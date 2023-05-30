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Глава военного ведомства России Сергей Шойгу назвал потери украинской армии за май этого года

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Глава военного ведомства России Сергей Шойгу назвал потери украинской армии за май этого года

Украинская армия продолжает нести большие потери, российские войска наносят ей эффективное огневое поражение. Об этом заявил Сергей Шойгу на очередном совещании в Министерстве обороны.


Министр выступил со вступительным словом, в ходе которого назвал цифры потерь ВСУ за прошедший месяц. Согласно подсчетам военного ведомства, за май Киев потерял свыше 16-и тысяч военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, более 460 беспилотников различного назначения, более четырехсот единиц различной бронетехники, включая танки и почти 240 орудий полевой артиллерии и минометов.

Российская ПВО продолжает перехватывать реактивные снаряды РСЗО HIMARS и британские крылатые ракеты Storm Shadow. Первых за месяц удалось сбить 196 штук, вторых - 29 единиц.

Кроме того, российские войска продолжают нанесение ракетных ударов по военным объектам Украины, в последнее время уничтожен ряд крупных складов боеприпасов, в том числе и с поступившими от западных стран снарядами и ракетами. В то же время Запад не намерен останавливать насыщение Украины вооружениями, поставки продолжаются. Российская разведка отслеживает пути поставок, в случае выявления наносятся удары.

Несмотря на большие потери, ВСУ готовятся к контрнаступлению, к этому их толкает Запад, требующий отдачи от вложений. Так или иначе, но наступательная операция должна состояться, Киев не может оттягивать ее начало вечно. Хотя сроки тщательно скрываются, но можно предположить, что произойдет все летом, когда на Украине установится сухая погода и полностью высохнут поля. Это позволит ВСУ атаковать по широкому фронту.
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20 комментариев
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  1. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:51
    -2
    Хотя сроки тщательно скрываются, но можно предположить, что произойдет все летом, когда на Украине установится сухая погода и полностью высохнут поля. Это позволит ВСУ атаковать по широкому фронту.

    12 или 22 июня?!
    Главное - встречный удар всеми средствами...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:02
      0
      Цитата: ROSS 42
      12 или 22 июня?!

      5 июля ! (5 июля 1943 – 23 августа 1943 гг. Курская битва)
      1. Aken
        Aken Сегодня, 15:05
        -2
        Или к 1 сентября. Или к 7 ноября. Или вообще не начнут.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:48
          +1
          Цитата: Aken
          Или к 1 сентября. Или к 7 ноября. Или вообще не начнут.

          А России и не нужно ждать этого начала. Пора поменять название СВО на «Вставай, страна огромная!»
          Простите, не должно быть так, что одни находятся в окопах днём и ночью, а другие шастают по ночным кабакам или рассекают по улицам на ревущих мотоциклах. Тяжело видеть это пьяное и «обдолбанное» отребье, расползающееся по проспекту из «Барракуды» и лезущее под колесо велосипеда...
          Не пришло время для ночных оргий. Время настало для массового трудового прорыва.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:56
    0
    Это позволит ВСУ атаковать по широкому фронту.
    . Вопрос.... чем и как атаковать по широкому фронту???
    Размазать все наличные силы широко и что тогда это будет за наступление???
    1. spirit
      spirit Сегодня, 15:21
      +3
      Буратино себе "соломку" стелит.С одной стороны чешет что он всех победил(надо показать негаранту что он полезен), с другой говорит что сил у незалежной ещё полно, тем самым в случае нежданной"перегруппировки" это дерево будет рассказывать что по всему фронту наступали бесчисленные орды укро-зомби при поддержке миллиона польских наемников и что он сделал все что смог.вообщем свою дорогую задницу прикрывает hi
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: rocket757
      Размазать все наличные силы широко и что тогда это будет за наступление???

      А мы долго рассуждали о возможностях Киева атаковать Москву...Пожалуйте!!! Вскипело!!! И дело тут не в панике и не в нанесённом ущербе, а в суверенитете, гарантии гражданам права на жизнь и военной доктрине, позволяющей отстаивать независимость и сохранять суверенитет от расшатывания.
      Каждая жизнь россиянина - на вес золота...
      Не нужно стращать наших граждан! Пусть трясутся от страха наши враги и их спонсоры!
  3. Ганкутсу_
    Ганкутсу_ Сегодня, 14:57
    +3
    Люблю эти реляции о победах. И правда, чо этих басурман жалеть пиши побольше.
  4. ivan_zaitcew
    ivan_zaitcew Сегодня, 14:57
    +3
    Всегда интересовал механизм подсчёта потерь врага...
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 14:58
      0
      Всегда интересовал механизм подсчёта потерь врага...

      Рапорты с мест.
      1. Ив762
        Ив762 Сегодня, 15:10
        +1
        Цитата: bk316
        Рапорты с мест.

        А как же с всей истории свойством человеческим не искоренимым - преувеличивать победы???
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 15:06
    -1
    winked Приятно слушать, что всё хорошо и мы победим. yes
  6. Комментарий был удален.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:11
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Хотя сроки тщательно скрываются, но можно предположить, что произойдет все летом, когда на Украине установится сухая погода и полностью высохнут поля. Это позволит ВСУ атаковать по широкому фронту.

    ..ну а пока хорошая погода на Украине не установилась , необходимо продолжать рядить резервы, технику и вооружение противника в местах дислокации и складах , чем в принципе сейчас и занимается МО РФ в ежедневном монотонном режиме 24/7
  8. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 15:14
    +3
    Если Запад никак не страдает от поставок оружия на Украину, то зачем ему останавливаться? Для американского сенатора, убийство русских- очень хорошее вложение денег. Ответа же от Шойгу и т.п. так и нет. Понимать ли, что их убийство русских тоже устраивает?
  9. Million
    Million Сегодня, 15:34
    0
    Граждан не так сильно интересуют потери украинской армии.
    Потери нашей армии почему то больше не озвучивают.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 15:39
      0
      Как их озвучить! Пригожин попытался что-то путанно сообщить о потерях при Артёмовске и их получилось, как минимум, 20 тысяч, что в полтора раза больше советских потерь за многолетнюю войну в Афганистане.
      1. Ганкутсу_
        Ганкутсу_ Сегодня, 15:44
        -1
        Это ерунда.
        А вот то что из зк освободили 50.000 убийц, насильников и воров. И около половины вернулось домой, вот это пугает. Да и к тому же с боевым опытом.
        После афгана все шли в братки.
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 15:52
          0
          Чувствуется методичка, незнание предмета на лицо. Незачет. А за Афган ветераны бы подвесили за причинное место, одно спасает, что подвал пока за границей. Испуганный может сменить памперсы, потом не до этого будет.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 15:44
      +1
      Уже как год минул с крайнего раза, когда МО однократно сообщило о наших потерях и с того момента тишина....
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:54
    0
    произойдет все летом, когда на Украине установится сухая погода и полностью высохнут поля. Это позволит ВСУ атаковать по широкому фронту.

    А волшебного асфальтоукладчика на Украине не ждут? Ну чтобы поля асфальтом закатал и бордюрным камушком огородил?
    И как это раньше РККА наступала в январе 1942 (Медвежьегорская операция), ноябре-феврале 42/43 (операция Уран), в январе 1943 (операция Искра), в марте 1943 (Ржевская операция), в ноябре 1943 (Киевская операция) - вааще непонятно! Не ждал никто никаких асфальтированных полей - просто освобождали свою землю!