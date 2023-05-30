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Bloomberg: Президент России получит дипломатический иммунитет в случае участия в саммите БРИКС в ЮАР

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Bloomberg: Президент России получит дипломатический иммунитет в случае участия в саммите БРИКС в ЮАР

Значение на международной арене такой организации как БРИКС все возрастает и во многом благодаря тому, что в ней многие страны видят альтернативу Западу, который пытается всем навязать свое видение демократии.


Лидеры этого межгосударственного объединения должны собраться на очередной саммит в августе этого года в ЮАР в городе Йоханнесбурге. Однако в свете решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего безумный ордер на арест российского президента Владимира Путина, ходили всякого рода слухи относительно его участия в саммите.

Стоит напомнить, что ЮАР является государством-участником МУС и должна выполнять взятые на себя обязательства и, как считают на Западе, либо воспрепятствовать появлению президента России на своей территории, либо арестовать его. Однако, как отмечает американское агентство Bloomberg, власти ЮАР решили предоставить всем участникам саммита БРИКС дипломатический иммунитет, что позволит российскому президенту без опасений посетить ЮАР этим летом.

Издание напоминает, что ранее министр юстиции ЮАР говорил о проработки вопроса о возможности предоставления главам государств иммунитета от ордера МУС.

БРИКС состоит из пяти государств – Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, и еще более 30 стран по всему миру желают стать членами этой организации.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Кремля
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:23
    0
    Зачем ЮАР это МУС?Типично политичесаое судилище,причем первую скрипку там играют какие то шавки
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 12:56
      0
      ЮАР это так я вам скажу, очень богатая, настолько богатая, нереально...
      В общем, традиционная Америка, слабое отражение реалий Южной Африканской Республики. Так что лучше про Лондон.
      Сэры и Пэры с берегов туманной Темзы локти себе обкусали и сюртуки надорвали при виде богатств сих берегов.
      Но далеко. Матка детей собаки как далеко. Хотя алмазы. Много алмазов. Очень много.
      --
      Сорян за художественное изложение, внучки приехали. Принимаю малых :)

      UPD и да, там детей Давида дофига. Это не в укор, а так, константация факта. Можно сказать что элита мозгов Израилевых не в Америке а в ЮАР. Поскольку сам это видел, сам первоисточником и являюсь.
  2. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 12:27
    -4
    Я думал ОН, даже не воспринимает эту игру в какие то там кривляки - законы придуманную для насикомых
  3. uralex
    uralex Сегодня, 12:29
    +5
    Как бы и тут партнеры не "надули"...
    1. Самолет_Юнкерс
      Самолет_Юнкерс Сегодня, 12:36
      +2
      тут все попахивает ловушкой, могут и обмануть
      1. Офицер запаса
        Офицер запаса Сегодня, 12:50
        +2
        Похоже, что готовится провокация в отношении Президента России. Например, сегодня в новостях Яндекса прочел следующее: "Дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам саммита БРИКС в августе в Южно-Африканской Республике, не распространяется на ордера международных судов, заявили в МИД ЮАР".
      2. termos
        termos Сегодня, 12:57
        -1
        Ну, кстати, вопрос спорный. Ибо Путин - верховный главком, это ж вроде как военная должность, или как. То есть это вполне возможно расценить как прямое нападение на государство с ядерным оружием - сомневаюсь, что у Гааги хватит яиц принять к себе на суд такого гостя, ибо одно дело говорить что-то на тему войны каких-то там жовтоблакитных папуасов, ибо их никто не жалеет особо, а другое - притащить действующего главкома прямо к себе, последствия действительно мало кто может предсказать) Скорее всего забьют болт и публично наплетут какуюнить ахинею в духе "он плохиш, но задерживать не будем, потому что мы не уверены точно, блабла")))
        Американцы вон вообще мало того, что не приняли римский статут, так еще и законодательный акт выпустили, который наделят их правом военной интервенции в любую страну, которая задержала любого американского гражданина по решению МУС))
        Вообще, интересно устроена политика мировая, мало кто вообще из людей внимание обращает. ТруЪ суверенитетом из всего прозападного мира обладают только американцы. Только они не связывают себя любыми наднациональными структурами. Зато сами поддержали кучу таких структур. ЕС - это прекрасный пример, когда контролировать каждую страну в Европе - дорого и сложно, а вот создать над ними блок, руководством которого можно вертеть как хочешь - вполне себе удобно. Недаром англичане даже когда в ЕС вступили - валюту оставили свою, и в целом суверенитет свой не отдают на откуп.
        1. Летунъ
          Летунъ Сегодня, 13:00
          +1
          Цитата: termos
          Ибо Путин - верховный главком, это ж вроде как военная должность

          Точно. Вроде как...
  4. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:42
    +1
    Современное международное право традиционно исходит из абсолютного иммунитета высших должностных лиц государства – глав государств, глав правительств и министров иностранных дел – от уголовной и гражданской юрисдикции любых национальных судов. МС ООН в своем решении 2002 г. по делу Yerodia (более известном в литературе как Arrest Warrant Case) подтвердил, что в отсутствие договорных норм иммунитеты таких лиц сейчас регулируются международными обычаями, т. е. международным обычным правом (International Customary Law). На примере министра иностранных дел Конго, в отношении которого судом Бельгии был выдан ордер на арест, МС ООН подтвердил, что такие иммунитеты действуют без каких-либо исключений до тех пор, пока данное лицо занимает эту должность даже в случае обвинений в совершении международных преступлений (таких как военные преступления или преступления против человечности (п. 58)). Доктрина и практика национальных судов сейчас исходят из того, что выводы МС ООН полностью применяются не только к министрам иностранных дел, и к другим действующим высшим должностным лицам государства.

