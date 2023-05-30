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С ночи в Киеве перекрыли движение у штаб-квартиры Главного управления разведки Минобороны Украины

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С ночи в Киеве перекрыли движение у штаб-квартиры Главного управления разведки Минобороны Украины

Фотография носит иллюстративный характер



В украинской столице Киеве перекрыто автомобильное движение в районе здания, где находится штаб-квартира Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщают российские военкоры и украинские паблики.

Движение перекрыли на Гаванском мосту с ночи 30 мая 2023 года. Не исключено, что именно в район расположения здания ГУР были нанесены ночные российские удары с воздуха.

Напомним, что украинские СМИ после поднятой киевским режимом истерии по поводу публикации фотографий и видеокадров о прилетах российских ракет, дронов и работе средств противовоздушной обороны стали очень дозированно подавать информацию о подобных событиях. Но можно сделать вывод, что движение перекрыто неспроста.


Главное управление разведки Минобороны Украины координирует диверсионную и террористическую деятельность на территории Российской Федерации, включая, как мы можем предположить, атаки беспилотных летательных аппаратов по российским городам, диверсии на объектах транспортной инфраструктуры и против знаковых лиц, являющихся «лидерами общественного мнения».

Отметим, что в последнее время ВС РФ активизировали удары по ключевым украинским объектам военного назначения. Воздушно-космические силы РФ наносят удары по военным складам, объектам управления войсками, местам дислокации военной техники и вооружений, личного состава противника. Это происходит, в том числе, и в целях предотвращения использования поражаемых сил и средств для анонсированного киевским режимом контрнаступления ВСУ.
Использованы фотографии:
Википедия / Алексей Белобородов
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14 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:08
    +3
    Надо уничтожить этот остров со всеми его обитателями.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:47
      +1
      Утырок Буданов вчера истерил..Ну,поджарили хвост.Жаль,что уцелел
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:13
    +8
    Не исключено, что именно в район расположения здания ГУР были нанесены ночные российские удары с воздуха.
    Подождем официальных сообщений по этому поводу. Будем откровенны и признаемся, что удары по зданиям МО, СБУ, ГУР, администрации Киева... должны были нанесены еще в ночь на 24.02.2022 г. Но мы пошли почему-то другим путем.
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 12:20
      -5
      эти то пути,кремлёвских старперцев....нам сейчас то и аукаются
      1. ORE
        ORE Сегодня, 13:05
        0
        Там русских людей много, которых не выпускают за пределы 404, понимаю позицию ВВП. Мы не амеры, стирать все на своем пути.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:20
      0
      Владимии Ильич как то сказал подобную фразу..Этот путь тогда занял четверть века...
    3. K._2
      K._2 Сегодня, 12:45
      0
      До сих пор идём.

      Удар по Офису Зеленского будет рассматриваться Западом как провокация. Если мы нанесем такой удар, Киев раскрутит такую истерику, что самолеты F-16 появятся на Украине не через четыре месяца, а через месяц. Поэтому давать повод для этого не следует. Хотя киевский режим давно заслужил, чтобы Банковая, здание минобороны, ГУР и СБУ превратились в то, во что они хотели превратить жилые дома москвичей, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
      Об этом он рассказал в интервью..
  3. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:14
    0
    Не исключено, что именно в район расположения здания ГУР были нанесены ночные российские удары с воздуха.

    В само здание ГУР надо долбануть. Штуки 3 чем-нибудь бетонобойным. Предположительно ГУРовцы оттуда передислоцировались, но наверняка частенько там бывают.
  4. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:16
    +1
    Напомним, что украинские СМИ после поднятой киевским режимом истерии по поводу публикации фотографий и видеокадров о прилетах российских ракет, дронов и работе средств противовоздушной обороны стали очень дозированно подавать информацию о подобных событиях.

    Ну знаете ли наши информационные войска тоже забарабанили, что лучше помалкивать и не публиковать фото и видео об атаке на столицу.
    думаю ни одна из сторон не заинтересована пиарить результаты работы противника.
    Только глупо смотрится ситуация, когда тыкаем в них: - мол смотрите, затыкают, запугивают, арестовывают... и тут же сами тако же.....
    Надо как то быть последовательными в своих действиях. hi
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 12:35
      0
      Цитата: zloybond
      Только глупо смотрится

      Насколько я понимаю, глупо смотреться - основная обязанность всех информационных служб нашей армии и вообще властей. Ну, если судить по многолетним наблюдениям. Все выглядит так, что они там экзамены сдают, чтоб ни искры разума не просочилось в их стройные ряды...
  5. bk-sarmat
    bk-sarmat Сегодня, 12:19
    -1
    а фули ночью.............................нужно и по дню
  6. михаил3
    михаил3 Сегодня, 12:32
    +1
    Ночной удар? Во что целимся, в столы? В кресла? Какой смысл наносить удары ночью в здание, когда основная его "загрузка" происходит днем? Конечно, есть полуношники...
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 13:12
      0
      Ну, типа, если разбомбить ночью здание ГУР, то утром его сотрудники приедут на работу и ощутят дискомфорт, который отразится на их работоспособности.
  7. Тополь
    Тополь Сегодня, 12:37
    +1
    Наконец-то. Если обьектом удара был ГУР, конечно. Я уже не раз высказывал мысль, что нужно этот ГУР выносить по максимуму, чтобы меньше было диверсий и терактов на нашей территории. Планируются они, конечно, на западе, но отвечает за реализацию и координацию всех этих мероприятий ГУР, поэтому нужно бить в это звено, связывающее планировщиков и исполнителей. По планировщикам мы пока по понятным причинам вдарить не можем, диверсантов всех переловить тоже не реально на мой взгляд, так что ГУР - это единственное наиболее уязвимое звено в этой цепочке.