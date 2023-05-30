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После атаки беспилотников на Москву экс-глава «Роскосмоса» призвал отключить на территории РФ навигационную систему GPS

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После атаки беспилотников на Москву экс-глава «Роскосмоса» призвал отключить на территории РФ навигационную систему GPS

После сегодняшней атаки беспилотников на Москву, в столице начали глушить сигналы спутниковой навигации Navstar GPS (Global Positioning System), которую вражеские БПЛА использовали для наведения на цели. Данная система глобального позиционирования разработана, реализована и эксплуатируется Минобороны США, но доступна и для гражданского применения по всему миру.


Первыми на проблемы с работой GPS начали жаловаться столичные таксисты и другие водители. Ситуацию прокомментировал бывший гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, который после ухода из госкорпорации создал и возглавил Военно-технический центр специального назначения «Царские волки». По его мнению, хороший таксист должен ориентироваться в Москве и без использования GPS-навигатора. Тем, кто без помощи системы спутникового позиционирования обойтись не может, Рогозин посоветовал пользоваться картами.

Хороший таксист Москву должен знать наизусть и не по GPS. Переживут. Пусть матчасть и карты учат, если хотят работать

— написал глава экспертной группы,находящийся, как он заявляет, в зоне СВО, в своем телеграм-канале.

Более того, считает Рогозин, необходимо принять на государственном уровне решение о полной блокировке и отключении оборудования системы GPS на всей территории России. Взамен экс-глава «Роскосмоса» предложил всем пользоваться отечественной спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, сигналы которой также доступны по всему миру и могут приниматься на любом смартфоне или автомобильном навигаторе. Рогозин выразил недоумение, что о необходимости отказа от использования американской спутниковой системы, да еще находящейся в ведении Пентагона, в РФ приходится «напоминать спустя 15 месяцев после начала СВО».

Российская система ГЛОНАСС изначально имела военное назначение, ее развертывание началось одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в 1982 году. В отличие от американских, орбитальные спутники ГЛОНАСС во время движения не синхронизируются с вращением Земли, что обеспечивает им дополнительную стабильность и не требует корректировок полета в течение всего срока эксплуатации.

Большинство компаний, выпускающих смартфоны и другие навигационные устройства, производят чипы, принимающие сигналы Navstar, ГЛОНАСС, а также сигналы других навигационных систем. К середине октября 2020 года около 30 процентов автомобилей в России были подключены к системам ЭРА-ГЛОНАСС.


Использованы фотографии:
https://www.flickr.com/photos/kachkaev/6167401091; Викимедиа
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25 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 15:04
    +12
    Я бы ещё и мобильную связь отключил! Ибо нефиг тут. laughing
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:18
      +2
      Цитата: Pharmacist
      Я бы ещё и мобильную связь отключил! Ибо нефиг тут. laughing

      Ростелеком озолотится если все к проводным телефонам опять подключатся.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:47
        0
        Подозреваете, озвученная инициатива - их рук дело?
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 15:19
      +5
      а ише интернет что бы люди не знали что происходит исключительно ТВ оставить (кто не понял это сарказм)
    3. кредо
      кредо Сегодня, 15:25
      +3
      Не знаю лежит ли перед нашим руководством закон "О стратегия национальной безопасности Российской Федерации" на столе, но там и так всё написано, что необходимо делать для безопасности граждан страны дома и за рубежом.
      Поэтому от советом Рагозина населению страны и не холодно и не жарко, поскольку порядок действий уже давно прописан, просто его нужно было исполнять заранее, путём развития своих систем на территории своей страны, а не в ходе СВО махать шашкой.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:05
    0
    ГЛОНАС... так то работает нормально, но, в быту у народа куча устройств, попроще, которая без GPS функционировать будет косо - криво! Если что, придётся их менять, а на что???
    Вопрос второй... противник может найти обходные пути и присосатся к тому ж ГЛОНАС.
    1. SanichSan
      SanichSan Сегодня, 15:12
      +4
      Цитата: rocket757
      но, в быту у народа куча устройств, попроще, которая без GPS функционировать будет косо - криво!

      iPhone? да и пес с ними. laughing в большинстве китайских устройств (это основная доля всех бытовых устройств) поддержка трех навигационных систем, в том числе китайской и российской.
      или вы это про Медведева написали?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:22
        0
        Не, не, про отдельные, конкретные фэйсы не пишу, не касаюсь вообще... потому как пи пи пи....
        А так, детские смарт часы и прочая мелкая электронная "бижутерия" имеет только один модуль навигации, в основном GPS, а по LBS позиционирование + 1км - фиг поймёшь где ребёнка искать.
    2. Arzoo
      Arzoo Сегодня, 15:37
      0
      Сможет, но пройдут годы пока они это реализуют
  3. Антоха
    Антоха Сегодня, 15:06
    +4
    Большинство компаний, выпускающих смартфоны и другие навигационные устройства, производят чипы, принимающие сигналы Navstar, ГЛОНАСС, а также сигналы других навигационных систем.

