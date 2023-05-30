Количество иностранных вооружений, используемых ВСУ на луганском направлении в Донбассе, уменьшилось. Данное заявление принадлежит отставному подполковнику Народной милиции (НМ) ЛНР Андрею Марочко.
За прошедшую неделю на луганском направлении противник существенно сократил использование вооружений и техники западного образца
– сообщил он в беседе с РИА Новости, ссылаясь на собственные источники информации.
Среди основных причин такого сокращения Марочко назвал неблагоприятные погодные условия. В этой связи, он напомнил и о том, как украинские военнослужащие не раз жаловались на крайне плохие характеристики проходимости у западной техники, которая, по их мнению, крайне прихотлива.
Кстати, как сообщал ранее военнослужащий НМ ЛДНР в отставке, украинские боевики воспользовались низкой облачностью и плохой видимостью с целью восполнения запаса снарядов на складах ракетно-артиллерийского вооружения в районах города Часов Яр под Артёмовском и населённых пунктов Константиновка и Дружковка на донецком направлении.
Напомним, что Москва неоднократно призывала коллективный Запад перестать накачивать киевский режим вооружениями, поскольку всё оружие станет законной целью для России. Более того, подчёркивали в Кремле, поставляя всё новые и новые образцы оружия, западные страны повышают градус эскалации в противостоянии с РФ, что явно не способствует мирному урегулированию украинского кризиса.