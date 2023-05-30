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Западные СМИ: США собрались начать «спутниковые войны» с Россией и Китаем

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Западные СМИ: США собрались начать «спутниковые войны» с Россией и Китаем

В настоящее время США готовы вести боевые действия в космосе, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил высокопоставленный военный чиновник Космического командования США бригадный генерал Джесси Морхаус, сообщает The Guardian.


По утверждению высокопоставленного военного, США собрались начать «спутниковые войны» с Россией и Китаем, поскольку уже разработали специальные противоспутниковые технологии для противодействия угрозам в космическом пространстве от Москвы и Пекина. У США, по словам генерала, не было иного выхода, как начать боевые действия, поскольку Китай стремится стать доминирующей державой в космической сфере, а Россия ведет себя якобы агрессивно по отношению к западному миру.

Если кто-то угрожает США или любым нашим интересам, в том числе союзникам и партнерам, с которыми у нас есть договоры о взаимной обороне, мы готовы сражаться сегодня вечером

- подчеркнул американский генерал.

Издание указывает, что спутники в настоящее время играют очень важную роль в современной жизни, от банковских систем до прогнозирования погоды, и военная сфера, разумеется, не является исключением. Воздействие на спутниковые системы конкретных государств могут привести к очень серьезным последствиям, отметил американский генерал.

В настоящее время противоспутниковое оружие развивают Китай, Россия, Индия и США. Например, США разрабатывают антиспутниковые технологии, аналогичным образом и Россия с Китаем сосредоточили внимание на операциях противодействия и уничтожения спутников противника. Например, у КНР запущен спутник с «роботизированной рукой», которой можно захватывать другие спутники.

Подобные заявления американских военных о планах уничтожать китайские и российские спутники являются серьезным вызовом и требуют сответствующей реакции со стороны России. Несмотря на то, что сейчас продолжается специальная военная операция ВС РФ на Украине, нельзя забывать и о противостоянии в космической сфере, к которому могут прибегнуть противники нашей страны.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Хосе Фуртадо
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14 комментариев
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  1. SS68SS
    SS68SS Сегодня, 11:36
    +3
    Вот только в космосе войны не хватает. Мат расня совсем нюх потеряла?
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:41
      -3
      Мат расня совсем нюх потеряла?
      Космос это красная линия!
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:45
      -3
      А где наш "Пересвет", который супер-пупер лазер ?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:45
        0
        Цитата: Uncle Lee
        А где наш "Пересвет", который супер-пупер лазер ?

        Сегодня в 19.40 на телеканале «Звезда» был устный анонс, но...
  2. ism_ek
    ism_ek Сегодня, 11:48
    +3

    Вспоминается иллюстрация из детского журнала "Юный техник" времен Горбачева. И ведь этот недоумок действительно думал, что американцы готовятся к "Звездным войнам". Он действительно считал, что они превосходят нас во всем. И поэтому продал нашу страну.
    Я не призываю игнорировать новые американские разработки, но и боготворить их точно не стоит.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:03
      +2
      Они и готовились к звёздным войнам. Только наши начали готовится ещё раньше, но поскольку это было дорого - свернули
    2. Антоха
      Антоха Сегодня, 12:44
      0
      Он действительно считал, что они превосходят нас во всем. И поэтому продал нашу страну.

      Из первого не должно следовать второго... Даже если бы превосходили, это только причина срочно начать догонять и разбираться как такое произошло.
  3. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:51
    +1
    шарика им не хватает... тут, как покультурнее сказать...слова тока матерные.... развели понимашь... беспредел, теперь космос им подавай... от амбиций не лопнут? am
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:56
    +2
    В настоящее время США готовы вести боевые действия в космосе... мы готовы сражаться сегодня вечером
    И побоку все международные договоры. "Гегемон" имеет право позволить себе все и не важно ответят ему тем же или по каким-то причинам воздержатся.
  5. Александр Кочурков
    Александр Кочурков Сегодня, 11:57
    +2
    США зависят от спутников больше всех и, соответственно, меньше всех заинтересованы в "спутниковых войнах", поскольку уничтожить спутник (как и все остальное), значительно проще, чем создать.
    1. Orso
      Orso Сегодня, 12:15
      0
      Полностью поддерживаю, зависимость США от спутников, на порядок выше , чем у нас. При уничтожении спутников, произойдет неконтролируемое захламление околоземного пространства, что приведет к длительной невозможности использования околоземных орбит и о спутниках придется забыть надолго. Тогда наступит ренессанс КВ, РРЛ и тропосферной радиосвязи и воздушной разведки.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:58
    0
    Значит надо поднять в космос 60 тонн гвоздей ......................... lol
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:32
    0
    Западные СМИ: США собрались начать «спутниковые войны» с Россией и Китаем

    А чего, собственно, рассусоливать с терпилами?
    Запретили выступать на международных соревнованиях с государственным флагом и гимном - реакции ноль...
    Активы заморозили - реакции ноль...
    Украину вооружают - реакции ноль...
    Трубопроводы взорвали - реакции ноль...
    Космическую разведку и передачу разведданных ВСУ организовали - похрен...
    * * *
    Что толку в этих «робких» стариканах?
    Смешон малосущественный «гарант»,
    Когда его в соседних «недостранах»
    Поносит наркоман-комедиант.
  8. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 12:39
    0
    Если начнется в космосе о спутниках можно будет забыть лет на сто. На орбите будет помойка из мусора летать станет невозможно.