    Поэтому глушение GPS мало что даст. Но попробовать стоит, хотя бы чтобы понять реальные возможности наших РЭБ, и выявить те военные устройства, которые не имеют ГЛОНАСС.
  4. Маркони41
    Маркони41 Сегодня, 15:08
    +3
    Отключение GPS ничего не даст. Есть и наша система и китайская и европейская. Переход на любую из них много времени не займёт.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:10
    -1
    стати че там с роснано ????????? кто в курсе ! может чубайс покажет супер пупер разработку место gps и глонасс ? а он же сбежал
    1. vik669
      vik669 Сегодня, 15:20
      +2
      А ты зачем бежал? - Все побежали и я побежал
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:13
    0
    Я как-то ради эксперимента попробовал позиционироваться только по ГЛОНАСС, отключив на смарте GPS. what Мне - не понравилось.. belay

    Это я в порядке избавления от корпорации бобра и прочего буржуинства. Нет - без Гугла жить вполне можно, если знать как. И даже не очень напрягает. Почти всем их сервисам - есть приемлемые альтернативы. Посему - все прошивки ставлю без него, или тут же выпиливаю. Гуглы - только аккум жрут и стучат на Запад.. Но вот без GPS - как всё мягко говоря не очень шустро и точно работает..

    Хотя - конечно и к этому поди можно привыкнуть.. Всего 15 лет назад - у нас всех ваааще кнопочные телефоны были! laughing
    1. Аскет
      Аскет Сегодня, 15:33
      +1
      Цитата: paul3390
      Хотя - конечно и к этому поди можно привыкнуть.. Всего 15 лет назад - у нас всех ваааще кнопочные телефоны были!

      многие современные смартфоны оснащены инерциальными датчиками (гироскопы, акселерометры), которые применяются для определения перемещения во время отсутствия GPS-сигнала. Правда маета та еще, но привыкнуть можно..
  7. vadimtt
    vadimtt Сегодня, 15:16
    +3
    Да да, давайте совсем убьем навигацию в Мегаполисе. Понастроили кварталов и развязок класса "без поллитра не разберешься" и теперь вот это laughing
    Мало того, другие системы то-же работают через пень колоду. У меня телефон берет и Галилео и Бейду и Глонасс, и как-то не особо это ему помогает. Только по сотовым вышкам более-менее показывает, в каком районе находишься laughing
    Тут давеча, на утренней тренировке, на Фрунзенской набережной, рассказывал как выбраться из Москвы в направлении Нижнего Новгорода двум фурам wassat Как они попали в центр - одному богу известно lol
    И тренировочные треки в пределах ТТК выглядят крайне забавно и совершенно непригодны для внятной интерпретации. Благо мощность и пульс пишется принудительно и без данных навигации, теряется только возможность отслеживать пробег компонентов для обслуживания и плановой замены.
    В общем и от спортиков/физкультурников большой привет глушилкам.

