Мы входим в эру искусственного интеллекта, возможно не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к создателям и задать вопросы «а зачем вы отправляете нас в Украину»

Как известно сегодня утром атаке вражеских беспилотников подверглась российская столица Москва, в результате чего повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Также есть повреждения строений в Подмосковье.В Киеве традиционно заявили, что Украина якобы непричастна, по крайней мере напрямую, к этой атаке дронов . В частности, об этом традиционно цинично заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, по словам которого столицу России атаковали ее же беспилотники, «не захотевшие бомбить Украину».- заявил Подоляк.Если следовать этому принципу, то и в недавних атаках на украинскую столицу виноват «искусственный интеллект» украинских беспилотников, которые вместо того, чтобы бомбить Россию, вернулись в пункт отправки...По некоторым данным, сегодня Москву попытались атаковать от 25 до 30 беспилотников, подавляющая часть которых была сбита при подлете к столице. Однако несколько дронов долетели до городской застройки. Несколько многоэтажек повреждены, на месте работают специальные службы, в том числе занимаясь сбором фрагментом украинских БПЛА.