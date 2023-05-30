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Украинский суд поручил Госбюро расследований возбудить уголовное дело по факту возможного совершения президентом Зеленским государственной измены

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Украинский суд поручил Госбюро расследований возбудить уголовное дело по факту возможного совершения президентом Зеленским государственной измены

Один из районных судов г. Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело с целью возможного совершения президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом лиц из его ближайшего окружения государственной измены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Гео Лерос.


По утверждению депутата, дело связано с назначением «агентов ФСБ» (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) на ряд ключевых постов в Службе безопасности Украины (СБУ). Ранее ГБР, как отметил Лерос, категорически отказывалось от расследования государственной измены Зеленского, за что депутат назвал этот правоохранительный орган «карманным» и отметил, что пришлось добиваться решения через суд.

Теперь внесены данные в Единый реестр досудебных расследований, в связи с чем начато досудебное расследование. По делу должны быть допрошены сам Зеленский, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель главы Офиса Роман Машовец, бывший председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко. Именно их подозревают в содействии назначениям «агентов ФСБ» на руководящие должности в украинской контрразведке.

Лерос отметил, что он «не позволит» данным лицам избежать привлечения к уголовной ответственности, так как они совершили «тяжкие преступления против украинского народа». Сам по себе факт начала расследования в отношении действующего главы государства в период боевых действий впечатляет и является еще одним свидетельством усугубляющейся внутренней борьбы в украинских политических кругах. Не исключено, что инициаторы данного расследования имеют неких «серьезных покровителей», не факт, что и в Киеве, а не в Вашингтоне или Лондоне.

Впрочем, Лерос и ранее обвинял и Зеленского, и Ермака в разнообразных преступлениях. Например, Ермака он считает виновным в присвоении бизнеса Виктора Медведчука. Но понятно, что вряд ли он стал бы рисковать по собственной инициативе, если бы не рассчитывал на чью-то помощь.
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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:15
    +2
    Украинский суд поручил Госбюро расследований возбудить уголовное дело по факту возможного совершения президентом Зеленским государственной измены
    . Вряд ли это "охота на ведьм"... а вот в охоту на зелебобиков можно поверить, допустить, что и такое может у них быть.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 15:27
      +2
      По утверждению депутата ВРУ Лероса, дело связано с назначением «агентов ФСБ» (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) на ряд ключевых постов в Службе безопасности Украины (СБУ).
      Ранее ГБР, как отметил Гео Лерос, категорически отказывалось от расследования государственной измены Зеленского, за что депутат назвал этот правоохранительный орган «карманным» и отметил, что пришлось добиваться решения через суд.

      Депутат ВРУ Лерос, как и многие во власти Укрорейха, к сожалению, действительно поехали рассудком!
      Ибо сам русофоб-марианетка США и ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК Зеленский и якобы само ПРОРОССИЙСКОЕ мышление и действия Зеленского - это однозначно в принципе НЕСОВМЕСТИМЫЕ ВЕЩИ!
      В рядах ВРУ давно полно психически больных на голову и совесть дупутатов, по которым психушка и тюрьма давно плачет.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 15:38
        +1
        Депутат ВРУ Лерос, как и многие во власти Укрорейха, к сожалению, действительно поехали рассудком!
        Ибо сам русофоб-марианетка США Зеленский и ПРОРОССИЙСКОЕ мышление Зеленского - это однозначно несовместиме вещи!

        Англосаксы используют такой метод "удержания подконтрольного объекта" в нужном направлении достаточно давно, в том числе, и на Украине. Так держали на крючке Кучму по известному делу Гонгадзе.
        Так что не исключено что англосаксы решили накинуть удавку на шута и его окружение, чтобы они чего-нибудь не отчебучили и сорвали контрнаступ бесконечными отговорками. no
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 15:59
          0
          Цитата: кредо
          не исключено что англосаксы решили накинуть удавку на шута и его окружение, чтобы они чего-нибудь не отчебучили и сорвали контрнаступ бесконечными отговорками.

          Иск Гео Лероса в суд на Зеленского и его комарилью можно рассматривать именно как пропытку его куратаоров из Вашингтона свалить все неудачи политики самого Байдена - как главного американского куратора режима Зеленского и его Укрорейха в прокси-войне США с Россией на мнимое действие украинских агентов спецслужб России - а именно на ФСБ.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:18
    +3
    Так,"воронью слободку"подожгли одновременно с четырех сторон..Этого чудака на известную букву пока обкладывают горючим материалом.Но,надеюсь,пожар неизбежен
  3. Seal
    Seal Сегодня, 15:18
    +5
    Вот и чудненько. Пускай пауки в банке кусают друг-друга как можно больше и как можно больнее.
    Хм, какой каламбурчик вырисовывается : "На Банковской пауки в банке кусают друг-друга" laughing
  4. Аскет
    Аскет Сегодня, 15:22
    +1
    вряд ли он стал бы рисковать по собственной инициативе, если бы не рассчитывал на чью-то помощь.

    бывший депутат от фракции «Слуга народа» (депутатом остался, но вне фракции) уже давно обличает приближенных Зеленского и самого президента. Его исключили из фракции, даже завели на него уголовное дело. Но самое интересное, что бывший клипмейкер Лерос периодически «вытаскивает из рукава» компромат на Офис президента не потому, что он такой ярый правозащитник, а потому что выполняет возложенную на него миссию.

    Известно, что Гео Лерос близок как с экс-президентом Петром Порошенко, так и со структурами Сороса. Информация, которую ему периодически «сливают», имеется как в СБУ, так и в САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуре), подчиняющейся непосредственно Госдепу США. Лерос ведет себя так уверенно, что понятно — за ним стоят могущественные силы, которых опасаются в Офисе президента Украины. Так что разоблачения депутата — это очередной «звоночек» для Зеленского и компании от «вышестоящих партнеров», которых неуправляемость украинского лидера стала напрягать. И то, что сейчас в коррупции открыто обвиняют уже не просто министра обороны и его подручных, имеющих покровительство в ОП, а сам офис президента и главу государства — плохой знак для них. Тут поездка в ангар под Бахмутом не поможет...
    https://www.mk.ru/politics/2023/03/22/deputat-leros-opublikoval-dokumenty-o-makhinaciyakh-zelenskogo-i-ermaka-na-67-milliardov.html
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 15:25
    +3
    Решили, что пора сливать Зелю, и лучше "революция сверху, чем снизу"
    Интересно, а депутат взятку суду дал, чтобы такое дело возбудили?
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 15:32
      +1
      Цитата: Егоза
      Решили, что пора сливать Зелю, и лучше "революция сверху, чем снизу"
      Интересно, а депутат взятку суду дал, чтобы такое дело возбудили?

      А может на Западе решили что толку с Зели никакого и пора его сливать ?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:35
    +1
    Классика жанра:
    -У вас на стройке несчастные случаи были?
    - Нет.
    -Будут.
  7. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 15:37
    +1
    Неужто заметили, что пациент "на измене":?) laughing