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Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов назвал атаку украинских дронов на Москву «информационной акцией»

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Председатель комитета Госдумы по обороне Картаполов назвал атаку украинских дронов на Москву «информационной акцией»

Атака украинских беспилотников была направлена, в первую очередь, на создание информационного повода. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.


Проникновение украинских дронов на российскую территорию и атака Москвы стали возможными благодаря большим размерам России. Несмотря на развертывание систем противовоздушной обороны, беспилотникам все равно удается найти "лазейку" и обойти такие районы. По словам Картаполова, не нужно подымать панику по данному поводу, именно на это и рассчитывают в Киеве. Вместо этого необходимо провести тщательный анализ и выработать необходимые меры, чтобы в дальнейшем подобного не допускать.

Генерал подчеркнул, что в первую очередь, данная атака является информационной, слишком маленькое количество дронов и почти никакого ущерба. Однако сам факт атаки даст возможность Киеву заявить о "достижении" каких-то целей.

Это информационная акция по большей части. Она рассчитана на то, что сейчас поднимется волна паники, начнут все это дело мусолить

- приводит РБК слова Картополова

Как ранее сообщило российское военное ведомство, утром Москву пыталось атаковать восемь украинских беспилотников, все они были нейтрализованы. Пять были сбиты на подлете к Москве ЗРПК "Панцирь-С", еще три подавлены средствами РЭБ. По-видимому, как раз эти три дрона и врезались в высотки в Новой Москве, не причинив серьезных разрушений.

Предположительно, запуск беспилотников был произведен с территории Сумской области, откуда до Москвы примерно 570 км.
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41 комментарий
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  1. Snay
    Snay Сегодня, 11:44
    +15
    А в остальном, прекрасная Маркиза, все хорошо, все хорошо..
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:55
      +3
      не нужно подымать панику по данному поводу
      Всего-то 25 беспилотников, Фасады малость поцарапало, а тротуарную плитку даже не повредило ! Собянин рад ...
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:07
      +9
      Да чёрт с ней этой Москвой вон её прикрывают со всех сторон и то бомбят. А как быть другим городам и сёлам которые вообще ни чем не прикрыты ?
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:47
        0
        И правильно делают, что прикрывают Столицу Российского государства со всех сторон. Кстати, во время Великой Отечественной, делали тоже самое. И причем, в контексте масштабов тогдашних гитлеровских налетов, - столь же успешно... А много чего, при этом в СССР "неприкрытым" оставалось...


        А по части пустопорожней демагогии на предмет - "что делать" неким "остальным", которые якобы "ничем не прикрыты", ответ простой, - АКТИВНО поддерживать ВС России и политику России, в контексте достижения главной цели и решения главных задач СВО...

        И кстати, Москву никто не "бомбит"...

        Во всяком случае, до сегодняшнего дня ни одного "внятного" налёта с нанесением по столице бомбовых ударов не было. В отличие от регулярных, массированных и эффективных ударов ВКС России по ближним и дальним тыла киевских бандеро - нациков. Включая и Киев и Одессу, и Николаев, и Харьков, пока находящиеся под их контролем...

        А падение на территории Москвы отдельных, "долетевших" с "напругой великой", до столицы БЛА-камикадзе, за "бомбардировки" не катит...

        Гитлеровские ФАУ-1 и ФАУ-2, до Лондона и прочих нас. пунктов островов, вплоть до последних недель Второй мировой "долетали". Причем, куда как успешнее, чем используемы киевскими бандеро - нациками, при хаотично - спорадических "наскоках" на территорию России "самопальные - тарахтелки". По "низким тараекториям" залетающие "далеко" и с большим шумом. Но поставленной задачи, в контексте нанесения даже номинально ущерба, не выполняющие...

        Ибо с таким же "успехом" стёкла столичных домов и витрин, можно и "из рогатки" бить...
        1. частное лицо
          частное лицо Сегодня, 13:03
          +1
          Во всяком случае, до сегодняшнего дня ни одного "внятного" налёта с нанесением по столице бомбовых ударов не было.

