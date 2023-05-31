Этот прогноз… может быть консервативным. Сначала я не верил, что так будет, но теперь я начинаю беспокоиться. Крах закона и порядка в Судане создаст почву для торговли людьми, а перемещение оружия через границы может привести к еще большему насилию.

В Дарфуре, на западной границе с Чадом, участники вооружённого конфликта нарушили обязательства по прекращению огня

Перемирие было согласовано между воюющими сторонами Судана, поскольку ООН предупредила, что к октябрю из страны может бежать миллион человек.Посредники, в том числе, везде находящие для себя национальные интересы США, заявили, что перемирие между армией Судана и военизированными силами оперативной поддержки направлено на продолжение гуманитарной деятельности.Первоначально подписанное 20 мая и истекшее в понедельник соглашение о прекращении огня не соблюдалось должным образом. На данный момент в столице, Хартуме, и других городах продолжаются спорадические боевые действия низкой интенсивности. В воскресенье посредники раскритиковали неоднократные нарушения перемирия обеими сторонами, предупредив, что боевые действия представляют угрозу для гуманитарной работы.Между тем, в ООН заявили, что, такими темпами, к октябрю Судан покинет более миллиона беженцев. Более 350 000 человек уже бежали через границы Судана с тех пор, как 15 апреля начались активное военное противостояние. Большинство из них уехали в Египет, Чад и Южный Судан, а еще один миллион был перемещен внутри Судана.Аналитики прогнозировали, что около 800 000 суданцев и 200 000 человек других национальностей покинут Судан в течение шести месяцев, но глава агентства по делам беженцев Филиппо Гранди заявил в понедельник, что это заниженная оценка.— сказал Филиппо Гранди.- заявили в агентстве ООН по делам беженцев. По словам представителя, были убиты мирные жители, разграблены дома и перемещены десятки тысяч человек.Интересно, почему же в ООН так не беспокоились, когда огромное количество жителей Донбасса искало спасения в России, подвергаясь в течении 8 лет обстрелам со стороны киевских националистов?..