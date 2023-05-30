Минобороны РФ: В Киеве российским ударом поражен ЗРК Patriot

Российскими Вооруженными силами в результате удара по Киеву был поражен зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Напомним, что ранее, около полутора недель назад, стало известно о поражении пусковых установок и радиолокационной станции ЗРК Patriot в украинской столице. Власти Украины до последнего пытались опровергать эту информацию, пока ее, в конечном итоге, не стали публиковать уже и западные медиа.
Помимо ЗРК, в последние дни были уничтожены, как отметил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, крупные склады вооружений в Николаеве, Тернополе, Хмельницком.
Сегодня в центре Киева с ночи перекрыто автомобильное движение. Закрыли проезд машин по Гаванскому мосту, в непосредственной близости от места размещения штаб-квартиры Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Не исключено, что ночью последовали удары ВС РФ по данному объекту.
В последнее время Россия активизировала удары по объектам военного назначения Украины. Прежде всего, ликвидируются системы противоракетной и противовоздушной обороны, поставленные киевскому режиму Западом, а также склады с вооружением, боеприпасами, военной техникой, которые затем могут быть задействованы в анонсированном киевским режимом контрнаступлении ВСУ. Таким образом, Россия сокращает военный наступательный потенциал Украины, а также «утилизирует» передаваемые Западом дорогостоящие зенитные ракетные комплексы.