Пресс-секретарь президента России прокомментировал атаку беспилотников по Москве: «Это ответ Киева на эффективные удары ВС РФ»

В настоящий момент каких-то специальных планов нет, но и мы знаем с вами, что нет никаких жертв и в настоящий момент нет никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья

Предпринятая сегодня с утра атака беспилотных летательных аппаратов украинских формирований на Москву стала своеобразным «ответом Киева на воскресные эффективные удары ВС РФ по одному из центров принятия решений». Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя «прилеты» дронов в дома Москвы.Что касается позиции главы государства Владимира Путина, то, отметил Песков, президент получал информацию об атаке беспилотников по Москве и Московской области «в прямом режиме». Он был на связи с соответствующими ведомствами и лицами – от мэра Москвы до руководства Министерства обороны РФ и МЧС РФ.Президент Путин, по словам Пескова, сегодня будет работать в Кремле. Он должен провести встречу с предпринимателями и ряд совещаний. Выступать с обращением по поводу атаки БПЛА глава государства не намерен, подчеркнул Дмитрий Песков.- заявил пресс-секретарь главы государства.Напомним, что сегодня Москва и Подмосковье подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов была уничтожена средствами противовоздушной обороны, но были зафиксированы прилеты как минимум в три жилых дома в Москве и Новой Москве. По некоторой информации, дроны были запущены с территории Сумской области Украины.