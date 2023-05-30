Польша заменит оставшиеся в составе ВВС советские вертолёты Ми-8/17 на европейские Leonardo AW101

Польша планирует значительно увеличить количество вертолетов Leonardo AW101 в составе своих вооруженных сил. К нескольким противолодочным вертолетам Leonardo Helicopters AW101 Merlin должны добавиться Leonardo AW101 в транспортном варианте. О потенциальной закупке вертолетов сообщил инспектор ВВС Польши бригадный генерал Иренеуш Нова.Министерство обороны Польши намерено закупить 22 вертолета Leonardo AW101 в военно-транспортной версии для замены советских вертолетов МИ-8/17 в составе ВВС республики. Предварительно, поставки запланированы на 2025 - 2031 года. Данный вертолет является машиной средней грузоподъемности, вмещающей до 30 человек десанта или 16 лежачих раненых. Экипаж 1-2 человека, скорость - 309 км/час, может нести вооружение на специальных подвесах.В случае вывода из эксплуатации советских вертолетов, на них может претендовать Украина, что, скорей всего, и случится.Ранее Польша уже закупала Leonardo Helicopters AW101 Merlin в противолодочной версии для своих Военно-морских сил. Всего было заказано четыре машины новой сборки, которые заменили старые советские вертолеты Ми-14 (восемь Ми-14ПЛМК и два поисково-спасательных Ми-14ПЛ/R). Первоначальные планы приобрести восемь перспективных вертолетов пришлось пересмотреть по причине отсутствия средств, остановившись на варианте закупки четырех, а приобретение еще четырех передвинуть на неопределенное время.В тендере на поставку ВМС Польши морских вертолетов участвовали первоначально три компании: Sikorsky Aircraft (в составе Lockheed Martin; предлагался вертолет MН-60R), итальянский Leonardo (AW101), и Airbus Helicopters (H225M Caracal). В итоге польские ВМС выбрали вертолет Leonardo Helicopters AW101 Merlin, поскольку две другие компании вышли из тендера по различным причинам.