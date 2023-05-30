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Советник главы офиса Зеленского цинично заявил, что Москву атаковали «недовольные российские дроны» под управлением «искусственного интеллекта»

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Советник главы офиса Зеленского цинично заявил, что Москву атаковали «недовольные российские дроны» под управлением «искусственного интеллекта»

Как известно сегодня утром атаке вражеских беспилотников подверглась российская столица Москва, в результате чего повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Также есть повреждения строений в Подмосковье.


В Киеве традиционно заявили, что Украина якобы непричастна, по крайней мере напрямую, к этой атаке дронов. В частности, об этом традиционно цинично заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, по словам которого столицу России атаковали ее же беспилотники, «не захотевшие бомбить Украину».

Мы входим в эру искусственного интеллекта, возможно не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к создателям и задать вопросы «а зачем вы отправляете нас в Украину»

- заявил Подоляк.

Если следовать этому принципу, то и в недавних атаках на украинскую столицу виноват «искусственный интеллект» украинских беспилотников, которые вместо того, чтобы бомбить Россию, вернулись в пункт отправки...

По некоторым данным, сегодня Москву попытались атаковать от 25 до 30 беспилотников, подавляющая часть которых была сбита при подлете к столице. Однако несколько дронов долетели до городской застройки. Несколько многоэтажек повреждены, на месте работают специальные службы, в том числе занимаясь сбором фрагментом украинских БПЛА.
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14 комментариев
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  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:10
    +4
    уже угорает гад знает что ли что за это не чего киевскому режиму не чего не будет что ли ? (когда РФ уничтожать будет киевский режим?)
    стати у меня вопрос РФ через украину газ качает в европу ? если да то за транзит газа киевскому режиму платит ???? (проста интересно узнать)
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:11
      0
      Вообще то вчера его подельнику подпалили хвост.Истерил в эфире..
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:14
      0
      Цитата: opuonmed
      за транзит газа киевскому режиму платит ????

      Платят, платят ! Бизнес, ничего личного ! am
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:20
      0
      [i]
      "...традиционно цинично заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, по словам которого столицу России атаковали ее же беспилотники, «не захотевшие бомбить Украину».[/i

      Умом не блещет и смекалка не видна,
      хоть говорят что образован был когда то,
      ему б в свинарнике доверили дела,
      да видно даже там боятся Подоляки.
    4. Aken
      Aken Сегодня, 13:21
      0
      А чего ему бояться? Ну не убьют же его в самом деле?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:15
    +1
    Если бы дронов было сотня как минимум?И,что дальше от кремля-ультраинфрокрасные линии?Воевать жёстко так и не начнём "кремлепартнеры"для власти больше чем всё?
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:19
    0
    А... это же тот самый юморист, который обещал уже весной вещать из Ялты?) Балаболка очередная...
    Всё ему шуточки, когда каждый день сотни граждан Украины умирают. Интересно, смеются ли сами украинцы над его юмором?

    Что наши грозные говорящие головы, что их - никакой разницы.
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:21
    0
    Клоуны они и в Африке клоуны, у них страна полностью на содержании Вашингтона, люди гибнут за интересы верхушки США, ракеты и дроны в столице взрываются а они пытаются "тонко юморнуть" этакие интеллектуалы. Ну-ну.
  5. Владимир Михалев
    Владимир Михалев Сегодня, 13:21
    0
    То что он про искусственный интеллект заговорил, это немного сболтнул лишнего. Управление скорей всего по GPS ведут. Точки из краснух надо устанавливать. Смотришь и не будет проблем.
    1. osp
      osp Сегодня, 13:29
      0
      Средства РЭБ против низколетящих БПЛА такого типа практически бесполезны.
      1. Из-за радиогоризонта их дальность действия не превысит пары десятков километров и должно быть просто стечение обстоятельств чтобы вражеский дрон зашел в радиус их действия;
      2. Крупные дроны такого типа как правило всегда имеют инерциальную высокоточную навигацию на лазерных гироскопах, могут иметь радиовысотомер или датчики магнитного поля Земли против которых средства РЭБ не действуют;
      3. Кроме GPS (это просто коррекция к вышеуказанными системам навигации) в приемнике спутникового сигнала есть возможность перехода на ГЛОНАСС и Галлилео. Если сигнал с GPS пропал.
      4. А искусственный интеллект это просто продвинутый полетный контроллер - автопилот иными словами.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:22
    0
    Адреса посольств в Куеве известны ,а не шандорахнуть ли нам по критическим объектам ВСУ рядом с посольствами? Визгу будет,а нам должно быть фиолетово.Удар по посольству КНР в Белграде должен быть отомщён ,даже работой ПВО ВСУ.Это будет "высший пилотаж" с нашей стороны.
  7. Brain_
    Brain_ Сегодня, 13:23
    0
    Мы входим в эру искусственного интеллекта, возможно не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к создателям и задать вопросы «а зачем вы отправляете нас в Украину»


    Лучше бы молчал, чем так позориться. Особенно на фоне того, что они уже почти месяц получают такие прилёты, что даже отложили своё великое наступление на восток.

    По такой логике Украину атакуют кондиционеры, ракеты НАТО и взорванные задницы украинских ярых патриотов.
  8. sabakina
    sabakina Сегодня, 13:26
    0
    заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, по словам которого столицу России атаковали ее же беспилотники, «не захотевшие бомбить Украину».

  9. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:27
    0
    правды ради это уже глупо, атаковали столицу государства с которым воюете чего шхериться?!!!