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Подполковник Марочко: ВСУ на Донбассе сократили использование вооружений и техники западного образца

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Подполковник Марочко: ВСУ на Донбассе сократили использование вооружений и техники западного образца

Количество иностранных вооружений, используемых ВСУ на луганском направлении в Донбассе, уменьшилось. Данное заявление принадлежит отставному подполковнику Народной милиции (НМ) ЛНР Андрею Марочко.


За прошедшую неделю на луганском направлении противник существенно сократил использование вооружений и техники западного образца

– сообщил он в беседе с РИА Новости, ссылаясь на собственные источники информации.

Среди основных причин такого сокращения Марочко назвал неблагоприятные погодные условия. В этой связи, он напомнил и о том, как украинские военнослужащие не раз жаловались на крайне плохие характеристики проходимости у западной техники, которая, по их мнению, крайне прихотлива.

Кстати, как сообщал ранее военнослужащий НМ ЛДНР в отставке, украинские боевики воспользовались низкой облачностью и плохой видимостью с целью восполнения запаса снарядов на складах ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Часов Яр под Артёмовском и населённых пунктов Константиновка и Дружковка на донецком направлении.

Напомним, что Москва неоднократно призывала коллективный Запад перестать накачивать киевский режим вооружениями, поскольку всё оружие станет законной целью для России. Более того, подчёркивали в Кремле, поставляя всё новые и новые образцы оружия, западные страны повышают градус эскалации в противостоянии с РФ, что явно не способствует мирному урегулированию украинского кризиса.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Украины
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9 комментариев
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  1. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:18
    +4
    А может это просто эхо взрывов складов в Хмельницком ,Житомире и Одессе ? ВСУ может и рады использовать западное вооружение ,но возникли проблемы в логистике ,после уничтожения баз хранения
    1. uralex
      uralex Сегодня, 12:40
      0
      А еще бездарная растрата западной военной помощи на обстрелы мирных территорий...
    2. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 12:40
      0
      Марочко это уже давно мем.Если в его заявках и есть доля правды,то не больше процентов на 10
  2. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:46
    -1
    поскольку всё оружие станет законной целью для России

    А что - кто-то на Западе всерьёз считал, что поставляемая ими техника типа будет табу для ВС РФ и уничтожать её - типа незаконно?? belay what
  3. Антоха
    Антоха Сегодня, 12:50
    +1
    Москва неоднократно призывала коллективный Запад перестать накачивать киевский режим вооружениями, поскольку всё оружие станет законной целью для России. Более того, подчёркивали в Кремле, поставляя всё новые и новые образцы оружия, западные страны повышают градус эскалации в противостоянии с РФ, что явно не способствует мирному урегулированию украинского кризиса.

    Даже не знаешь, что лучше - молчать или такое говорить.
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Сегодня, 13:01
      0
      У них должность такая языком говорить. Шахтёр должен столько то тонн угля добыть, а они наговорить столько то слов шершавым языком плаката. tongue yes
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:51
    0
    Вот про Байроктары не надо загадывать.В сети небыло не одного обломка Байроктара св вышиванке ,а их было 3 штуки ( из последней распиареной серии). Если шведские БМП заточены на тундре, то с украинским чернозёмом они должны справится.Не надо недооценивать противника.Американцев не считаем ,у них всё по максиму и готовились они к войне не с нами.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:58
      0
      Если шведские БМП заточены на тундре

      А что - в Швеции где-то есть тундра? what

  5. МЮД
    МЮД Сегодня, 12:59
    0
    Если сравнить сводки Канашенко и слова Марочко, особенно в плане артиллерийских систем, то данное заявление соответствует истине.