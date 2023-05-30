К западу от Угледара ВС РФ атаковали в направлении Большой Новоселки, через которую проходит несколько важных автодорог

Изрядно поднадоевшие обещания киевского руководства вот-вот перейти в контрнаступление, разве что, еще получив побольше оружия, вновь были озвучены на самом высоком уровне. Теперь уже президент Украины сообщил, что дата прорывных действий ВСУ все-таки согласована с военным руководством, но вновь не стал ее называть.
При этом Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает о значительном снижении активности российской армии. Если ранее украинское командование докладывало о цифре, близкой, а порою и превышающей, сотню «успешно отраженных атак», то теперь их было якобы только двадцать семь. Подтверждают наступательные действия ВС РФ в районе Масютовки к северу от Купянска Харьковской области, села Стельмаховка к северо-западу от Сватово в ЛНР и в Марьинке. На Донецком направлении в районе Артемовска и Авдеевки российские войска якобы атаковать и не пытались.
Российские источники подтверждают пусть небольшое, но успешное продвижение наших войск на линии Масютовка-Лиман Первый к северу от Купянска, ВС РФ также штурмуют позиции противника в районе Белогоровки, что в в 15 километрах к югу от райцентра. К северо-западу от Донецка российская армия атаковала позиции ВСУ вблизи с поселком Северное и селом Первомайское, о чем украинский ГШ умалчивает. Сообщается о некоторых успехах ВСУ в районе села Клещеевка к югу от Артемовска, противник пытается обойти высоты на западных подступах к городу.
Под Угледаром продолжаются позиционные бои, особого изменения обстановки не произошло. Российские войска при поддержке артиллерии атаковали на западе в направлении Большой (Великой) Новоселки, через которую проходит сразу несколько важных автодорог.
На Старобельском направлении в ЛНР сохраняется напряженная обстановка: стороны ведут позиционные бои и взаимную разведку. Российские войска нанесли удары по линиям снабжения подразделений ВСУ, уничтожая в том числе и используемые противником мосты.
На Запорожском фронте ночью противник наносил удары в стык Запорожского и Угледарского участков, задействовав бронетехнику, в том числе танки. Западных ОБТ на фронте пока не замечено, очевидно, украинское командование бережет их для применения в контрнаступлении, раз уже на самом верху объявлено, что оно все-таки состоится. Без изменений обстановка и на Херсонском направлении, с обеих сторон продолжает работать артиллерия.
Один из самых одиозных киевских русофобов, глава военной разведки Минобороны Кирилл Буданов пообещал «отомстить русским» за сегодняшние массированные удары по Киеву, целью которых, по некоторым данным, было в том числе здание Главного управления разведки. Таким образом, глава ГУР Украины опроверг сообщения украинской пропаганды, что все российские дроны и ракеты вновь были сбиты над столицей силами ПВО. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя атаку беспилотников на Москву, ожидаемо объявил, что Украина к этой диверсии «прямого отношения» не имеет.