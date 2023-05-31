Кардинальные изменения в военном кораблестроении XVII века

XVII век можно смело назвать новым этапом в военном кораблестроении. В первую очередь, это было связано с тем, что ушла в прошлое господствовавшая ранее концепция, согласно которой одно и то же судно могло выполнять функцию военного и торгового.В то же время, после вышеупомянутого «видового разделения», приоритет был отдан строительству именно военных кораблей. В свою очередь, во второй половине XVII века в Англии начинается массовое строительство парусных линейных кораблей. Данный вид судов предназначался для завоевания морского владычества и выступал главной силой флотов различных стран на протяжении следующих пары сотен лет.Кроме того, существенных изменений претерпела и сама концепция строительства военных кораблей. Так, ввиду широкого применения артиллерии, суда постепенно начали превращать в «плавучие батареи». В связи с этим, начали преобладать «гладкопалубные» корабли с отсутствием или минимальным количеством различных палубных надстроек.Такая конструкция давала возможность размещать максимальное количество артиллерийских орудий, а также позволяло сделать бизань-мачту «полноценной», оснастив ее парусами большой площади.Стоит отметить, что англичане пошли еще дальше и стали строить высокобортные корабли с несколькими (до трех) палубами на разных ярусах. Это позволяло разместить еще больше артиллерии.Изменились и требования к строительству кораблей. В частности, для плавания в районах мелководья осадку новых судов решили ограничить 16 футами (4,87 м). Кроме того, идеальной пропорцией считалось, если длина киля была равна утроенной максимальной ширине корпуса.Наконец, во второй половине XVII столетия англичанину Энтони Дину впервые удалось разработать методику определения ватерлинии до спуска корабля на воду. Последняя была описана в его трактате «Учение о строительстве кораблей».