и пребывающим в них, а также порядка заключения контракта гражданами Российской Федерации о пребывании в добровольческом формировании и типовой формы контракта". За, как говорилось выше, подписью министра обороны России Сергея Шойгу.

        Согласно новому порядку, идти в добровольцы можно теперь только через военкоматы. Напомним, что с начала СВО наши военные комиссариаты только и занимались тем, что выбраковывали желающих защищать интересы Родины за то, что, например, кто-то в своё время не служил срочную службу, а кто-то аж в нулевые имел судимость. Поэтому, столкнувшись с подобным формализмом, многие добровольцы попадали на фронт непосредственно через батальоны - их подготовительные лагеря.Помимо этого документ отрезает от добровольчества всех, не служивших "срочку". Совершенно не беря во внимание тот факт, что многие дети 90-х уклонялись от службы, потому как в тогдашнем больном обществе авторитет армии был предельно низок. Но время шло, наше государство менялось, менялись и люди, а также их взгляды. И многие вчерашние уклонисты по собственной инициативе прошли курсы КМБ, выживания, позанимались хардболом, а некоторые даже успели принять участие в военном конфликте в Донбассе летом 2014-го, ещё до формирования корпусов. Несмотря на всё это, равно как и на желание защищать единство Русского мира, новый регламент обрезает им возможность стать добровольцами.


        Та же участь ожидает всех, кто не является гражданином России. Например, знакомый автора этих строк - гражданин Германии настойчиво искал возможность попасть в русские добровольческие подразделения. Не взяли. Но тогда исключение делали хотя бы для граждан Украины, желающих под русским флагом побороться за лучшее будущее своей малой родины. А теперь дорога заказана и им.

        https://m.tsargrad.tv/articles/dobrovolcy-ne-nuzhny-k-chemu-privedjot-russkuju-armiju-novyj-prikaz-ministra-oborony_749610

        Получается что тех кто хотят служить не берут,зато через военкоматы будут набирать людей без мотивации.Но зато через военкоматы,чтобы не плодить конкурентов типа ЧВК Вагнер.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 11:29
      +2
      Цитата: Dizel200
      не распространяется

      А что это вы на господ указываете. Не по рангу negative
    3. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:02
      0
      Естественно. Они-то уклонисты - очень даже законные. А это - для тех, у кого бабла нет отмазаться..
    4. Brain_
      Brain_ Сегодня, 12:54
      +1
      В России более миллиона госслужащих. Сомневаюсь, что на всех из них законопроект не распространяется.

      Другое дело, что закон очень своеобразный. Лучше бы бросили все усилия на привлечение на контракт, а также разобрались с теми, кто плюшки от государства за военную службу имел, а потом при начале СВО резко уволился/специально себя травмировал и т.п.
      После чего пришлось мобилизовать людей, многие из которых оружия толком в жизни не держали.
      И да, многие из них закаляются и становятся настоящими военными, но в условиях дефицита кадров забирать сотни тысяч людей из экономики - непростое и неоднозначное решение.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:20
    +5
    ой да ладно... а если чел неофициально и без договора.... как учитывать будут? what а таких пруд пруди....
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:20
    +3
    Вообще непонятно,как они будут вычислять уклониста?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 11:55
      +3
      Клеймо ставить будут, на лоб
      Тттттттт
  4. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:27
    -2
    Украина поступила проще - закрыли пересечение границы на выезд для лиц определённого возраста.
    Но мы идём своим путём - будем штрафовать непричастных.
  5. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 11:31
    +2
    Удивительно, что до сих пор в России не наведен порядок с военно-учетной работой в бизнесе. А как дела тогда с учетом ЗП для начисления пенсий?
  6. Codett
    Codett Сегодня, 11:34
    +8
    С нелегальными мигрантами бороться не в состоянии, чтобы бизнес их не брал на работу, а тут с уклонистами, ну тогда пусть сперва на своих внуках и детях пробуют, как говорится элита должна быть с народом, что при царях, что при коммунистах, она была, а при демократии нет, дети аристократов в том числе великие князья были на войне, а дочери того же Николая 2 ухаживали за ранеными в госпитале, дети партийной верхушки СССР были на фронте и были патриотами и это считалось само собой разумеющееся, а что мы видим сегодня думаю можно не писать.
  7. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 11:38
    +3
    Имитация бурной деятельности, только все их инициативы и законопроекты ничего значимого для страны в трудное время не принесли, не сказать еще хужей.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:12
      +2
      Собственно - с нашими типа слугами народа две основных проблемы.
      1. Они категорически не являются представителями обычного люда, и как следствие - понятия не имеют, как люди живут и чего хотят.
      2. Они ни хрена не разбираются в подавляющем большинстве вопросов, и разбираться - видимо считают ниже своего достоинства. От того и клепают пачками дикие законы..

      Много среди депутатов слесарей, монтажников, токарей, сантехников, фермеров, шахтёров и тд?? Мы вот всё смеялись над оленеводами в Верховном Совете СССР - а между тем оленевод на порядки лучше знает чаяния людей, чем спортсмен, актёришка или там прохиндей-адвокат.. Им народные нужды - глубоко до пейджера..

