Боевики ВСУ расположили артиллерийскую установку в частном дворе и ведут оттуда огонь. Над ней раскрыт пляжный зонтик.Такое видео выложил в своем Telegram-канале бывший депутат Рады и пресс-секретарь «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Береза.Нациста Борислава Березу умиляет внешний вид украинской артустановки во дворе жилого дома. Это обычная практика украинских необандеровцев – прикрываться мирным населением, подвергая их риску. Они устраивают свои огневые точки там, где живет мирное население. Российским военным приходится их подавлять, из-за чего освобождение населенных пунктов от украинских военных сопряжено с разрушением жилых домов.Что касается самого Борислава Березы, то, несмотря на его воинственные заявления и призывы к истреблению россиян и жителей Донбасса, на фронт он не стремится. Его даже уличили в том, что он скрывался от сотрудников военкомата, чтобы избежать вручения повестки. Он даже прятался на территории женского монастыря в Трускавце на Западной Украине, но его там неожиданно нашли. Видео с участием растерявшегося политика, отказывающегося подписываться в документе о вручении повестки, получило широкую популярность на Украине и за ее пределами.На кадрах был показан Береза с пистолетной кобурой на поясе, придумывающий отговорки, чтобы не брать повестку. Было заметно, что сотрудников военкомата данная ситуация изрядно позабавила.