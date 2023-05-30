Bloomberg: Президент России получит дипломатический иммунитет в случае участия в саммите БРИКС в ЮАР

Значение на международной арене такой организации как БРИКС все возрастает и во многом благодаря тому, что в ней многие страны видят альтернативу Западу, который пытается всем навязать свое видение демократии.Лидеры этого межгосударственного объединения должны собраться на очередной саммит в августе этого года в ЮАР в городе Йоханнесбурге. Однако в свете решения Международного уголовного суда (МУС), выдавшего безумный ордер на арест российского президента Владимира Путина, ходили всякого рода слухи относительно его участия в саммите.Стоит напомнить, что ЮАР является государством-участником МУС и должна выполнять взятые на себя обязательства и, как считают на Западе, либо воспрепятствовать появлению президента России на своей территории, либо арестовать его. Однако, как отмечает американское агентство Bloomberg, власти ЮАР решили предоставить всем участникам саммита БРИКС дипломатический иммунитет, что позволит российскому президенту без опасений посетить ЮАР этим летом.Издание напоминает, что ранее министр юстиции ЮАР говорил о проработки вопроса о возможности предоставления главам государств иммунитета от ордера МУС.БРИКС состоит из пяти государств – Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, и еще более 30 стран по всему миру желают стать членами этой организации.