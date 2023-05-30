В Киеве, Харькове и многих других городах Украины начались аварийные отключения электроэнергии

Украинские СМИ сообщают о проблемах с энергоснабжением в столице страны и во многих других городах Украины. Называются такие города, как Харьков, Полтава, Винница. Походит информацию об отключениях света в Днепропетровской области. О проблемах с электричеством ранее сообщалось также в Одессе и в Кировоградской области Украины.Как заявили в компании ДТЭК, являющейся крупнейшим частным инвестором энергетической отрасли Украины, причины экстренных отключений электроэнергии связаны с проблемами в объединенной энергосистеме страны и срабатывании автоматики. Отмечается также, что отключения не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме.По данным Укрэнерго – оператора высоковольтных линий электропередачи Украины, примерно в 13:00 произошло аварийное отключение нескольких магистральных высоковольтных линий, что привело к перебоям в поставке электричества в ряде областей страны.Сообщается, что в ближайшие часы подача электроэнергии будет возобновлена, а по поводу точного установления причин случившегося проводится расследование.При этом, как не странно, нет информации о возможных проблемах в энергосистеме Украины по причине боевых действий.