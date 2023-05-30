Военное обозрение
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Нациста Борислава Берёзу умиляет внешний вид украинской артустановки во дворе жилого дома

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Нациста Борислава Берёзу умиляет внешний вид украинской артустановки во дворе жилого дома

Боевики ВСУ расположили артиллерийскую установку в частном дворе и ведут оттуда огонь. Над ней раскрыт пляжный зонтик.

Такое видео выложил в своем Telegram-канале бывший депутат Рады и пресс-секретарь «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Береза.

Нациста Борислава Березу умиляет внешний вид украинской артустановки во дворе жилого дома. Это обычная практика украинских необандеровцев – прикрываться мирным населением, подвергая их риску. Они устраивают свои огневые точки там, где живет мирное население. Российским военным приходится их подавлять, из-за чего освобождение населенных пунктов от украинских военных сопряжено с разрушением жилых домов.


Что касается самого Борислава Березы, то, несмотря на его воинственные заявления и призывы к истреблению россиян и жителей Донбасса, на фронт он не стремится. Его даже уличили в том, что он скрывался от сотрудников военкомата, чтобы избежать вручения повестки. Он даже прятался на территории женского монастыря в Трускавце на Западной Украине, но его там неожиданно нашли. Видео с участием растерявшегося политика, отказывающегося подписываться в документе о вручении повестки, получило широкую популярность на Украине и за ее пределами.


На кадрах был показан Береза с пистолетной кобурой на поясе, придумывающий отговорки, чтобы не брать повестку. Было заметно, что сотрудников военкомата данная ситуация изрядно позабавила.
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14 комментариев
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  1. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 15:21
    +2
    давно про эту гниду ничего слышно не было.
    *а где кстати Алешка губошлеп...как там его фамилия?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 15:28
      +1
      Цитата: Яро Полк
      давно про эту гниду ничего слышно не было.

      Он "лечился" в Трускавце, а тут на тебе, повестка. Как отбрыкиваться от фронта будет?
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 15:37
      +3
      Яро Полк hi, эт который в перчатках уборщицы по ПАСЕ носился, Гончаренко его фамилия, носится как скипидарный, вообщем иметирует кипучую.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 15:50
        0
        Цитата: Ропот 55
        Яро Полк hi, эт который в перчатках уборщицы по ПАСЕ носился, Гончаренко его фамилия, носится как скипидарный, вообщем иметирует кипучую.

        Что на что похоже, то оно и есть! yes
        Этих утырков по поведению видно, что они ненормальные.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 15:44
      +2
      Это напоминание для Берёзы:
      "И у березки слезки текут, когда с нее кору дерут."
  2. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 15:31
    +5
    А чего, говорить по-украински - религия не позволяет? А то перейдет на пару слов на мову - а потом снова по-русски чешет...
    И так - всей страной! Искусственная страна, искусственный язык, искусственная история...
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 15:53
      0
      Цитата: Петр_Колдунов
      А чего, говорить по-украински - религия не позволяет? А то перейдет на пару слов на мову - а потом снова по-русски чешет...
      И так - всей страной! Искусственная страна, искусственный язык, искусственная история...

      Обычно, так пантуют мелкие фраера.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:31
    +1
    От военкомата - в монастырь, женский. Походу пол сменить решил. Если потом на нары, так все по закону будет.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:33
    +2
    Как только над Березой нависла угроза мобилизации он мометально покинул Киев и убыл в неизвестном направлении , написав печальные посты в инстаграмме и телеграмме о том с каким бы удовольствием он "захищал ридну неньку" но к великому его сожалению он неизлечимо болен. В этом в принципе вся сущность этих медиа нацистов -подстрекать к бойне , находясь на предпочтительном расстоянии от нее.
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 15:55
      0
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      В этом в принципе вся сущность этих медиа нацистов -подстрекать к бойне , находясь на предпочтительном расстоянии от нее.

      Как все властные, бить врага до уничтожения, но только не их руками ! Не тянет их на Восточный фронт лично поучаствовать !
  5. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 15:39
    0
    В сов Без ООН этот снимок! Пусть полюбуются на У людков каких вскормила политика Американцев am
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:51
    0
    ООН не поможет тут ! уже много раз РФ обращалась распространяла видео фото и всем пофиг вспомните сирию ливия как их лидеры выступали в ООН и всем было пофиг ! тока уничтожения всу и нац корпусов !
    ну зато РФ за транзит газа платит украине ! стати че там за что ише платит ?
  7. К-50
    К-50 Сегодня, 15:51
    0
    И на Берёзу найдётся своя берёза с пеньковой верёвочкой! fellow yes angry
    Какими же т варями надо быть, чтобы прятаться за спинами мирняка при нанесении ударов по российским войскам. negative am
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:57
    0
    Нациста Борислава Берёзу умиляет внешний вид украинской артустановки во дворе жилого дома

    Труп Берёзы на фонарном столбе - более радостная картина, достойная умиления...Как тут: