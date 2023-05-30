В Госдуму внесён законопроект о наказаниях за трудоустройство «уклонистов»

Несмотря на то, что прошлогодняя частичная мобилизация в России в целом прошла успешно, она выявила ряд проблем, над решением которых продолжают работать власти нашей страны.В частности, речь идет о военнообязанных гражданах России, пытающихся различными способами избежать призыва в ряды ВС РФ. Напомним, что осенью прошлого года, сразу после объявления частичной мобилизации, страну покинули тысячи молодых людей призывного возраста.В цело, уже проведен ряд мер, которые призваны исключить повторение вышеупомянутой ситуации. Между тем законодатели продолжают искать способы закрыть все «лазейки» для тех, кто пытается незаконно избежать воинской службы.Так, законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий фискальные меры против работодателей, принимающих на работу «уклонистов».Суть инициативы заключается в том, что должностные лица, ИП и юрлица, в случае приема на работу военнообязанных, должны требовать у последних документы о воинском учете.В противном случае, предлагается штрафовать должностных лиц на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, ИП – от 5000 до 10000, а юрлиц – от 50 000 до 100 000 рублей. При этом фискальные меры будут применяться, как к руководителям, так и к работникам, отвечающим за военно-учетную работу.Стоит отметить, что некоторые законодатели отнеслись к данной идее скептически. В частности, член думского комитета по обороне Евгений Лебедев назвал инициативу «благой, но неисполнимой».С его слов, работодатель не может знать «обязан будущий сотрудник или нет». У последнего могут быть ограничения по здоровью, но он не должен отчитываться о своих болезнях.