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Строящийся на Невском ССЗ первый серийный морской танкер проекта 21130 «Василий Никитин» получил главный двигатель

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Строящийся на Невском ССЗ первый серийный морской танкер проекта 21130 «Василий Никитин» получил главный двигатель

Первый серийный средний морской танкер проекта 21130 "Василий Никитин", строящийся на Невском судостроительном заводе в Шлиссельбурге, получил двигатель. Как сообщает пресс-служба предприятия, главные двигатели погрузили на судно и в скором времени приступят к установке.


На сегодняшний день судостроители продолжают формировать машинное отделение с уже погруженным двигателем, кормовую часть и надстройки танкера. Двигатель весом 60 тонн был доставлен на завод по воде, после чего установлен в корпус судна. Работы продолжаются, до спуска на воду еще долго.

Второй в серии и первый серийный после головного транспорта "Академик Пашин","Василий Никитин" был заложен 26 марта 2021 года на Невском судостроительном заводе. После передачи в состав ВМФ РФ танкер отправится служить на Черноморский флот, сроки передачи не уточняются. Танкер назван в честь генерал-полковника Василия Васильевича Никитина (12 ноября 1914 года — 3 августа 1994 года), начальника Центрального управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны СССР.

Всего серия предусматривает строительство шести средних морских танкеров проекта 21130 для обеспечения ВМФ России, на сегодняшний день головной танкер несет службу в составе Северного флота, куда был введен 21 января 2020 года. Первый, второй и третий серийные танкеры "Василий Никитин", "Инженер-адмирал Котов" и "Алексей Шеин" заложены в 2021, 2022 и 2023 годах соответственно.

Танкер проекта 23130 представляет собой однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Может без швартовки к другому судну или кораблю передавать, или принимать несколько видов жидких грузов, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Может применяться для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Дедвейт при максимальной загрузке около 9000 тонн. Длина наибольшая 130 метров, ширина наибольшая около 21 метра, осадка наибольшая около 7 метров. Максимальная скорость хода 16 узлов. Автономность 60 суток. Экипаж 24 человека. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.
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9 комментариев
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  1. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 13:33
    +5
    Фотография - классная.
    Вот куда детей водить. Школьников.
    Такой круиз не забудется.
    UPD И будет нам новое поколение корабелов. Здорово.
    1. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 13:58
      0
      главные двигатели погрузили на судно и в скором времени приступят к установке.

      после чего установлен в корпус судна

      Может без швартовки к другому судну или кораблю передавать, или принимать несколько видов жидких грузов, а также принимать,

      что то нестыковок много! опять же дальность хода и автономность непонятны- это по 150 миль запланировано в сутки проходить? или школьник писал ?
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 15:44
        0
        Опять на те же грабли наступаем с иностранными движками?
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:40
    +1
    Что за двигатель интересно получил? Интересно,что даже Невский судостроительный завод такую инфу не печатает http://www.nssz.ru/en/portfolio/sudostroenie/sredniy-morskoy-tanker-proekta-23130.html
  3. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:07
    0
    А главный двигатель (ГД) отечественной разработки и производства? Обыватель интересуется: ГД фирмы "Великая китайская стена"????
    1. 955535
      955535 Сегодня, 14:11
      +1
      Главные двигатели будут китайские Weichai
      1. Береговичок_1
        Береговичок_1 Сегодня, 14:17
        +1
        Головной ходит на финских дизелях. Серийные, возможно на наших коломенских. Мощность 2 х 6000, что соответствует 16д49.
  4. senima56
    senima56 Сегодня, 14:27
    0
    А почему главного не сказано : двигатель чьего производства (марка какая)? angry
  5. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 14:40
    0
    Вот если что и следует перенять у гражданских корабелов, так это двойной корпус для повышения живучести и плавучести боевых кораблей.