    Однако МС ООН в этом же решении отметил, что такие иммунитеты могут не являться препятствием для привлечения к уголовной ответственности таких лиц международными судами в тех случаях, когда такие суды обладают соответствующей юрисдикцией, отдельно упоминая среди таких судов МУС (п. 61). Действительно, ст. 27 Статута МУС говорит о том, что иммунитеты должностного лица, предоставленные ему по международному праву, не должны препятствовать осуществлению Судом его юрисдикции в отношении такого лица. Но это означает, что, создавая МУС и ратифицируя его Статут, государства этим международным договором добровольно отказались от иммунитета своих должностных лиц применительно к делам, рассматриваемым МУС, причем как по вертикали – в отношениях государств с судом, так и по горизонтали – между самими государствами-участниками Статута. Иными словами, государство-участник Статута взяло на себя договорное обязательство арестовать и выдать Суду по его ордеру своих высших должностных лиц, а также должностных лиц любого другого государства-участника Статута, если они окажутся на его территории.

    Однако Статут МУС не исключает юрисдикции Суда в отношении преступлений, совершенных гражданами государств, которые не являются участниками этого договора, включая теоретически и высших должностных лиц этих государств. В этом случае возможная коллизия обязательств государств по Статуту с нормами международного права об иммунитете таких лиц решалась на основании ст. 98 Статута. Согласно этой статье Суд не может обращаться с просьбой к государству-участнику Статута, которая требовала бы от этого государства действий, противоречащих его обязательствам по международному праву в отношении иммунитета должностных лиц другого государства до тех пор, пока Суд не заручится сотрудничеством этого другого государства в вопросе отказа от иммунитета. Как мы видим, в случае с должностными лицами государств, которые не являются участниками Статута, приоритет отдавался все же их международным иммунитетам, а не интересам правосудия до тех пор, пока Суд не получит согласие государства-не участника Статута в вопросе отказа от иммунитета таких лиц.

    https://zakon.ru/blog/2023/03/29/kovarstvo_i_holodnyj_raschet_mezhdunarodnyj_ugolovnyj_sud_i_immunitety_glavy_gosudarstva
    1. Галеон
      Галеон Сегодня, 12:52
      0
      Я понял! Понял, что у вас написано! )))
      Хороший комментарий по делу good
  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 12:45
    0
    Ну Слава Тебе Господи.
    Другого и не ожидал, право.
    И здорово что это вслух озвучено.
  6. Комментарий был удален.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:54
      0
      Я всё-таки рассчитывал что людям интересно будет разобраться досконально в происходящем, а не лицезреть эмоциональные высказывания типа - да пошли они.. what

      А вот цитировать в ответе полностью столь не понравившийся вам длинный пост - и в самом деле не кузяво.. На то спойлеры есть.. wink
  7. Антоха
    Антоха Сегодня, 12:48
    0
    в ней многие страны видят альтернативу Западу, который пытается всем навязать свое видение демократии.

    Могут быть, и есть страны, которые не хотят вообще никакой демократии. Надо понимать, что сам термин "демократия" - изобретение того же Запада.
  8. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 12:52
    0
    МИД ЮАР: иммунитет для участников встреч БРИКС не отменяет ордер международного суда

    ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Дипломатический иммунитет, который власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) намерены предоставить участникам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в июне и саммита объединения в августе, не отменяет действие ордера, который мог выдать международный суд в отношении какого-либо участника совещания. Об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел и сотрудничества ЮАР.
  9. vet
    vet Сегодня, 12:58
    +1
    Побоится, он теперь не выездной. Самолет запросто посадят по пути в ЮАР, а "соратнички" с удовольствием сдадут в обмен на доступ к зарубежным активам.
  10. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:06
    0
    Цитата: paul3390
    Я всё-таки рассчитывал что людям интересно будет разобраться досконально в происходящем, а не лицезреть эмоциональные высказывания типа - да пошли они.. what

    А вот цитировать в ответе полностью столь не понравившийся вам длинный пост - и в самом деле не кузяво.. На то спойлеры есть.. wink

    Точно. И я с вами согласен. Посему свой ответ удалил. Примите мои извинения
    drinks
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:21
    0
    Сегодня читал, что в ЮАР высказывается мнение о выходе из МУС, т.к. это слишком политизированная "юридическая" организация работающая исключительно в интересах Запада. Т.к. это только обсуждается решили предоставить дипломатический иммунитет участникам саммита.