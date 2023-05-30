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Минобороны РФ: В Киеве российским ударом поражен ЗРК Patriot

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Минобороны РФ: В Киеве российским ударом поражен ЗРК Patriot

Российскими Вооруженными силами в результате удара по Киеву был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


Напомним, что ранее, около полутора недель назад, стало известно о поражении пусковых установок и радиолокационной станции ЗРК Patriot в украинской столице. Власти Украины до последнего пытались опровергать эту информацию, пока ее, в конечном итоге, не стали публиковать уже и западные медиа.

Помимо ЗРК, в последние дни были уничтожены, как отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, крупные склады вооружений в Николаеве, Тернополе, Хмельницком.

Сегодня в центре Киева с ночи перекрыто автомобильное движение. Закрыли проезд машин по Гаванскому мосту, в непосредственной близости от места размещения штаб-квартиры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Не исключено, что ночью последовали удары ВС РФ по данному объекту.

В последнее время Россия активизировала удары по объектам военного назначения Украины. Прежде всего, ликвидируются системы противоракетной и противовоздушной обороны, поставленные киевскому режиму Западом, а также склады с вооружением, боеприпасами, военной техникой, которые затем могут быть задействованы в анонсированном киевским режимом контрнаступлении ВСУ. Таким образом, Россия сокращает военный наступательный потенциал Украины, а также «утилизирует» передаваемые Западом дорогостоящие зенитные ракетные комплексы.
Использованы фотографии:
Raytheon Technologies / https://www.rtx.com
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41 комментарий
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 13:43
    +17
    Если это в самом деле так, то отличная же новость !
    интересно, сколько еще западных ЗРК находится в Киеве, и рядом с городом ?
    1. 1976AG
      1976AG Сегодня, 13:46
      +7
      Новость конечно хорошая, жаль конкретики мало. Например что именно из ЗРК было уничтожено или повреждено.
      1. Магог_
        Магог_ Сегодня, 14:42
        +1
        жаль конкретики мало
        Тут важно не только какие компоненты комплекса ПВО/ПРО поражены, но и ЧЕМ удалось поразить цель ? Применение для этого "Кинжала"/"Искандера" - "много чести" с точки зрения подрыва репутации "Патриота"... Неплохо бы услышать сводку с нашей стороны, что успех был достигнут крылатыми ракетами или, ещё прикольнее, "Геранями"...
        1. bayard
          bayard Сегодня, 15:21
          0
          Цитата: Магог_
          Применение для этого "Кинжала"/"Искандера" - "много чести" с точки зрения подрыва репутации "Патриота"...

          В самый раз . Оба поставленные в\на "Пэтриоты" поражены . Возможно их и попытаются доукомплектовать новыми радарами и ПУ (ибо командные прицепы скорей всего были на некотором удалении и уцелели , но ... главный элемент (и самый дорогой) в таких комплексах - многофункциональный радар . А они - уничтожены .
          "Пэтриоты" поставленные ВСУ были последней модификации и противоракетной заточенности . Не помогло . Напротив - привлекло внимание и вызвало здоровый азарт у наших ВКС .
          Получилось красиво .
          Прочие комплексы ПВО можно уничтожать более простыми средствами поражения . Для уцелевших пока С-300 достаточны ракеты "Искандер-М" . Есть дальнобойные ПРЛР Х-31 воздушного базирования .
          У дозвуковых КР и БПЛА тоже есть шансы поразить ЗРК , но шансов на успех всё же меньше - пусть лучше работают по конкретным целям . А в прифронтовой зоне РЛС и ЗРК вполне успешно поражаются ударными БПЛА "Ланцет" .
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 13:48
      +13
      Ну так надо развивать успех и уничтожать гнездо террористов на Банковой, хватит рассуждать про центры принятия решений, надо сделать так, что б западным кураторам некому было отдавать приказы.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 14:57
        0
        Цитата: Silver99
        Ну так надо развивать успех и уничтожать гнездо террористов на Банковой, хватит рассуждать про центры принятия решений, надо сделать так, что б западным кураторам некому было отдавать приказы.

        Тем более, судя по всему, основные системв ПВО в Киевы уже выбиты. То есть мы вышибли ногой ворота в этот курятник и теперь осталось только начать там наводить шорох.
        1. Arzoo
          Arzoo Сегодня, 15:04
          0
          Тем более, судя по всему, основные системв ПВО в Киевы уже выбиты. То есть мы вышибли ногой ворота в этот курятник и теперь осталось только начать там наводить шорох.
          Ну Герани падают близко к центру города. Видимо да.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 13:49
      +11
      Цитата: monetam
      Если это в самом деле так, то отличная же новость !
      интересно, сколько еще западных ЗРК находится в Киеве, и рядом с городом ?

