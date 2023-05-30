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Глава ВКС КСИР анонсировал показ созданной в Иране гиперзвуковой баллистической ракеты

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Глава ВКС КСИР анонсировал показ созданной в Иране гиперзвуковой баллистической ракеты

Иранские военные скоро намерены продемонстрировать созданное отечественным ОПК новейшее гиперзвуковое оружие. Глава Воздушно-космических сил (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде анонсировал показ созданной в Иране гиперзвуковой баллистической ракеты.


Об этом сообщает ряд иранских СМИ.

Ракета имеет высокую скорость и может маневрировать в атмосфере и вне ее

- заявил военачальник.

Если заявленные генералом характеристики подтвердятся, то скорость данной ракеты примерно равна скорости российского «Кинжала», которая составляет 10-12 Маха, и даже немного ее превышает, достигая 13 Маха.

Хаджизаде утверждает, что новейшее иранское средство поражения способно преодолевать любую противоракетную оборону вероятного противника.

Эта ракета нацелена на противоракетные системы противника и является большим скачком в развитии ракетной техники

- утверждает генерал.

О разработке данного вооружения иранский военачальник впервые рассказал осенью 2022 года. Когда оно поступит в войска, это станет для Израиля серьезным поводом для беспокойства.

А на прошедшей неделе военные Ирана продемонстрировали свою новую баллистическую ракету «Хайбер», которая относится к серии «Хорремшехр». Ее максимальная дальность поражения составляет две тысячи километров. Ракета оснащена двигателем на жидком топливе и способна нести боеголовку массой до полутора тонн.
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7 комментариев
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  1. Попандос
    Попандос Сегодня, 13:06
    +2
    созданной в Иране гиперзвуковой баллистической ракеты

    Странно, страна находящаяся под всеми санкциями, может сделать гиперзвуковую ракету, а светочь демократии и супер-пупер мега продвинутые штаты не могут. Совпадение? Не думаю. ©
    Наверное, кто-то помог Иранцам feel
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 13:09
      0
      А если на США санкций кучу наложить, думаете, создадут гиперзвук? laughing Тенденция, однако.
  2. Петровск
    Петровск Сегодня, 13:06
    -1
    Сша негодуе. У всех вероятных противников есть гиперзвуковая ракета, а у них нету.
  3. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 13:07
    -1
    . примерно равна скорости российского «Кинжала», которая составляет 10-12 Маха, и даже немного ее превышает, достигая 13 Маха.
    . Это фигня! Он поскромничал, ее реальная скорость будет достигать 50 махов! Земной шар будет огибать за 10 секунд! При этом топлива ей будет хватать минимум на три " витка" вокруг планеты, и каждый раз пролетая над Израилем будет "сбрасывать" тепловые ловушки, либо беспилотники "комикадзе", либо боеприпасы с кассетной начинкой - по желанию "заказчика" опционально laughing
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:12
      0
      Неважно какая у неё скорость,главное чтобы её нельзя было сбить банкой огурцов wassat
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:12
    0
    Удивительные дела творятся,Иран отсанкционированный вдоль и поперёк ,тоже создал гипер.Гипер есть у России и КНР.Откуда у Ирана технология.Краина тут не причём ,тогда бы у американцев уже было.Похоже дело не процессорах,кто то создал микросхему размером в " кирпич" и она работает.Не помню фильм с Андриано Челентано ,когда он плюнул в котёл и сказал что это его секрет.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:16
    0
    А это будет уже пощечина с ноги гигемоше штопаному!