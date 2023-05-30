Военное обозрение
Войти Регистрация

В Минобороны назвали сроки выхода на ходовые испытания тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

6
В Минобороны назвали сроки выхода на ходовые испытания тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М продолжает проходить ремонт с модернизацией на "Севмаше", ходовые испытания корабля начнутся в этом году. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом совещании в военном ведомстве.


Глава Минобороны подчеркнул, что в ходе модернизации крейсер получит новое вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон". На ходовые испытания "Адмирал Нахимов" выйдет в конце 2023 года, такие планы у военных, они согласованы с Севмашем. Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что работы на корабле идут по графику, передача крейсера военным намечена на 2024 год.

Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года. После сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота

- заявил министр

В ходе модернизации "Адмирал Нахимов" полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:39
    +1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.

    Серъезная огневая мощь!!! good
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 15:43
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Серъезная огневая мощь!!!

      Вот только как известно никакое ПВО/ПРО в мире не сбивает 100% всех целей, а для корабля чтобы потерять частично боеспособность достаточно одного попадания (в ту же радарную надстройку итд), да лучше корабль в строю чем разрезанный на метал, но больше нет смысла строить такие корабли с нуля, да и дорого, надо фрегаты 22350М строить, самое лучшее соотношение цена/огневая мощь.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:50
        +1
        Цитата: Лт. запаса ВВС
        Вот только как известно никакое ПВО/ПРО в мире не сбивает 100% всех целей

        Эт точно. Если надёжность ПВО невероятно высокая 99% (что не бывает), то достаточно послать 100 целей.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:44
    -2
    Новость хорошая,но если бы форсировать работы и до конца этого года крейсер отдать флоту?А" Петруху"хоть модернизировать также будут,или как?
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:45
    +1
    Проект 1144 внушал всегда гордость и уважение .Как он набирал полный ход ,не многие видели .Такой " сарай" разогнать с малого до полного вперёд это ещё действо .А теперь он будет ещё зубастей.О ранге корабля будем судить о звании его командира.По моему мнению он будет не ниже контр - адмирал." Адмирал Нахимов " это надводная ракетная платформа ,Скандинавии и Исландии хана .Со всеми их Ф- 35.
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:48
    -1
    Хрен морской с крейсером, тем более, что в КЧФ он никак не попадёт. БПЛА, Калибры, Искандеры, Кинжалы давай, давай!