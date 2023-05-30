Украинский суд поручил Госбюро расследований возбудить уголовное дело по факту возможного совершения президентом Зеленским государственной измены

Один из районных судов г. Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело с целью возможного совершения президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом лиц из его ближайшего окружения государственной измены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Гео Лерос.По утверждению депутата, дело связано с назначением «агентов ФСБ» (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) на ряд ключевых постов в Службе безопасности Украины (СБУ). Ранее ГБР, как отметил Лерос, категорически отказывалось от расследования государственной измены Зеленского, за что депутат назвал этот правоохранительный орган «карманным» и отметил, что пришлось добиваться решения через суд.Теперь внесены данные в Единый реестр досудебных расследований, в связи с чем начато досудебное расследование. По делу должны быть допрошены сам Зеленский, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Офиса Роман Машовец, бывший председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко. Именно их подозревают в содействии назначениям «агентов ФСБ» на руководящие должности в украинской контрразведке.Лерос отметил, что он «не позволит» данным лицам избежать привлечения к уголовной ответственности, так как они совершили «тяжкие преступления против украинского народа». Сам по себе факт начала расследования в отношении действующего главы государства в период боевых действий впечатляет и является еще одним свидетельством усугубляющейся внутренней борьбы в украинских политических кругах. Не исключено, что инициаторы данного расследования имеют неких «серьезных покровителей», не факт, что и в Киеве, а не в Вашингтоне или Лондоне.Впрочем, Лерос и ранее обвинял и Зеленского, и Ермака в разнообразных преступлениях. Например, Ермака он считает виновным в присвоении бизнеса Виктора Медведчука. Но понятно, что вряд ли он стал бы рисковать по собственной инициативе, если бы не рассчитывал на чью-то помощь.