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Президент Украины: КНР прямо не поддерживает позицию Киева, отдающего приоритет своим «мирным инициативам»

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Президент Украины: КНР прямо не поддерживает позицию Киева, отдающего приоритет своим «мирным инициативам»

Правительство Китая в предложенном плане мирного урегулирования украинского кризиса "прямо не поддерживает" позицию Киева, украинские власти отдают приоритет своему "мирному плану". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому изданию "Чосон ильбо".


Зеленский также добавил, что Китай не способен выступить успешным посредником в вооруженном конфликте на Украине, поскольку в предложенном Пекином мирном плане отсутствует прямая поддержка позиции Киева.

Кроме того украинский президент традиционно обратился к южнокорейским властям с просьбой о поставках ВСУ систем ПВО и оборудования раннего оповещения об авиаударах.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретился с Зеленским на полях проходившего в Японии саммита стран так называемой "большой семерки". Южнокорейский лидер пообещал поставить Украине автомобили скорой помощи и оборудование для разминирования территорий. Сеул предпочитает ограничиваться оказанием Украине гуманитарной помощи, избегая при этом прямых поставок вооружений.

Ранее Юн Сок Ель в ходе встречи с посетившей Сеул супругой украинского президента, просившей о поставках на Украину хотя бы нелетальной помощи в виде технологий, пообещал продолжать активно поддерживать Киев в координации с западными союзниками. Стоит отметить, что супруга Зеленского также упомянула о существующей потребности украинской армии в поставках комплексов ПВО, однако президент Южной Кореи проигнорировал эту просьбу.
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7 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:16
    +2
    Вспомнилось, как в начале СВО отпрыск клоуна с мамашей составляли для папаши списки западных вооружений, которые необходимо клянчить..... Походу один уже не справляется, жинку подключает ..... В духе 95 квартала - оправить отпрыска с шарманкой по Бразилии, профессиональные "нищие" говорят на детей больше подают.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:08
      +1
      В половине двенадцатого с северо-запада, со стороны деревни Чмаровки, в Старгород вошёл молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризорный.
      — Дядя, — весело кричал он, — дай десять копеек!
      Молодой человек вынул из кармана нагретое яблоко и подал его беспризорному, но тот не отставал. Тогда пешеход остановился, иронически посмотрел на мальчика и тихо сказал:
      — Может быть, тебе дать ещё ключ от квартиры, где деньги лежат?
      Зарвавшийся беспризорный понял всю беспочвенность своих претензий и отстал.
      [i][/i] "Двенадьть стульев" (Ильф и Петров).
      Видимо корейцы с юга эту книгу то же часто перечитывают. tongue
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 14:17
    +5
    Скажите, руководство России действительно не понимают с кем имеют дело ? Почему эти мрази которые открыто анонсируют и исполняют теракты на территории России все еще живы ? Вы их считаете равными себе и собираетесь в будущем вести с ними переговоры-разговоры ? Да сама мысль об этих переговорах преступна !!! Тот кто сядет с ними за один стол подпишется в том, что разделяет их идеологию и оправдывает их злодеяния am
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 14:57
      +1
      Всё правильно! Так думает простой народ, но у руководства своя философия...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:19
    +8
    Правительство Китая в предложенном плане мирного урегулирования украинского кризиса "прямо не поддерживает" позицию Киева
    Так Китая и "криво" не поддерживает позицию больше похожую на ультиматум России. Зеленский удивлен. Как так "весь мир с нами", поддерживает нас и наши инициативы, аплодирует мне, пожимают мне руку не последние люди, а Китай имеет по этому поводу собственное мнение? Заигрался Зе в Наполеона, заигрался.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 14:40
      0
      Просто он ещё не дошёл до кондиции. Когда из-под ног будет земля уходить, тогда до него дойдёт, почему Китай выбрал такую позицию и почему посредниками могут быть только такие страны, которые прямо не присоединились ни к одной из сторон.

      Вот бывшее афганское правительство это, наверняка, осознало. А тут ещё работать и работать
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:59
    0
    КНР прямо не поддерживает позицию Киева, от
    . Совсем ку-ку с fool С чего б это вдруг, они должны поддерживать позицию... не, не кукуевских, а кое кого из за океяна?