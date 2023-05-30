Президент Украины: КНР прямо не поддерживает позицию Киева, отдающего приоритет своим «мирным инициативам»

Правительство Китая в предложенном плане мирного урегулирования украинского кризиса "прямо не поддерживает" позицию Киева, украинские власти отдают приоритет своему "мирному плану". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому изданию "Чосон ильбо".Зеленский также добавил, что Китай не способен выступить успешным посредником в вооруженном конфликте на Украине, поскольку в предложенном Пекином мирном плане отсутствует прямая поддержка позиции Киева.Кроме того украинский президент традиционно обратился к южнокорейским властям с просьбой о поставках ВСУ систем ПВО и оборудования раннего оповещения об авиаударах.Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с Зеленским на полях проходившего в Японии саммита стран так называемой "большой семерки". Южнокорейский лидер пообещал поставить Украине автомобили скорой помощи и оборудование для разминирования территорий. Сеул предпочитает ограничиваться оказанием Украине гуманитарной помощи, избегая при этом прямых поставок вооружений.Ранее Юн Сок Ель в ходе встречи с посетившей Сеул супругой украинского президента, просившей о поставках на Украину хотя бы нелетальной помощи в виде технологий, пообещал продолжать активно поддерживать Киев в координации с западными союзниками. Стоит отметить, что супруга Зеленского также упомянула о существующей потребности украинской армии в поставках комплексов ПВО, однако президент Южной Кореи проигнорировал эту просьбу.