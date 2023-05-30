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Украинский парламент принял законопроекты для поддержки производства беспилотников

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Украинский парламент принял законопроекты для поддержки производства беспилотников

Верховная рада Украины приняла два законопроекта, направленных на поддержку украинских производителей беспилотников. Согласно принятым законопроектам, предполагается отменить на время действия военного положения в стране уплату НДС и ввозной пошлины, чтобы создать условия для производства на Украине беспилотных систем.


Специальные условия касаются комплектующих для беспилотников - материалов, узлов, а также агрегатов оборудования, которые ввозят предприятия для собственного производства и ремонта беспилотников. После беспошлинного ввоза товаров предприятия будут обязаны предоставить отчет об их целевом использовании.

Ранее украинское правительство приняло постановление, предусматривающее комплекс мер, направленных на ускорение производства беспилотников на Украине, а также на создание условий развития украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, для стимулирования развития беспилотных систем на Украине и привлечения к их производству большего количества компаний, власти страны подняли до 25% разрешенную долю общей прибыли для предприятий. Ранее разрешенная прибыль на иностранные комплектующие находилась на уровне 1%, а на собственные товары и услуги – 30%. Такая регуляция сдерживала развитие украинских производителей, стимулировала их к переезду за границу или манипуляциям с документами.

Таким образом украинское руководство рассчитывает простимулировать производителей беспилотников к более активному развитию собственных производственных мощностей.
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12 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 15:30
    +5
    А что у нас с законодательной поддержкой производства беспилотников, или наверху и в МОрдоре полагают, что поставка мавиков за волонтёрские деньги это и есть нормальное обеспечение войск БПЛА?
    1. Товарищ И
      Товарищ И Сегодня, 15:50
      0
      Ну что же вы какой пессимист то... Путин же давеча учредил очередную комиссию (или коллегию?). Все заработает как надо теперь. Со дня на день.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:53
        0
        Цитата: Товарищ И
        Путин же давеча учредил очередную комиссию

        Посмотрим, что за контора. Если типа ГКО с чрезвычайными полномочиями, то это давно назрело.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:32
    0
    Ну,только вычислять и калибровать эти производства.Иначе это все полетит к нам
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:33
    -2
    Найти бы эти места производства да вынести их в пыль. Нужно внаглую на укроресурсах дать объявление что за каждое точно указанное место производства и хранения дронов будет выплачено вознаграждение,получение которого возможно на территории Донбасса как минимум. В случае если данная информация соответствует действительности.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: Бережливый
      Найти бы эти места производства да вынести их в пыль.

      Не вопрос. Заводы Артёма, Точэлектроприбор, Арсенал, Квант, Сатурн, КПИ, Антонов, №410, НАУ(КИИГА)......
      Это только на арапа в Киеве.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:41
    -1
    Кстати,действительно не мешает и наших Кулибиных коих несть числа активно привлечь к производству ударных беспилотников,и для активнейшей работы по созданию защиты от чужих дронов. Кстати,под дроны можно переделать авиационные НУРСы,путём не сильно большой модернизации типа выдвижного крыла и простейшей системы наведения.
  5. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 15:43
    0
    ну это страна что хочет то и делает ! РФ же так решила !
  6. monetam
    monetam Сегодня, 15:43
    +1
    хм... решения украинского правительства стимулируют именно что сборку беспилотников на территории Украины из иностранных комплектующих, и наоборот , затрудняют производство этих комплектующих в самой Украине: получается, что ввозные материалы не будут облагаться таможенными пошлинами, и, следовательно, получат стоимостное преимущество перед украинскими производителями.
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 15:44
    +1
    Учиться надо у украинцев в этом плане. Вот по сему я и рад что сегодня дроны по Москве прошлись. Может жители Рублёвок начнут про Родину думать. Хотя очень сомневаюсь.
  8. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:48
    0
    Вопрос времени когда Украина начнёт на базе поршневой сесны производить ударные беспилотники, туда можно боеголовку килограммов 500 поместить, выход один вдоль границы размещать с перекрытием аэростаты с радарами, только так можно противостоять беспилотникам.
  9. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:58
    0
    Ну вот, видно что люди стараются всё делать для своей победы. У нас чтото не шибко трубят об аналогичных мерах по бпла. И да, в школах у них активно поддерживаются кружки прикрути гранату к чему нибудь летающему.