Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов назвал атаку украинских дронов на Москву «информационной акцией»

Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить

Атака украинских беспилотников была направлена, в первую очередь, на создание информационного повода. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.Проникновение украинских дронов на российскую территорию и атака Москвы стали возможными благодаря большим размерам России. Несмотря на развертывание систем противовоздушной обороны, беспилотникам все равно удается найти "лазейку" и обойти такие районы. По словам Картаполова, не нужно подымать панику по данному поводу, именно на это и рассчитывают в Киеве. Вместо этого необходимо провести тщательный анализ и выработать необходимые меры, чтобы в дальнейшем подобного не допускать.Генерал подчеркнул, что в первую очередь, данная атака является информационной, слишком маленькое количество дронов и почти никакого ущерба. Однако сам факт атаки даст возможность Киеву заявить о "достижении" каких-то целей.- приводит РБК слова КартополоваКак ранее сообщило российское военное ведомство, утром Москву пыталось атаковать восемь украинских беспилотников, все они были нейтрализованы. Пять были сбиты на подлете к Москве ЗРПК "Панцирь-С", еще три подавлены средствами РЭБ. По-видимому, как раз эти три дрона и врезались в высотки в Новой Москве, не причинив серьезных разрушений.Предположительно, запуск беспилотников был произведен с территории Сумской области, откуда до Москвы примерно 570 км.