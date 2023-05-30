Военное обозрение
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К западу от Угледара ВС РФ атаковали в направлении Большой Новоселки, через которую проходит несколько важных автодорог

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К западу от Угледара ВС РФ атаковали в направлении Большой Новоселки, через которую проходит несколько важных автодорог

Изрядно поднадоевшие обещания киевского руководства вот-вот перейти в контрнаступление, разве что, еще получив побольше оружия, вновь были озвучены на самом высоком уровне. Теперь уже президент Украины сообщил, что дата прорывных действий ВСУ все-таки согласована с военным руководством, но вновь не стал ее называть.


При этом Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает о значительном снижении активности российской армии. Если ранее украинское командование докладывало о цифре, близкой, а порою и превышающей, сотню «успешно отраженных атак», то теперь их было якобы только двадцать семь. Подтверждают наступательные действия ВС РФ в районе Масютовки к северу от Купянска Харьковской области, села Стельмаховка к северо-западу от Сватово в ЛНР и в Марьинке. На Донецком направлении в районе Артемовска и Авдеевки российские войска якобы атаковать и не пытались.

Российские источники подтверждают пусть небольшое, но успешное продвижение наших войск на линии Масютовка-Лиман Первый к северу от Купянска, ВС РФ также штурмуют позиции противника в районе Белогоровки, что в в 15 километрах к югу от райцентра. К северо-западу от Донецка российская армия атаковала позиции ВСУ вблизи с поселком Северное и селом Первомайское, о чем украинский ГШ умалчивает. Сообщается о некоторых успехах ВСУ в районе села Клещеевка к югу от Артемовска, противник пытается обойти высоты на западных подступах к городу.

Под Угледаром продолжаются позиционные бои, особого изменения обстановки не произошло. Российские войска при поддержке артиллерии атаковали на западе в направлении Большой (Великой) Новоселки, через которую проходит сразу несколько важных автодорог.



На Старобельском направлении в ЛНР сохраняется напряженная обстановка: стороны ведут позиционные бои и взаимную разведку. Российские войска нанесли удары по линиям снабжения подразделений ВСУ, уничтожая в том числе и используемые противником мосты.

На Запорожском фронте ночью противник наносил удары в стык Запорожского и Угледарского участков, задействовав бронетехнику, в том числе танки. Западных ОБТ на фронте пока не замечено, очевидно, украинское командование бережет их для применения в контрнаступлении, раз уже на самом верху объявлено, что оно все-таки состоится. Без изменений обстановка и на Херсонском направлении, с обеих сторон продолжает работать артиллерия.

Один из самых одиозных киевских русофобов, глава военной разведки Минобороны Кирилл Буданов пообещал «отомстить русским» за сегодняшние массированные удары по Киеву, целью которых, по некоторым данным, было в том числе здание Главного управления разведки. Таким образом, глава ГУР Украины опроверг сообщения украинской пропаганды, что все российские дроны и ракеты вновь были сбиты над столицей силами ПВО. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя атаку беспилотников на Москву, ожидаемо объявил, что Украина к этой диверсии «прямого отношения» не имеет.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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3 комментария
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  1. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 13:00
    0
    . ожидаемо объявил, что Украина к этой диверсии «прямого отношения» не имеет.
    . И какой смысл отпираться? Все типо, кругом " тупые" и сами не догадаться откуда что берется? Наверно вся мировая общественность теперь будет думать что эта атака дело рук каких нибудь сирийских группировок, или там , например , африканских, типо Боко Харам это делает?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:01
      0
      То что наше руководство медленно, и я бы сказал неохотно, даёт добро на уничтожение т.н. "центров принятия решений" даже на Украине, не делает ему чести.
      Что бы и кто бы там не говорил о том, что отправка кровавого шута и всей его свиты, как политической так и военной, к праотцам особо не изменит ход СВО, но по факту это флуд ничего не имеющий с историческими фактами.
      Очень даже повлияет уничтожение того же ГУР, СБУ или МО Украины на ход СВО.

      Так что пора заканчивать играть в бирюльки и рассчитывать на некое просветление в головах наиболее одиозных и кровожадных персонажей и служб на нынешней Украине. Надо выявлять и уничтожать верхушку киевских упырей, а не вести с ними бесконечные словесные "устрашающие баталии" на дистанции.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 13:16
    0
    Сегодня в западных СМИ было объявлено, что генерал Мизинцев находится в Бахмуте, организует закрепление одержанной там великой победы, а также призвал русскую армию перейти на вагнеровскую тактику боя для «тотальной войны».