      Сдаётся мне, что интенсивно выбивать ЗРК и систему ПВО на Украине мы начали по двум причинам - наработали опыт их уничтожения и готовимся к серьёзному изменению хода СВО в нашу пользу.
      Не открою секрета, если скажу что киевскую хунту и их евро-американских хозяев это очень сильно обрадовало, но это как говорится их проблемы. А нам надо не торопясь поспешать. hi
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: кредо
        Не открою секрета, если скажу что киевскую хунту и их евро-американских хозяев это очень сильно обрадовало, но это как говорится их проблемы. А нам надо не торопясь поспешать.

        Правильно . Как там в старом анекдоте про молодого и старого слона ... Мы пойдём медленно , медленно . Пока не перетрём всё стадо слоних .. drinks
      2. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 15:10
        0
        Да. Новая номенклатура ракет средней и меньшей дальности, высокой степени унификации, должна вскоре подойти в серию. Это обеспечит воздействие на глубину примерно до Днепра и чуть далее, с высокой интенсивностью. Если планы МО реализуются, к осени противнику будет совсем весело.
    4. bk316
      bk316 Сегодня, 13:50
      +5
      сколько еще западных ЗРК находится в Киеве,

      ЗРК много а патриоты конкретно видимо все....
    5. Владимир Михалев
      Владимир Михалев Сегодня, 14:25
      -12
      По их хвастовству было 6. Один если просто повредили, то восстановят и этот. Фугас под Патриот не подходит, броня толстая.
      1. bayard
        bayard Сегодня, 15:27
        0
        Цитата: Владимир Михалев
        По их хвастовству было 6.

        По их официальному "хвастовству" таких ЗРК было поставлено ДВЕ батареи . Одну поставили США , вторую Германия .
        Цитата: Владимир Михалев
        броня толстая.

        Цитата: Владимир Михалев
        восстановят

        Он ещё и маневрирует на 10G , и под водой плавает .
    6. ddmitrij
      ddmitrij Сегодня, 14:40
      0
      По украинским адекватным источникам, в Киеве стоит и третий Патриот.
      1. bayard
        bayard Сегодня, 15:37
        0
        Цитата: ddmitrij
        По украинским адекватным источникам, в Киеве стоит и третий Патриот.

        Секретная поставка ?
        А кто отличился ? Кто расщедрился то так ?
        США ? Или опять Германия ?
        За ВСЁ время существования ЗРК "Пэтриот" их произвели ВСЕГО 100 батарейных комплектов .
        ВСЕГО .
        Так кто оторвал от себя с мясом ещё одну батарею этого ЗРК ?
        А если и оторвал , то достаточно старта ещё двух МиГ-31К и двух ГЗУР "Кинжал" , чтоб решить и эту проблему .
        По остальным ЗРК в районе Киева можно спокойно работать "Искандерами-М" и Х-31 .
      2. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 15:49
        0
        Третий комплекс вроде бы под Одессой.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:48
    +10
    был поражен еще один зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации
    Отсюда и дикая нервозность со стороны Киева сопровождающаяся попытками "умно" пошутить над Москвой рассказывая об ИИ. Им даже наплевать на другие объекты пораженные нашими ударами, главная печалька - очередной Patriot. Опять отчитываться перед американцами и просить на замену следующий.
    1. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Сегодня, 13:56
      +4
      Если просить следующий то это 100% антирекламма. Для нас всё отлично. Наши лучше брать будут hi
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:51
    +6
    молодцы ! ише бы показали спутниковые снимки хотя бы !
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:54
    +6
    Уничтожают ПВО - это хорошо, уничтожают военные склады - это тоже хорошо. Пусть люди об этом знают. А вот делать дело по уничтожению будановых, подоляков и прочих хряков нужно в тишине, лет через цать миру рассказать про ледорубы, канцтовары, конфеты и т.д. дела "Кузнецова" нужно возрождать...., чтоб как компьютерный залужа ручками махали и кивали....
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 14:13
      +3
      Согласно разъяснению Пескова, удар по центру принятия решений в Киеве имел место во время ракетной атаки в воскресенье 28 мая. Что именно это было за объект, Песков уточнять не стал. Судя по истерика Буданова и Ко, объект был важным.

      Тем не менее, можно отметить, что это первое официальное заявление о поражении центра принятия решений, об ударе по которым грозились еще в прошлом году.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 15:00
      0
      Цитата: Uprun
      А вот делать дело по уничтожению будановых, подоляков и прочих хряков нужно в тишине, лет через цать миру рассказать про ледорубы, канцтовары, конфеты и т.д. дела "Кузнецова" нужно возрождать....

