В Минобороны назвали сроки выхода на ходовые испытания тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»

Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года. После сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 11442М продолжает проходить ремонт с модернизацией на "Севмаше", ходовые испытания корабля начнутся в этом году. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом совещании в военном ведомстве.Глава Минобороны подчеркнул, что в ходе модернизации крейсер получит новое вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты "Циркон". На ходовые испытания "Адмирал Нахимов" выйдет в конце 2023 года, такие планы у военных, они согласованы с Севмашем. Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что работы на корабле идут по графику, передача крейсера военным намечена на 2024 год.- заявил министрВ ходе модернизации "Адмирал Нахимов" полностью обновил свое вооружение. По имеющимся данным, крейсер будет располагать 80 ячейками УКСК под крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс", а также гиперзвуковые "Циркон", 92 (вероятно) шахтами ЗРК С-300ФМ и 20 533-мм торпедами либо ПЛУР "Водопад", т.е. боекомплект ТАРКР составит 192 крылатых и противокорабельных ракеты, ЗУР и ПЛУР.Крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" был заложен 17 мая 1983 года под названием "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 вошел в состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов". Является одним из четырех тяжелых атомных крейсеров проекта 1144 "Орлан".