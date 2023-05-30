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Польша заменит оставшиеся в составе ВВС советские вертолёты Ми-8/17 на европейские Leonardo AW101

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Польша заменит оставшиеся в составе ВВС советские вертолёты Ми-8/17 на европейские Leonardo AW101

Польша планирует значительно увеличить количество вертолетов Leonardo AW101 в составе своих вооруженных сил. К нескольким противолодочным вертолетам Leonardo Helicopters AW101 Merlin должны добавиться Leonardo AW101 в транспортном варианте. О потенциальной закупке вертолетов сообщил инспектор ВВС Польши бригадный генерал Иренеуш Нова.


Министерство обороны Польши намерено закупить 22 вертолета Leonardo AW101 в военно-транспортной версии для замены советских вертолетов МИ-8/17 в составе ВВС республики. Предварительно, поставки запланированы на 2025 - 2031 года. Данный вертолет является машиной средней грузоподъемности, вмещающей до 30 человек десанта или 16 лежачих раненых. Экипаж 1-2 человека, скорость - 309 км/час, может нести вооружение на специальных подвесах.

В случае вывода из эксплуатации советских вертолетов, на них может претендовать Украина, что, скорей всего, и случится.

Ранее Польша уже закупала Leonardo Helicopters AW101 Merlin в противолодочной версии для своих Военно-морских сил. Всего было заказано четыре машины новой сборки, которые заменили старые советские вертолеты Ми-14 (восемь Ми-14ПЛМК и два поисково-спасательных Ми-14ПЛ/R). Первоначальные планы приобрести восемь перспективных вертолетов пришлось пересмотреть по причине отсутствия средств, остановившись на варианте закупки четырех, а приобретение еще четырех передвинуть на неопределенное время.

В тендере на поставку ВМС Польши морских вертолетов участвовали первоначально три компании: Sikorsky Aircraft (в составе Lockheed Martin; предлагался вертолет MН-60R), итальянский Leonardo (AW101), и Airbus Helicopters (H225M Caracal). В итоге польские ВМС выбрали вертолет Leonardo Helicopters AW101 Merlin, поскольку две другие компании вышли из тендера по различным причинам.
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4 комментария
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  1. ORE
    ORE Сегодня, 13:09
    0
    Такое впечатление, что очередное исчезновение шляхов планируется. Поэтому кредитуются. feel
  2. Havoc
    Havoc Сегодня, 13:12
    0
    вмещающей до 30 человек десанта или 16 лежачих раненых. Экипаж 1-2 человека, скорость - 309 км/час, может нести вооружение на специальных подвесах.
    Автор 309 км .ч это максимально допустимая скорость данного вертолёта. Если даёте ТТХ то будьте точнее.
  3. кредо
    кредо Сегодня, 13:12
    0
    По количеству публикаций в СМИ выходит, что единственной страной в ЕС, которая всё закупает и закупает различную новую продукцию ВПК, является исключительно Польша.
    Складывается впечатление что англосаксы Польшу для чего-то готовят и это явно не для экономического процветания и человеческого благосостояния.
    Не уж то к войне на территории Украины, Белорусии и России?
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:18
    0
    Вертолеты Ми - 8, пшеки получили от СССР "на шару", а за "леонардо" прийдется платить, и не малые бабки))) хватит бюджета на пшековские хотелки?)))