    ЗЫ: Что-то мне подсказывает, что военные частоты того-же GPS не глушатся в принципе, так что "настоящему" военному дрону/КР пофиг, а вот все муниципальные службы и жители Мегаполиса страдают, оптом.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:28
      0
      Как известно, НКА обеих систем излучают сигналы двух видов: стандартной точности (СТ-код для ГЛОНАСС, C/A для GPS) и высокой точности (аналогично ВТ-код и P/Y-код). СТ-код ГЛОНАСС излучается в обоих частотных диапазонах, а C/A код GPS только в частотном диапазоне L1 (за исключением нескольких НКА новой серии). Сигналы высокой точности излучаются в обоих частотных диапазонах. Различаются эти сигналы кодовой последовательностью, при этом сигналы с кодом высокой точности имеют более широкую полосу, что повышает точность и затрудняет подавление.
      Традиционно сигналы высокой точности считаются военными, стандартные сигналы считаются гражданскими. Это только отчасти верно. Кодовая последовательность P-кода и ВТ-кода на данный момент открыта для широкого применения: американцы официально опубликовали свои кодовые последовательности, а заодно и наши (откуда они их узнали, оставим за кадром). Поэтому сейчас любой производитель совершенно свободно может создавать приёмники, принимающие военные сигналы (и создают, вся прецизионная аппаратура принимает все виды сигналов на всех частотах). Особенность в том, что в случае необходимости эти коды меняются по особому алгоритму, разумеется засекреченному. И вот после такой смены кодовых последовательностей только военная аппаратура сможет их принимать, поскольку в неё изначально этот самый алгоритм зашивается.
      Более того, в случае необходимости на сигналы стандартной точности накладывается еще и кодирование, которое не мешает принимать эти сигналы, но не позволяет определять положение лучше пары сотен метров в принципе.
    2. Аскет
      Аскет Сегодня, 15:46
      +1
      Цитата: vadimtt
      военные частоты того-же GPS не глушатся в принципе, так что "настоящему" военному дрону/КР пофи

      Есть такая станция «Поле-21», состоит из станции радиопомех Р-340РП, подключенной к передающим антеннам сотовой связи на вышках.
      «Поле-21» можно включать в одном конкретном районе, в котором требуется отключение спутниковой навигации. Технические подробности о самой системе не разглашаются. Известно только, что ее разработкой занимался Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы. Система радиоподавления не способна выборочно глушить какую-то одну систему спутниковой навигации, ставя помехи по всему навигационному частотному диапазону. Ибо военный сигнал передается по нескольким частотам. чтобы повысить устойчивость системы к глушению.
      С технической точки зрения, глушение спутниковых сигналов является относительно простым, поскольку сами по себе эти сигналы уже являются достаточно слабыми.

      https://topwar.ru/182196-kompleksy-rjeb-pole-21-v-rossijskoj-armii.html
  8. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 15:28
    +1
    А ещё следует обеспечить полную светомаскировку в тёмное время суток! Все окна завесить плотной тканью, чтобы супостат потерял полностью ориентацию!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 15:30
      +1
      Угу.. И все источники инфракрасного излучения на ноль умножить.. belay В первую очередь - отопление в домах.. wink
  9. Million
    Million Сегодня, 15:33
    +3
    Давненько этот балбес не появлялся в медиа пространстве.
    Кстати,его царские волки хоть какую то пользу принесли России?
  10. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 15:34
    +1
    wassat
    Кто-нибудь, посоветуйте Рогозину, что глушить тогда надо все wassat системы. И Джи пи Эс, и Навстар и наш Глонасс и китайский Бейду. Кого еще забыл?

    И пусть прекратит привлекать к себе внимание санитаров.

    Пусть лучше царский волк исполняет песню про космодром Восточный для глушения.

    https://youtu.be/i440EwN2DoU
    Может быть спутники от смеха сдохнут.
  11. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:43
    +1
    Первыми на проблемы с работой GPS начали жаловаться столичные таксисты и другие водители

    Норм, не чего отвлекаться на гаджеты! Ездить - как раньше ездили те кто знает столицу, те и были таксистами !
  12. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:48
    +1
    Ладно авто будут блукать по просторам Москвы.
    А кто будет заводить авиалайнеры типа Боинг с гражданскими пилотами без штурманов?
    Оно конечно и наши тоже блукать начнут, но думается значительно меньше, учитывая их предварительную военную подготовку в ВТА.
    А вообще-то к войне надо было готовиться загодя.
  13. dump22
    dump22 Сегодня, 15:51
    0
    Более того, считает Рогозин, необходимо принять на государственном уровне решение о полной блокировке и отключении оборудования системы GPS на всей территории России. Взамен экс-глава «Роскосмоса» предложил всем пользоваться отечественной спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, сигналы которой также доступны по всему миру и могут приниматься на любом смартфоне или автомобильном навигаторе.


    Он что, совсем альтернативно одаренный?!
    Как же, позвольте?.. Он служил в очистке... Тьфу, то есть руководил Роскосмосом?
    Не говоря уже про техническую невозможность блокирования сигналов системы GPS на всей территории России.
    Но ведь Рогозин даже не подумал о том, что БПЛА тоже будут лететь, просто используя ГЛОНАСС вместо GPS?!