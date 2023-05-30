Западная пресса заявила, что обломки упавшей в Польше ракеты обнаружены около учебного центра НАТО

Обломки ракеты, обнаруженные в апреле текущего года возле польского города Быдгощ, упали неподалеку от учебного центра НАТО. Об этом сообщает ряд американских изданий со ссылкой на источники среди западных чиновников.Ранее польские СМИ, ссылаясь на результаты проведенной экспертизы, заявляли, что ракета, обломки которой были обнаружены на территории Польши, была произведена в России. Как утверждается в предварительных выводах технических экспертов польской армии, найденные обломки принадлежат крылатой ракете российского производства X-55, о чем также свидетельствуют обнаруженные на обломках надписи на русском языке.По оценкам экспертов, ракета Х-55, вероятнее всего, могла прилететь с восточного направления, потому что польская армия не располагает подобными ракетами ни на вооружении ни на хранении. Предположительно ракета прилетела в декабре текущего года, при этом взрыва не произошло и никто не пострадал.Согласно предварительной версии, предполагалось, что ракета была запущена польской армией во время проведения военных учений, однако впоследствии начали появляться предположения, что ракета Х-55 могла быть запущена с территории Белоруссии.Также сообщается, что польские власти обратились к США с просьбой оказания содействия в расследовании инцидента с обнаруженными в лесу возле населенного пункта Быдгощ обломками ракеты. Польская сторона рассчитывает получить от американских экспертов материалы, которые позволят установить маршрут, по которому перемещалась ракета.