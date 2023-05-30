Атака украинских дронов на Москву: о применённых противником БПЛА

Сегодня утром произошла атака противника на нашу столицу. Впервые с начала СВО Москва и область подверглись массированному налету украинских дронов.
Согласно сообщению от Минобороны РФ, в атаке участвовали 8 беспилотников, которые были уничтожены средствами ПВО или потерпели крушение, зацепившись за провода и ветки. При этом, помимо официального заявления нашего военного ведомства, встречаются другие публикации от ряда ТГ-каналов и СМИ, где говорится о 20-25 БПЛА.
Между тем два БПЛА попали в жилые здания на Профсоюзной улице столицы и на улице Атласова в Новой Москве. К счастью взрывные устройства, которыми были оснащены дроны, не сработали. Обошлось без пострадавших.
В то же время ряд экспертов, изучая кадры утренней атаки украинских дронов, которые уже успели распространиться по сети, пытаются определить, какие именно аппараты мог использовать Киев для попытки массированного удара по Москве.
Здесь сразу стоит отметить, что противник применил несколько разновидностей БПЛА. При этом одним из них имеет схожесть с UJ-22 Airborne, разработанным украинской компанией «Укрджет».
В целом, этот дрон по своим ТТХ вполне мог подойти для нанесения удара по Москве. Ведь, согласно заявлению разработчиков, максимальный радиус действия аппарата достигает 800 км. Кроме того, и очертания одного из БПЛА, растиражированных в сети, напоминают UJ-22 Airborne.
Еще одним беспилотником, который использовали ВСУ для утренней атаки, стал дрон-камикадзе «Бобер». Его фото недавно опубликовал один из украинских блогеров, заявив, что в прошлом году были собраны средства на 5 таких аппаратов. Кроме того, упоминалось, что данные беспилотники были произведены в интересах ГУР Украины. О тактико-технических характеристиках «Бобра» ничего не сообщается.
Также сообщается об использовании в некоторых сбитых дронах взрывчатки советской разработки - КЗ-6. Она создавалась для того, чтобы пробить или частично разрушить броню, бетонные конструкции.
К слову, об украинской разведке. Буквально вчера глава ведомства Кирилл Буданов пригрозил России ответом на удары по Киеву. При этом сегодня стало известно, что с ночи 30 мая 2023 года перекрыли движение на Гаванском мосту, недалеко от которого находится здание ГУР.
В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что атака на Москву могла быть «местью» за вчерашний эффективный удар ВС РФ по одному из центров принятия решений. Таким образом, не исключено, что тот самый удар был нанесен именно в район расположения здания ГУР Украины.