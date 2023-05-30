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Британская разведка: Российский Генштаб использует возможности авиации ВКС РФ всего лишь на 5%

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Британская разведка: Российский Генштаб использует возможности авиации ВКС РФ всего лишь на 5%

Российская армия готова к отражению украинского контрнаступления, командование российской группировки сосредотачивает на линии соприкосновения значительные силы, в тыловых районах размещены резервы, готовые выдвинутся на передовую. Касается это и боевой авиации, применение которой на фронте в последне время минимально. Об этом сообщает британская разведка.


Россия обладает мощным авиационной группировкой, но использует ее возможности только на 5%, к такому выводу пришли аналитики британской разведки, изучив данные применения российской авиации за последнее время. По мнению британцев, российский Генштаб готовится к украинскому контрнаступлению, планируя массовое применение самолетов и вертолетов. Информацию об этом они уже передали в Генштаб ВСУ и офис Зеленского.

MI-6 передали разведданные в Офис Президента и Генштаб, что российский Генштаб использует возможности ВКС всего на 5%, накапливая силы к украинскому контрнаступлению

- пишут украинские ресурсы.

По данным британской разведки, за последний год количество российских современных истребителей у линии соприкосновения увеличилось на 20%, а ударных вертолетов - на 15%. При этом вся эта техника находится на аэродромах в ожидании команды, лишь незначительная часть продолжает боевые вылеты.

Между тем в Киеве все продолжают оттягивать начало наступательной операции. По последним данным, Зеленский хотел приурочить наступление к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, но как-то "засомневался". По срокам сейчас никакой информации нет, но в Киеве понимают, что в случае неудачи может посыпаться весь фронт.
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20 комментариев
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  1. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 13:53
    +4
    Генштаб использует возможности авиации ВКС РФ всего лишь на 5%
    Сегодня, 13:51
    0

    А почему???
    1. bk-sarmat
      bk-sarmat Сегодня, 13:58
      -26
      всё как всегда,технику жалко,дорого.....а бабы ещё нарожают
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 15:17
        +1
        Наверно со своей бабой щас этим и занимаешься negative
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 14:00
      +5
      Цитата: FIR FIR
      А почему???

      А потому, что "ещё не начинали"...
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:01
      +8
      Цитата: FIR FIR
      Генштаб использует возможности авиации ВКС РФ всего лишь на 5%
      Сегодня, 13:51
      0

      А почему???

      Вы этот вопрос переадресуйте британской разведке. Они видимо напрямую получают информацию от ВКС России. fool
    4. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 14:19
      +1
      Генштаб использует возможности авиации ВКС РФ всего лишь на 5%
      Сегодня, 13:51
      0

      А почему???

      Да потому что у нас не так много боевой авиации, чтобы какой-нибудь украинский пацан-терроборонец из лесопосадки сбивал её из ПЗРК. Этого терроборонца с его товарищами проще и дешевле уничтожить из РСЗО.
      p.s. Придет время и авиации.
    5. Andobor
      Andobor Сегодня, 14:20
      +1
      А почему??? Потому что Украина это ещё не война, а так - разведка боем, СВО. В разведку все наличные силы не отправляют.
    6. Stas157
      Stas157 Сегодня, 14:36
      -5
      Цитата: FIR FIR
      А почему??

      Летчик Суровикин по-другому не умеет.
  2. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 13:54
    -2
    а для ур-ны больше как бэ и не надо. им и так выше крыши
    1. NickShel
      NickShel Сегодня, 15:09
      -2
      Перегруппировки из Чернигова, Херсона и Харькова говорят об обратном
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:59
    +2
    Бриты в очередной раз выдали перл. Этим сливом в унитаз они решили наше население подраконить или клоуна испугать?
  4. Sith
    Sith Сегодня, 13:59
    +6
    Цитата: FIR FIR
    Генштаб использует возможности авиации ВКС РФ всего лишь на 5%
    Сегодня, 13:51
    0

    А почему???

    Чтобы использовать авиацию и ракеты , надо наверное находить для них правильные и продуманные цели ... не сбрасывать ж умный снаряд на палатку
    Ограниченные вылеты + массовое использование ракет и дронов идёт в целом регулярно
    Если укропы полезут массой ... там и можно будет на них качественно оторваться
  5. ovod84
    ovod84 Сегодня, 14:02
    -5
    очень плохо,надо использовать 30 % и сравнять с землей укрепления врага
  6. вадим_иванов
    вадим_иванов Сегодня, 14:03
    +2
    Потому, что нужно оставить для, и на , сша и европы угостить бенефициаров самым "вкусным"
  7. Alex777
    Alex777 Сегодня, 14:09
    +2
    По последним данным, Зеленский хотел приурочить наступление к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, но как-то "засомневался".

    Клоуны будут кричать: волки (наступ), пока всем не надоест.
    Наступать планируют, когда мы устанем их ждать.
    Ловко придумали, но не проканает это у них. bully
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:11
    +1
    Цитата: FIR FIR
    А почему???
    Так британская разведка и объяснила украинскому ГШ и Зеленскому лично
    накапливая силы к украинскому контрнаступлению
    Вот только непонятно предупреждают Зеленского или дают понять, что тот зря возлагает надежды на свое наступление.
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 15:11
      +1
      Цитата: rotmistr60
      дают понять, что тот зря возлагает надежды на свое наступление.

      Комментируя заявление Зеленского
      "мы утвердили сроки начала движения наших войск..."
      Испанский El jueves смеётся -- Какое контрнаступление? Нам предыдущее ещё доедать и доедать!

      На обложке жирные черви доедают всушника. Юмор конечно своеобразный, но подмечено верно.
  9. Mouse
    Mouse Сегодня, 14:44
    +1
    Каждому по потребностям! yes ................
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:53
    0
    На счёт контрнаступа все так мутно, что... в общем, гадай, не гадай, придётся ждать и посмотреть, что и как именно будет.
  11. Аскет
    Аскет Сегодня, 15:04
    0
    ПВО противника не подавлено,.господство в воздухе не завоевано,поэтому авиацию используют в ограниченном количестве