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Минобороны Молдавии: При столкновениях в Косово пострадали двое молдавских миротворцев из миссии KFOR

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Минобороны Молдавии: При столкновениях в Косово пострадали двое молдавских миротворцев из миссии KFOR

В частично признанном Косово сохраняется напряженная обстановка. После того, как 26 мая бойцы косово-албанского спецназа заняли несколько сербских муниципалитетов на севере края, произошел целый ряд протестов. Так, сербы, проживающие в Косово, пытаются не допустить захвата муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан албанскими чиновниками и силовиками.


Одно из крупных столкновений косовских сербов с албанскими силовиками и миротворческим контингентом НАТО произошло в понедельник, 29 мая. Согласно поступающим сообщениям, ранения разной степени тяжести получили более 20 военнослужащих KFOR.

Двое миротворцев, пострадавших в ходе вчерашних столкновений, оказались гражданами Молдавии, о чем сегодня завило Минобороны страны. При этом в ведомстве подчеркнули, что жизни и здоровью бойцов ничего не угрожает. Они получили легкие ушибы и на данный момент вернулись в места постоянной дислокации.

Стоит добавить, что о трех пострадавших миротворцах заявили и в Венгрии. Сообщается, что военнослужащие получили огнестрельные ранения.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил, что в результате столкновений с косовскими силовиками и миротворцами KFOR пострадали 52 серба. Трое из них получили тяжелые ранения. Кроме того, со слов сербского лидера, еще четыре человека были задержаны силовиками.
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1 комментарий
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:03
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    Когда KFOR не выполняет свои функции, а поддерживает одну из сторон конфликта это не миротворческая миссия, а ангажированная силовая поддержка, в данном случае албанцев. Такую миротворческую миссию необходимо срочно разгонять и набирать в\сл не из стран НАТО. Но сегодняшняя ООН с ее генсеком на это не способна. Сербам остается терпеть агрессивно-предвзятое отношение к ним со стороны KFOR. По поводу молдавских в/сл. "Миротворцы", у которых на границе с Приднестровьем стоит российский миротворческий контингент, чтобы предотвратить возможные попытки молдавской стороны на силовое решение приднестровского вопроса.