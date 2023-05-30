Минобороны РФ: В Киеве российским ударом поражен ЗРК Patriot

Российскими Вооруженными силами в результате удара по Киеву был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.Напомним, что ранее, около полутора недель назад, стало известно о поражении пусковых установок и радиолокационной станции ЗРК Patriot в украинской столице. Власти Украины до последнего пытались опровергать эту информацию, пока ее, в конечном итоге, не стали публиковать уже и западные медиа.Помимо ЗРК, в последние дни были уничтожены, как отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, крупные склады вооружений в Николаеве, Тернополе, Хмельницком.Сегодня в центре Киева с ночи перекрыто автомобильное движение. Закрыли проезд машин по Гаванскому мосту, в непосредственной близости от места размещения штаб-квартиры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Не исключено, что ночью последовали удары ВС РФ по данному объекту.В последнее время Россия активизировала удары по объектам военного назначения Украины. Прежде всего, ликвидируются системы противоракетной и противовоздушной обороны, поставленные киевскому режиму Западом, а также склады с вооружением, боеприпасами, военной техникой, которые затем могут быть задействованы в анонсированном киевским режимом контрнаступлении ВСУ. Таким образом, Россия сокращает военный наступательный потенциал Украины, а также «утилизирует» передаваемые Западом дорогостоящие зенитные ракетные комплексы.