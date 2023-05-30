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Пресс-секретарь президента России прокомментировал атаку беспилотников по Москве: «Это ответ Киева на эффективные удары ВС РФ»

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал атаку беспилотников по Москве: «Это ответ Киева на эффективные удары ВС РФ»

Предпринятая сегодня с утра атака беспилотных летательных аппаратов украинских формирований на Москву стала своеобразным «ответом Киева на воскресные эффективные удары ВС РФ по одному из центров принятия решений». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя «прилеты» дронов в дома Москвы.


Что касается позиции главы государства Владимира Путина, то, отметил Песков, президент получал информацию об атаке беспилотников по Москве и Московской области «в прямом режиме». Он был на связи с соответствующими ведомствами и лицами – от мэра Москвы до руководства Министерства обороны РФ и МЧС РФ.

Президент Путин, по словам Пескова, сегодня будет работать в Кремле. Он должен провести встречу с предпринимателями и ряд совещаний. Выступать с обращением по поводу атаки БПЛА глава государства не намерен, подчеркнул Дмитрий Песков.

В настоящий момент каких-то специальных планов нет, но и мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья

- заявил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что сегодня Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов была уничтожена средствами противовоздушной обороны, но были зафиксированы прилеты как минимум в три жилых дома в Москве и Новой Москве. По некоторой информации, дроны были запущены с территории Сумской области Украины.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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18 комментариев
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  1. Aлеkc
    Aлеkc Сегодня, 13:02
    +2
    Представитель Кремля оставил без ответа вопрос о том, к чему должны быть готовы жители России после атаки, добавив, что сказал все, что мог.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:07
      +4
      ...Предпринятая сегодня с утра атака беспилотных летательных аппаратов украинских формирований на Москву стала своеобразным «ответом Киева на воскресные эффективные удары ВС РФ по одному из центров принятия решений»...

      Не знаю как других, но меня вот интересует вопрос что за центр ПР на Украине, по которому наши войска эффективно отработали в воскресенье.
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:17
      0
      Пескову за благо сжать в кулак силу воли и уйти в отставку. А лучше всего-пойти на передовую,там нести ахинею не дадут!
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:03
    +5
    Да,"нетугрозы#"..Правда,какая то хрень летела практически в форточку.Вы это жильцам обьясните..
  3. Жнец
    Жнец Сегодня, 13:03
    +2
    мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья

    правда, мы так же не знаем, когда такая угроза вновь появится
  4. vet
    vet Сегодня, 13:06
    +5
    Смотрю я на этого пресс-секретаря, который лижет руки Пугачевым и у которого дочь - "гражданка мира", и думаю каждый раз:
    "Иногда лучше жевать, чем говорить".
    1. сайгон
      сайгон Сегодня, 13:10
      0
      Зато инициатив не проявляет ! А то кто его знает ибо принцип то армейский известен - инициватва должна быть пресечена в корне и зачинщик должен быть наказан
  5. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 13:08
    +4
    Извините, но это какая-то лютая дичь. Он хочет сказать, что это вполне рядовое событие, почти нормальное и нечего беспокоиться??!!? Со всех ног бежим к 17-му...
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:16
      +1
      Ну у него то явно есть бункерок под домом на Рублёвке, да и без него что бы попасть в него в такой хороме нужен b52 а не дрон)Поэтому он и не беспокоится.А холопы царский двор не интересуют
  6. Серёгич
    Серёгич Сегодня, 13:09
    0
    Не надо оправданий, просто качественно выполняйте свою работу, защищайте народ который платит вам зарплату.
  7. shm_kv
    shm_kv Сегодня, 13:10
    +2
    Если бы по особняку Кужегетовича попали, то может быть хотя бы начали воевать нормально, а не играть в СВО. Но скорее всего от этих акций будут от этого будут страдать обычные люди, а в Кремле все всегда "идет по плану..."
    1. spirit
      spirit Сегодня, 13:23
      0
      С ума сошли?Паркетный это бриллиант для СБУ!Ни один засланный агент ,на его месте,так не навредит армии как данный персонаж. Я бы на их месте ему бы ещё агентов для охраны отправил, не дай бог уберут, где они такого вредителя ещё найдут!Так они и проиграть могутhi
  8. МЮД
    МЮД Сегодня, 13:12
    +2
    Как там у поэта по данному поводу - "И кричит: «Кири-ку-ку.
    Царствуй, лежа на боку!"
  9. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:12
    +5
    Выскажу мнение, которое никого не интересует, но многие разделяют - Если не можете сейчас всё этот прекратить, то хотя бы прекратите врать и изворачиваться.

    Дайте людям человека, который от лица власти будет говорить правду, какая бы она ни была. Это-то вы можете? Если вы не воспринимаете граждан как взрослых, разумных и стоящих с вами на одной стороне людей, то на что вы надеетесь? Есть какой-то другой народ, который будет защищать эту страну?

    Люди знают, что идёт война, понимают, что может быть всякое. Но с ними надо быть предельно честными
  10. Rusik.S
    Rusik.S Сегодня, 13:13
    +1
    Если-бы удары были по-настояшему эффективными о украине нечего бы было запускать. А так от разовых акций пользы немного
  11. osp
    osp Сегодня, 13:18
    0
    Боже мой! А как мы вообще могли дойти до такого что вражеские дроны летят сотни километров по нашей территории вообще незамеченными и беспрепятственно пересекают границу ?
    Вот таков итог более чем 20-летнего реформирования Армии и Флота!

    Где наши современные самолеты ДРЛО ?
    Их нет вообще и не будет.
    Где массовый выпуск вертолетов ДРЛО Ка-31 которые могли быть хоть какой-то альтернативой самолетам и контролировать малые высоты?
    Проданы заграницу в количестве десятков штук.

    Иное описывать не вижу смысла - малые высоты не контролируются даже у границы.
    Или контролируются очень посредственно из-за нехватки подразделений Радиотехнических войск.

    Вся малая авиация в стране не оборудована ответчиками опознавания и идентификации воздушных судов.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 13:23
    0
    Как все просто, оказывается! Москву бомбят , но это оказывается- ничего страшного? Сколько открытий сегодня! Когда Москву бомбили последний раз?
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 13:23
    0
    Ну с шумеров станется следующий раз химией какой начинить. Первые же долетели, и вторые долетят значит. А это их спасибо нам за оплату транзита.