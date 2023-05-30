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Президент США заявил, что поставки украинской армии дальнобойных ракет ATACMS находятся на стадии рассмотрения

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Президент США заявил, что поставки украинской армии дальнобойных ракет ATACMS находятся на стадии рассмотрения

Вопрос поставок украинской армии дальнобойных ракет ATACMS в настоящее время все еще находится на стадии рассмотрения. Об этом заявил американский президент Джо Байден. На уточняющий вопрос журналистов о том, не настало ли время для начала поставок Украине ракет ATACMS президент США заявил, что эта тема "до сих пор в игре".


Украинские власти неоднократно заявляли, что ВСУ нуждаются в ракетах АTACMS, имеющих дальность поражения около 300 км. По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти ракеты "жизненно необходимы" украинской армии.

Руководство США отвечало отказом на просьбы Киева. Как сообщает американское издание Politico, Вашингтон опасается истощения имеющихся у него запасов, а также намерений украинского командования использовать эти ракеты для нанесения ударов вглубь российской территории, что может привести к эскалации вооруженного конфликта.

Ракеты ATACMS являются разработкой американской компании Lockheed Martin. Они могут быть выпущены в том числе из поставленных Украине ранее установок РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS. Ракеты самых последних модификаций способны поражать цели на расстоянии до 310 километров с точностью до 1 метра.

Американские власти не изменили своей позиции даже после того, как британское правительство решило поставить украинской армии свои дальнобойные ракеты Storm Shadow, при помощи которых наносились удары по Луганску и другим российским городам.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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13 комментариев
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  1. КошмарИваныч
    КошмарИваныч Сегодня, 12:11
    +2
    Вода камень точит, посчитают нужным - предоставят, о поставках станет известно, когда факт применения уже состоится
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 12:16
      +3
      Ну раз находятся на стадии рассмотрения ,то они вероятнее всего уже поставлены и просто ждут своего часа. А может уже применялись , ведь нам простым смертным всего знать не положено.
    2. Подкидыш
      Подкидыш Сегодня, 13:08
      +1
      Ща как обеспокоенностью шарахнем. Да не простой, а с озабоченностью.
    3. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 13:24
      0
      Когда говорят уже решено. Обществу о решении просто информируют. Возможно данный тип ракет уже на Украине.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:17
    +6
    эта тема "до сих пор в игре"
    Киношные фразы американских политиков порой режут слух. Проверили реакцию России на поставку английских Storm Shadow, теперь можно и самим поставлять.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:18
    0
    В каком бы виде ответку Штатам и Англичанам сварганить?
    Походу без прямой конфронтации этого не сделать, рядом с ними никто не воюет, к сожалению.
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 12:31
      0
      Походу пока мир не окажется конкретно на порогек глобальной ядерной войны, Штаты будут наглеть чем дальше, тем больше. Необходимо ускорить процесс -- провести испытания ЯО на Новой Земле. Пока подземные, а потом и образцово-показательные воздушные, хотя бы 100 кТн, с приглашением всех заинтересованных наблюдателей.
      Про днепровские мосты уже и упоминать как-то неприлично...
  4. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 12:19
    -1
    Да ладно! рассматриваются! они уже в пути, или даже прибыли в пункт назначения украина. Давайте уже сразу через уровень, или два, сразу вход и ввод живой силы на подмогу .. От нашей страны ответа все равно не будет, кроме как несогласия
  5. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:19
    +1
    Если этих фашистов не урезонить по настоящему, чтобы страшно стало, все будет только хуже. Пару лет назад то, что творится сейчас, даже невозможно было представить!
  6. parabyd
    parabyd Сегодня, 12:26
    -1
    После освобождения Артёмовска и массированных ударов по тылам и уничтожения патриотов, началась истерика у Запада. Сразу передали крылатые ракеты, решили передать самолёты. Значит, было больно.

    Спираль закручивается.
  7. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 12:30
    0
    не настало ли время для начала поставок Украине ракет ATACMS президент США заявил, что эта тема "до сих пор в игре".

    Ну а не настало время НА ОФИЦИАЛЬНОМ уровне президенту РФ заявить бидону и ко, что в случае положительного решения по поставке этих ракет xохлам, РФ оставляет за собой право на нанесение ударов по территории стран НАТО, принявших участие в поставке - передаче. Т.е от США до Пшeкии.
    Вот неужели заднеприводных такое заявление не остановит, неужели не образумятся?
    Хотя о чём это я... Эх, эта по-прежнему СВО....
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:49
      +4
      Год назад у такому заявлению отнеслись бы серьезно, но одно из главных достижений России на поприще СВО - нас перестали бояться, а наши заявления вызывают лишь улыбку.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 12:55
        +3
        Цитата: blackGRAIL
        Год назад у такому заявлению отнеслись бы серьезно, но одно из главных достижений России на поприще СВО - нас перестали бояться, а наши заявления вызывают лишь улыбку.

        Путину нужно освежить память о сказке про мальчика который кричал Волки. Репутация она такая, парочку раз нарисуешь красную линию да забудешь и всё. Можешь хоть реально быть готовым бахнуть из всего что есть, а всем будут смеятся до конца.
        А красных линий Россия за СВО нарисовала столько и столько раз ничего не менялось, что уже думаю все со счёта сбились.