      Я вообще при таких раскладах не очень понимаю, на кой ляд нам ента Дума. Всё равно она безропотно подмахивает любые высочайшие указивки, а её личное сочинительство - кроме оторопи ничего не вызывает. Зачем тогда мы их всех кормим? Пусть страна и управляется исключительно указами.. Объявим самодержавие - и все дела. Один хрен на проверку - так и есть.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:49
    +3
    в случае приема на работу военнообязанных, должны требовать у последних документы о воинском учете.
    Так и раньше при приеме на работу на завод, фабрику, др. крупное производство или учреждение требовали военный билет и справку о постановке на учет в военкомате. Про советское время и говорить нечего - было с этим строго. А средних и мелких предпринимателей проконтролировать не хватит контролеров.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 12:31
      0
      это решаемо.
      берем и обязанность давать сведения в военкомат-переносим на самого человека. Прошел по базе пенсионного фонда - как работающий и нет данных в военкомате, через госуслуги и письмом напоминание и потом штраф. и всё будет работать, по сути - за каким лешим, предприниматель должен думать за работника-он его опекун? ИП - гражданин? гражданин.. работник - гражданин? гражданин.. он что- недееспособный, а ИП дееспособный, что один должен за другого отвечать? тем более, можно было бы и через те же Госуслуги сведения предусмотреть возможность подавать... да и вообще, после начисления зарплаты- человек по куче электронных баз начинает проходить, в чем проблема узнать где он трудоустроен и с той же зарплаты штраф списать? а так.. просто работает по срочному договору, без включения в штат и вся "инициатива"..
  9. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 12:02
    +2
    Да? Бояр и олигархов солнцеликого не хотите штрафовать за предательство и подмену интересов Родины на свои личные, меркантильные? Вообще -то там нужны расстрелы и виселицы, но вы хотя бы со штрафов начните, глядите и бюджет МО лет на 5 за раз набьёте. Ну нет жеж , они элита,а эти...холопы....понимаешь ли.. wassat
  10. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 12:06
    +5
    Цитата: Dizel200
    Р.S. на детей госслужащих и депутатов законопроект не распространяется


    Нет там таких исключений.
    А вот молодые, крепкие парни мигранты, могут спокойно работать, ходить по улицам наших городов.
    Они вне закона, они неприкасаемые!

    На последней встрече Путина с главами ЕТС, президент Киргизии требовал, чтобы национальные медицинские справки имели силу на территории РФ.

    Им (мигрантам) уже мало того, что их водит.удостоверения имеют силу в РФ (за исключением вод.прав Узбекистана и Таджикистана), им мало, что Россия платит им пенсии, оказывает бесплатное медобслуживание.

    Недавние вспышки кори в Московских ВУЗах подвигли наши власти, лишь к увеличению квот, для студентов из Средний Азии (теперь оттуда могут приехать и учится уже 70 000 человек, в СССР было всего 28 000 мест для иностранных студентов).

    Власти услужливо раздвигают свои изнеженные ягодицы для молодых парней из Средней Азии, кошмаря и третирую свою молодежь, которая видя эту вопиющую несправедливость избегает службы в Армии.

    Просто видя на улицах Москвы, в метро, во дворах огромное количество мигрантов призывного возраста, "охота" идти в Армию отбивается как- то сама собой.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:11
    0
    Цитата: Orange-Bigg

    Согласно новому порядку, идти в добровольцы можно теперь только через военкоматы. Напомним, что с начала СВО наши военные комиссариаты только и занимались тем, что выбраковывали желающих защищать интересы Родины за то, что, например, кто-то в своё время не служил срочную службу, а кто-то аж в нулевые имел судимость. Поэтому, столкнувшись с подобным формализмом, многие добровольцы попадали на фронт непосредственно через батальоны - их подготовительные лагеря.Помимо этого документ отрезает от добровольчества всех, не служивших "срочку". Совершенно не беря во внимание тот факт, что многие дети 90-х уклонялись от службы, потому как в тогдашнем больном обществе авторитет армии был предельно низок. Но время шло, наше государство менялось, менялись и люди, а также их взгляды. И многие вчерашние уклонисты по собственной инициативе прошли курсы КМБ, выживания, позанимались хардболом, а некоторые даже успели принять участие в военном конфликте в Донбассе летом 2014-го, ещё до формирования корпусов. Несмотря на всё это, равно как и на желание защищать единство Русского мира, новый регламент обрезает им возможность стать добровольцами. Та же участь ожидает всех, кто не является гражданином России. Например, знакомый автора этих строк - гражданин Германии настойчиво искал возможность попасть в русские добровольческие подразделения. Не взяли. Но тогда исключение делали хотя бы для граждан Украины, желающих под русским флагом побороться за лучшее будущее своей малой родины. А теперь дорога заказана и им.
    https://m.tsargrad.tv/articles/dobrovolcy-ne-nuzhny-k-chemu-privedjot-russkuju-armiju-novyj-prikaz-ministra-oborony_749610

    Получается что тех кто хотят служить не берут,зато через военкоматы будут набирать людей без мотивации.Но зато через военкоматы,чтобы не плодить конкурентов типа ЧВК Вагнер.

    На мой взгляд, эта информация несколько кривоватая. Можно спокойно зайти на госуслуги и увидеть, какие критерии отбора для контрактников или добровольцев и, соответственно, подать заявку. Так вот, лица, не служившие ранее и не попадающие в разряд контрактников, имеют возможность участвовать в СВО как добровольцы. Но для этого конечно должна быть допустимая категория годности, общее физическое состояние в случае возрастных, например. Есть ещё ряд требований для случаев, когда человек не служил. Т.е. если человек изъявил желание, может попасть на службу с большой долей вероятности.
  12. Alex66
    Alex66 Сегодня, 12:11
    +1
    А дети и внуки депутатов относятся к уклонистам?