          Да ну ? А как же атака на кремль ? Это повезло что сбили , а в следующий раз может и не повезти. А про атаки на 9 Мая не слышали ? Тут на ВО про это писали ну тогда ПВО было на высоте.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:45
    0
    глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов.
    Еще одна архиважная глава, целый генерал, решил инфоповод помусолить.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:45
    +1
    "Предположительно, запуск беспилотников был произведен с территории Сумской области, откуда до Москвы примерно 570 км."
    Хм... Как внезапно!?
    А всего лишь год назад Сумская область была почти Россией...
    1. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:51
      +1
      А, всего лишь через год, она чем будет?.. Поразмышлять в контексте хода СВО, в году СЕГОДНЯШНЕМ, не пробовали?..
  4. жарофф
    жарофф Сегодня, 11:46
    +5
    Залетел бы к нему в квартиру,послушал бы его тогда
  5. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 11:47
    -1
    Картополов еще один клоун. Там кроме Пригожина есть адекватные люди ?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 11:51
      0
      Там кроме Пригожина есть адекватные люди ?

      Там это где?
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 12:34
        +4
        Мне во всей этой истории многое непонятно. Почем одни сообщают о 25 беспилотниках, а начальство велит, их было 8 - и точка. Были ли реально пролеты в Истринский и Одинцовский район? Если да, то это же совсем другая история, потому что в этих районах живет наша знать, включая небожителей. Но ГЛАВНОЕ, мне интересно как к этому отнесется наше руководство. Думал дождаться вечера, но генерал опередил. Всё как я думал. Вначале народу объясняют какие гнусные цели преследовал враг своей атакой - оказывается - создать у населения панику, а я-то, старый д.урак, думал, что это всё просто так. Дальше идёт призыв не поддаваться панике и не отвечать на провокации, потому что враг только и хочет, чтобы мы ответили (значит мы и не ответим, чтобы врага обмануть, так что ли?). Генерал не рассказал, удалось ли врагу добиться цели. И что мы с этим будем делать. А без этого бла--бла. Пока ИМХО паника не случится, но что грядет - это недоверие к нашему руководству, включая президента, которое вместо серьезного разговора с народом заводит привычные песни на тему "всё хорошо, а будет ещё лучше"
        1. bk316
          bk316 Сегодня, 13:11
          0
          Почем одни сообщают

          Повторяю потому что это информационная война.
          Цель поднять панику и посеять недоверие к власти.
          А журналюги охотно перепечатывают ципсо.
          Почему вас не удивляет как врет кличко о работе ПВО над киевом но не удивляет как врет ципсо о атаке на Москву.

          Поверьте в этом городе НИЧЕГО скрыть нельзя. Пэтому вместо того что бы разгонять просто подождите.

          Неужели не привыкли еще? История с Хурсом ничему не научила? И вообще я вот в пяти минут ходьбы от Удальцова живу, сослуживец вообще через дом от места падения. Почему мы спокойны а вас прет? ВЫ ОБО МНЕ ВОЛНУЕТЕСЬ НЕ НАДО am
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 12:52
      -1
      Но в данном случае, он совершенно прав. И возразить по сути, Вам ему, увы, абсолютно нечего...
      1. mikh-korsakov
        mikh-korsakov Сегодня, 13:07
        0
        Дело не в этом. Дело в работе с населением. Население и так уверено, то противник атакует, чтобы вызвать панику. Зачем генерал ломится вв открытую дверь. Лучше бы рассказал, что мы с этим будем делать. Пусть берет пример с Киева. В Киеве вчера сказали, что отомстят за вчерашний обстрел Киева, и, пожалуйста, сегодня в Москву прилетело. Каков результат неважно, потому что результат вчерашней атаки на Киев неизвестен. А мы, мусолим, какие они преследовали цели! Генерал, он что - их адвокат?
  6. PVV66
    PVV66 Сегодня, 11:47
    -1
    В начале писали что Москву атаковали 25 дронов. Теперь видимо чтобы не портить статистику пишут о 8. Так и хочется сказать верховному, "может пора уже начинать воевать по настоящему?"
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:06
      -2
      В начале писали что Москву атаковали 25 дронов.

