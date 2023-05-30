Строящийся на Невском ССЗ первый серийный морской танкер проекта 21130 «Василий Никитин» получил главный двигатель

Первый серийный средний морской танкер проекта 21130 "Василий Никитин", строящийся на Невском судостроительном заводе в Шлиссельбурге, получил двигатель. Как сообщает пресс-служба предприятия, главные двигатели погрузили на судно и в скором времени приступят к установке.
На сегодняшний день судостроители продолжают формировать машинное отделение с уже погруженным двигателем, кормовую часть и надстройки танкера. Двигатель весом 60 тонн был доставлен на завод по воде, после чего установлен в корпус судна. Работы продолжаются, до спуска на воду еще долго.
Второй в серии и первый серийный после головного транспорта "Академик Пашин","Василий Никитин" был заложен 26 марта 2021 года на Невском судостроительном заводе. После передачи в состав ВМФ РФ танкер отправится служить на Черноморский флот, сроки передачи не уточняются. Танкер назван в честь генерал-полковника Василия Васильевича Никитина (12 ноября 1914 года — 3 августа 1994 года), начальника Центрального управления ракетного топлива и горючего Министерства обороны СССР.
Всего серия предусматривает строительство шести средних морских танкеров проекта 21130 для обеспечения ВМФ России, на сегодняшний день головной танкер несет службу в составе Северного флота, куда был введен 21 января 2020 года. Первый, второй и третий серийные танкеры "Василий Никитин", "Инженер-адмирал Котов" и "Алексей Шеин" заложены в 2021, 2022 и 2023 годах соответственно.
Танкер проекта 23130 представляет собой однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное ходить в северных широтах. Может без швартовки к другому судну или кораблю передавать, или принимать несколько видов жидких грузов, а также принимать, хранить, транспортировать и передавать сухие грузы с помощью системы траверзной передачи грузов в море. Может применяться для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.
Дедвейт при максимальной загрузке около 9000 тонн. Длина наибольшая 130 метров, ширина наибольшая около 21 метра, осадка наибольшая около 7 метров. Максимальная скорость хода 16 узлов. Автономность 60 суток. Экипаж 24 человека. Дальность плавания составляет 9000 морских миль, а одной из основных задач называется сопровождение авианесущих кораблей.