      По мне, так лучше бы выглядело, если бы дымящиеся остатки их тел вытаскивали из под завалов разрушенных зданий СБУ, МО, и прочих. Под прицелом камер.
  5. Hurshed
    Hurshed Сегодня, 13:55
    +3
    Такие новости ласкают слух. Так держать!
  6. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:01
    -3
    Результаты объективного контроля (ну, хотя бы спутниковые снимки) в студию !!!!!!!!!!!!!!!!! Генерал Коношенков уже утомляет.....
  7. Sith
    Sith Сегодня, 14:02
    +4
    Цитата: opuonmed
    молодцы ! ише бы показали спутниковые снимки хотя бы !

    Что интересно не смотря на заявления матрасов , у них в СМИ тоже нету спутниковых или ещё каких снимков "повреждённого" патриота ... может как то блокируют и лобируют
    Почему ж Китай ничего не выложит для троллинга
  8. Хорон
    Хорон Сегодня, 14:05
    +2
    "Тупые" российские ракеты, которые тупее айфона, уничтожают американские системы пво, которые умнее айфона?! Да не может этого быть! wassat
    В соревновании разума и скорости - побеждает пуля (хотя в ней вообще разума нет)!
  9. Illanatol
    Illanatol Сегодня, 14:06
    +3
    Цитата: bk316
    РК много а патриоты конкретно видимо все....


    Было передано три батареи. Так что - нет. Батарею довольно трудно уничтожить целиком за один удар, ПУ все же рассредоточены. И батарея сохраняет свой функционал, пусть частично, если остаются 4 ПУ. Ну а радары и командный пункт могут отдельно доставить.
    Короче, из двух частично уничтоженных батарей можно составить одну, в штатном режиме. Было три батареи - осталось две. Ближе к истине, как я полагаю...
    Но раз это стало приоритетной целью, охота за этими системами ПВО будет продолжена, слишком громкий резонанс она получает в инфо-пространстве.
  10. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 14:11
    0
    Минобороны РФ: В Киеве российским ударом поражен еще один ЗРК Patriot

    Было-бы отлично, вот только откуда информация? Что-то не вижу таковой на сайте МО.
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:14
    +1
    По ГУР у давно надо было вдарить. Штирлица только не зацепить .
  12. maxxavto
    maxxavto Сегодня, 14:17
    0
    интересно, во сколько в этот раз, акции упадут у производителей ? пишите кто знает, это прям фиаско
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:23
      +1
      На 7,3 %, слово джентльмена........................
  13. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 14:29
    0
    с точки зрения рекламы зря матрасы свои "патриоты" шумерам поставили
    1. Грица
      Грица Сегодня, 15:02
      -1
      Цитата: Василенко Владимир
      с точки зрения рекламы зря матрасы свои "патриоты" шумерам поставили

      Так ведь надеялись на обратный эффект - на рекламу. А получилась антиреклама.
      1. Аригин
        Аригин Сегодня, 15:40
        0
        Нет, они скажут что сбито 26 Калибров и 6 Кинжалов, это 100% эффективность патриота, повреждений нет. И ничем Вы не докажете, нет у Вас никаких доказательств.
  14. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 14:36
    +2
    ВКС ВС РФ надо организовать "телефон доверия" для свiдомих. Анонимность и оплату за проверенные цели гарантировать .
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:37
    0
    Минобороны РФ: В Киеве российским ударом поражен еще один ЗРК Patriot

    Неужто начали?!
    Такая интенсивность ВКС только радует. Жаль, не раскрыто средство уничтожения.
    good
  16. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:41
    0
    Хорошо. Видимо выработали алгоритм нанесения эффективных ударов по патриотам. Молодцы.
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:48
    0
    В Киеве российским ударом поражен еще один ЗРК Patriot
    . Обмен ударами...
    Теперь так, у кого эффективнее средства защиты плюс к ним, средства нападения!
    Про кукуевских и разговора нет, теперь оценивается потенциал России против своры которой рулят полосатики.
    История повторяется, практически и не в первый раз.
  18. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 14:57
    +1
    Цитата: opuonmed
    молодцы ! ише бы показали спутниковые снимки хотя бы

    Да, было бы идеально.
    Если Мин.обороны не хочет делится радостью, можно запросить снимки через частные компании, сейчас это стоит не дорого.
  19. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 15:15
    +1
    Не понимаю, а что тут все урякают? Автор, ссылочку на источник можно попросить?
    Вот ни разу не поверю, что если-бы это было правдой, то на сайтах МО и ТАСС до сих пор не появилась-бы официальная информация. А выдавать желаемое за действительное как-то не серьёзно в кругу уважаемых людей....
  20. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:57
    0
    Я так и не понял из новости: это очередной Патриот? Или мусолят всё тот самый, недельной давности?