      Так это журналюги панику разгоняли.
      Пора уже народу привыкнуть а власти начать наказывать за такие вещи.

      Без блеянья и гопнической болтовни про "с ноги".

      фАКТЫ
      1. Атака на Москву состоялась. Жертв и ущерб отсутствует.
      2. ПВО свою задачу выполнило на 5-
      3. Никакого массового налета украинцы хоть и обещали, но не устроили. Толи не смогли, то ли это разведка.

      Выводы. Скорей всего это действительно просто PR атака. И ее надо отразить. Но возможно это удачная разведка и ее результаты надо нейтрализовать.

      РЕШЕНИЯ
      1. Усилить ПВО ближнего радиуса. Передислоцировать развернутое ПВО. - если это разведка.
      2. Нанести удар по зданиям ГШ и МО украины. - если это PR. Пусть там никого в зданиях и нет, зато руины создадут прекрасный PR Заодно развеют миф о перехвате кинжалов и искандеров.


      1. ALCA056000
        ALCA056000 Сегодня, 12:36
        -2
        Сейчас активируются все ципсошники, холопы подпин""сские, местные нытики .... понесётся гуано по трубам - такой повод повизжать. Тут вон сколько сразу заголосило. Ой ой ой .... "чёрт с ней с Москвой, столицу бомбят .... мамонька всё пропало !!!"
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:10
      +1
      Так и хочется сказать верховному, "может пора уже начинать воевать по настоящему?

      Так рад бы наверное , а как оказалось то особо и нечем. Вон по ТВ и разговоры про переговоры, а как-лы и не думают капитулировать.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 12:55
        0
        Что значит, "по ТВ" некие "разговоры"?.. ТВ, вообщего-то и создано для "разговоров", в том числе. Причем, - "всяких и разных"...

        Но даже "по ТВ", мне как-о не приходилось слышать об изменении цели и отмене главных задач СВО...
  7. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 11:49
    +4
    Все правильно, не надо создавать панику. Развозмущались понимаешь. Ничего же страшного не случилось, только информационный повод. Пусть он лучше прокатится напр. на границу Белгородской области, там ему быстро и популярно объяснят кто он (они все) и откуда.
  8. палестинец
    палестинец Сегодня, 11:53
    +1
    какой простите в... инфо повод.. столицу бомбят только в путь
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:55
    0
    Из района насыщенного средствами обнаружения ,в район с самой сильной ПВО и все равно пролетели .Что то не так с нашей ПВО
  10. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:55
    +6
    слишком маленькое количество дронов и почти никакого ущерба.

    Это что за блеяние???!!! Вам плюнули в лицо, но слюны совсем маленько и ущерба никакого - это же не повод зарядить с ноги в табло? Только следующий раз вам зарядят. Слабаки, какие слабаки, просто слов нет...
  11. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 11:56
    +13
    Представляю себе войну сша с Мексикой, например. Дроны сначала в белый дом прилетают, потом по жилым домам Нью-Йорка, а какой-нить боевой генерал армии сша говорит:
    - А, фигня, информ-атака, ребята, без паники, мы и отвечать не будем, никаких ударов по зданиям мин. обороны, Национальному дворцу в Мехико.Усилим наше ПВО fool
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 13:14
      0
      редставляю себе войну сша с Мексикой, например. Дроны сначала в белый дом прилетают, потом по жилым домам Нью-Йорка, а какой-нить боевой генерал армии сша говорит

      Мне кажется , если бы сказал это американский генерал , то он бы досрочно закончился бы , рот бы ему за такое закрыли .
  12. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 12:00
    +3
    Проникновение украинских дронов на российскую территорию и атака Москвы стали возможными благодаря большим размерам России.
    Ну вот же здравая мысль, раз достают беспилотниками до Москвы, перенесите столицу в другое место, есть же резервная - Санкт-Петербург ну или сразу в Омск или Новосибирск laughing
  13. ilpine
    ilpine Сегодня, 12:00
    -1
    Не нравятся жителям России такие информационные атаки, но что делать страна у нас большая, и столица огромная, тем более что недавно их увеличили. Так что нужно уменьшить что-ли страну или столицу, товарищ генерал? Работать надо лучше.
  14. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 12:00
    0
    Атака украинских беспилотников была направлена, в первую очередь, на создание информационного повода.

