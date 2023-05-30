С ночи в Киеве перекрыли движение у штаб-квартиры Главного управления разведки Минобороны Украины

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В украинской столице Киеве перекрыто автомобильное движение в районе здания, где находится штаб-квартира Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщают российские военкоры и украинские паблики.
Движение перекрыли на Гаванском мосту с ночи 30 мая 2023 года. Не исключено, что именно в район расположения здания ГУР были нанесены ночные российские удары с воздуха.
Напомним, что украинские СМИ после поднятой киевским режимом истерии по поводу публикации фотографий и видеокадров о прилетах российских ракет, дронов и работе средств противовоздушной обороны стали очень дозированно подавать информацию о подобных событиях. Но можно сделать вывод, что движение перекрыто неспроста.
Главное управление разведки Минобороны Украины координирует диверсионную и террористическую деятельность на территории Российской Федерации, включая, как мы можем предположить, атаки беспилотных летательных аппаратов по российским городам, диверсии на объектах транспортной инфраструктуры и против знаковых лиц, являющихся «лидерами общественного мнения».
Отметим, что в последнее время ВС РФ активизировали удары по ключевым украинским объектам военного назначения. Воздушно-космические силы РФ наносят удары по военным складам, объектам управления войсками, местам дислокации военной техники и вооружений, личного состава противника. Это происходит, в том числе, и в целях предотвращения использования поражаемых сил и средств для анонсированного киевским режимом контрнаступления ВСУ.