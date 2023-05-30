Глава военного ведомства России Сергей Шойгу назвал потери украинской армии за май этого года

Украинская армия продолжает нести большие потери, российские войска наносят ей эффективное огневое поражение. Об этом заявил Сергей Шойгу на очередном совещании в Министерстве обороны.
Министр выступил со вступительным словом, в ходе которого назвал цифры потерь ВСУ за прошедший месяц. Согласно подсчетам военного ведомства, за май Киев потерял свыше 16-и тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, более 460 беспилотников различного назначения, более четырехсот единиц различной бронетехники, включая танки и почти 240 орудий полевой артиллерии и минометов.
Российская ПВО продолжает перехватывать реактивные снаряды РСЗО HIMARS и британские крылатые ракеты Storm Shadow. Первых за месяц удалось сбить 196 штук, вторых - 29 единиц.
Кроме того, российские войска продолжают нанесение ракетных ударов по военным объектам Украины, в последнее время уничтожен ряд крупных складов боеприпасов, в том числе и с поступившими от западных стран снарядами и ракетами. В то же время Запад не намерен останавливать насыщение Украины вооружениями, поставки продолжаются. Российская разведка отслеживает пути поставок, в случае выявления наносятся удары.
Несмотря на большие потери, ВСУ готовятся к контрнаступлению, к этому их толкает Запад, требующий отдачи от вложений. Так или иначе, но наступательная операция должна состояться, Киев не может оттягивать ее начало вечно. Хотя сроки тщательно скрываются, но можно предположить, что произойдет все летом, когда на Украине установится сухая погода и полностью высохнут поля. Это позволит ВСУ атаковать по широкому фронту.