    Давно уже пора вводить цензуру в СМИ. Удивительно, что люди не понимают, что публикуя и распространение таких новостей - это работа на врага, который на информационном поле имеют огромный опыт распространения фейков. А люди на это легко ведутся. А об ответственности никто не думает.
  15. Комментарий был удален.
  16. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:03
    -1
    Этот депутат подходит на должность главного полицая.
  17. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 12:03
    +7
    Не понимаю почему про это никто не говорит. Картаполов, генерал-полковник, в прошлом занимавший ключевые посты в Минобороны, один из виновников бардака в нашей армии. Зато сейчас сидит в теплом местечке в Госдуме, выступает экспертом на федеральных каналах, наверное 1000 свечей поставил что успел из армии эвакуироваться.
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 12:08
      +3
      Тряпки, бытовая техника,машины, квартиры,поездки за границу на океаны, этого и боятся они лишится , поэтому и сидят на этих должностях фамильными кланами до смерти, и подванивают иногда не в попад по сути и не по смыслу ,на происшествие в стране,в которой идёт настоящая война
  18. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 12:05
    +3
    когда уже будем лечить что вызывает болезнь а не симптомы ????????????? уже не смешно проста !
  19. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:07
    +3
    Цитата: opuonmed
    когда уже будем лечить что вызывает болезнь а не симптомы ????????????? уже не смешно проста !

    Эта болезнь принимала законы и поправки в Конституцию РФ для уничтожения иммунитета.
    Пока никак , так как общество заражено.
  20. Аскет
    Аскет Сегодня, 12:17
    0
    У меня дочка с зятем в Одинцово живут. Рассказывают было громко. Наблюдали хлопки и небольшие дымовые облака в районе Рублевки, Барвихи , Усово. В остальном все спокойно.Скорее всего "Панцири" отработали.
    Что известно о дронах, атаковавших Москву
    По кадрам, снятым очевидцами, можно предположиьь тип одного из беспилотников.

    Это Uj-22 Airborne - многоцелевой дрон самолетного типа, разработанный украинской компанией "Укрджет". Может летать на высоте до 6000 метров со скоростью до 160 км/ч. Максимальная дальность полета — 800 км. Масса полезной нагрузки - до 20 килограмм. Может применяться в роли разведчика, ударного БПЛА, или дрона-камикадзе.
    Кроме того, Украина использовала для нападения ранее нигде не фигурировавшие барражирующие боеприпасы, построенные по компоновочной схеме "утка" с горизонтальным передним оперением. Внешне они напоминают израильские дроны-камикадзе IAI HAROP, имеющие дальность полета до 1000 километров.
    Возможно, это дальнейшее развитие украинских дронов А-2 "Синица", которые выстроены по той же компоновочной схеме, но отличаются меньшими размерами. Это БПЛА малой дальности, способный находиться в воздухе не дольше часа. Если противник использовал А-2 для налета на Москву, значит дрон запустили где-то из ближнего Подмосковья


