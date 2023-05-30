Военное обозрение
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Западная пресса заявила, что обломки упавшей в Польше ракеты обнаружены около учебного центра НАТО

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Западная пресса заявила, что обломки упавшей в Польше ракеты обнаружены около учебного центра НАТО

Обломки ракеты, обнаруженные в апреле текущего года возле польского города Быдгощ, упали неподалеку от учебного центра НАТО. Об этом сообщает ряд американских изданий со ссылкой на источники среди западных чиновников.


Ранее польские СМИ, ссылаясь на результаты проведенной экспертизы, заявляли, что ракета, обломки которой были обнаружены на территории Польши, была произведена в России. Как утверждается в предварительных выводах технических экспертов польской армии, найденные обломки принадлежат крылатой ракете российского производства X-55, о чем также свидетельствуют обнаруженные на обломках надписи на русском языке.

По оценкам экспертов, ракета Х-55, вероятнее всего, могла прилететь с восточного направления, потому что польская армия не располагает подобными ракетами ни на вооружении ни на хранении. Предположительно ракета прилетела в декабре текущего года, при этом взрыва не произошло и никто не пострадал.

Согласно предварительной версии, предполагалось, что ракета была запущена польской армией во время проведения военных учений, однако впоследствии начали появляться предположения, что ракета Х-55 могла быть запущена с территории Белоруссии.

Также сообщается, что польские власти обратились к США с просьбой оказания содействия в расследовании инцидента с обнаруженными в лесу возле населенного пункта Быдгощ обломками ракеты. Польская сторона рассчитывает получить от американских экспертов материалы, которые позволят установить маршрут, по которому перемещалась ракета.
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9 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:10
    +2
    Вопрос... а чего они хотят высосать из... даже не инцидента, а чего то такого, непонятного/незначительно го??? Буря в стакане.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:28
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а чего они хотят высосать из... даже не инцидента, а чего то такого, непонятного/незначительно го??? Буря в стакане.

      Не скажите. Повод обвинить Белоруссию или Россию очень удачный, особенно если доказательства будут скрыты от общественности под грифом "совершенно секретно". Как всегда применят излюбленный метод "хайли-лайкли". sad
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 15:37
        0
        Напрасно в учебном центре НАТО беспокоятся: ракета была учебной с учебными обломками. wassat
  2. KCA
    KCA Сегодня, 15:11
    +2
    Х-55 никто кроме России не располагает, если это не ложная цель с бетоном вместо БЧ, то Х-55 снаряжается только ТЯБЧ 200кт
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:16
    +2
    Так пусть объявляют нам войну ,достали они со своими красными линиями.Калибр или К инжал должен лужайку Белого Дома прилететь или на крайняк в Польшу?.А до этого что,так и будут эти терпилы говорить это не повод к 3МВ и не повод для 5 статье НАТО ?.Ссат электролитом однозначно.Где тотальное превосходство ВМС и ВВС НАТО.Где блокирование наших морских коммуникаций со всем миром.Они не уверены что они перехватят 100 % боеголовок .Вспомните Карибский кризис и наши возможности и то зассали и не за Кубы.
  4. Хорон
    Хорон Сегодня, 15:19
    +5
    Польская сторона рассчитывает получить

    Более удобоваримую версию собственного фейка
    от американских экспертов
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 15:30
      +3
      Цитата: Хорон
      Польская сторона рассчитывает получить

      Более удобоваримую версию собственного фейка
      от американских экспертов

      Я прямо-таки теряюсь в догадках - что американцы могут "расследовать", кого объявить виноватым? laughing
      Вот совсем никаких версий и ожиданий... laughing
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:42
    0
    Пуск ракеты по Боингу полосатые не дали, а здесь расстараются, нарисуют в цветах и красках..... Они там в шалмане и правда думают, что умнее всех? Не удивлюсь, если и трактор подходящий найдется в кустах, который полгода не замечали.....
  6. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:55
    0
    и что? Что дальше Пшеки? am
    Напишите ноту протеста в лигу сексуальных меньшинств - вам Лавров ответит!
    - ...
    Ну знаете как Лавров отвечает на подобные предъявы!