    https://t.me/sashakots/39973

    Пора наверное заняться разведывательными аэростатами как в годы Холодной войны,
    В Иране и Афганистане ВС США активно использовали аэростаты с радиолокационной аппаратурой и мощными камерами, способными наблюдать за окружающей обстановкой в разных диапазонах. Подобные "летающие радары" висели над всем американскими базами на Среднем и Ближнем Востоке.
    Аэростатам не нужна дозаправка, они неделями могут висеть на одном и том же месте, их очень сложно сбить. При этом с высоты они способны контролировать ситуацию в воздухе в радиусе десятков километров. Вдоль границ разместить и дыр станет меньше.
    У нас еще сохранилось единственное предприятие и КБ в Долгопрудном.Были бы госзаказы.
  21. Kuziming
    Kuziming Сегодня, 12:18
    -2
    1. Каждый килограмм тротила, который идёт не на передовую, не упадёт на головы наших ребят там. Воинам будет полегче.
    2. Существенного материального ущерба эти атаки не принесут.
    3. Панику это не вызовет. Кто боится, никто не держит.
    4. Конструкция беспилотников на основе самолётов второй мировой оказалась удачной. Нашим давно стоит взять на вооружение. Давно предлагал "Адмирала Кузнецова" на такие модели переориентировать.
    А сейчас можно делать массово дешёвые дроны такого рода.
    5. Это хороший повод приложить дополнительные усилия для выпуска массовой оборонной продукции, улучшать технологию в пользу более простых технологических решений.
    Условно, переходить на штамповку.
    И да, нам нужно больше отечественных микросхем.
  22. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 12:23
    +2
    Все эти уже многократные беспрепятственные полеты вражеских БПЛА над половиной всей россии говорит о том, что не только границы у нас дырявые, но и ПВО тоже. Если мы не можем обнаружить и уничтожить с десяток примитивных беспилотников летящих с украины к городам нашей страны, в том числе и к самой москве, то што будет, если НАТО запустит сотни, тысячи крылатых ракет с ЯО в случае войны с нами. Наше так называемая ПВО тоже обнаружит их уже тогда когда они будут над нашими городами и головами?. Ведь мы тогда даже ответить не успеем. С этим же надо срочно что то делать. СВО показало, что страна не защищена должным образом. И люди которые отвечают за ее безопасность, не выполняют своих обязанностей.
  23. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 12:45
    0
    2018:
    Однако стрелять дорогостоящей ракетой по беспилотнику, изготовленному "на коленке" из дешевых комплектующих, просто нерационально. "Стоимость такого аппарата достигает максимум тысячи долларов. Ракета "Панциря" на несколько порядков дороже. Поэтому один из вариантов модернизации — оборудование комплекса четырьмя малокалиберными ракетами, размещенными в одном транспортно-пусковом контейнере. Естественно, с меньшей дальностью поражения. Зато в разы дешевле имеющихся ракет", — отметил Мураховский.
    https://ria.ru/20180822/1526942758.html
    Тысячи это сколько.
    Стоимость можно оценить в сумму $30-200 тысяч каждого аппарата.
    Цены обычно растут, логично считать где-то посередине.
  24. Radikal
    Radikal Сегодня, 12:46
    +2
    Цитата: AlexGa
    Атака украинских беспилотников была направлена, в первую очередь, на создание информационного повода.

    Давно уже пора вводить цензуру в СМИ. Удивительно, что люди не понимают, что публикуя и распространение таких новостей - это работа на врага, который на информационном поле имеют огромный опыт распространения фейков. А люди на это легко ведутся. А об ответственности никто не думает.

    Согласен. Вот сейчас идет программа "60" минут на канале "Россия"-1, так там репортер Прокопенко в прямом эфире, с ул. Профсоюзной провел довольно-таки подробный разбор того, что произошло. Кроме того выкладывают опросы жителей, их реакцию на произошедшее. Эксперт Холодов - директор музея ПВО, одновременно ветеран этих войск, находящийся в студии также дал неплохой анализ произошедшего, к тому же дал некоторые рекомендации по противодействию таким атакам... . Вот это всё, на мой взгляд является определенной развед информацией для противника, которого похоже в определенных ведомствах все ещё держат за идиота, хотя он уже не раз доказал обратное! sad
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 12:56
      +2
      Противник давно уже ввел цензуру на кадры и последствия наших атак и ловит тех кто выглядывает снижая инфповод и осведомленность населения. У нас же в СМИ и на ТВ всё показывают и громко обсуждают на всю страну.
  25. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 13:15
    0
    О как! Будучи в МО такие как он развалили всё и вся, а теперь объясняет людям в дома которых прилетело, что это информационная акция.