«Назначенные объекты поражены»: Минобороны подтвердило нанесение ракетных ударов по центрам принятия решений на Украине

Российские войска продолжают нанесение ударов по военным объектам на территории Украины, поражая склады боеприпасов, хранилища ГСМ и пункты дислокации резервов ВСУ. На этот раз удар был нанесен по центрам принятия решений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Согласно сообщению, в течение суток российские силы наносили групповые удары по назначенным целям высокоточным оружием большой дальности, применяя ракеты воздушного базирования. Как утверждается, в качестве целей были выбраны центральные пункты принятия решений, где проходит планирование террористических актов на территории России. Подробности наши, уже традиционно, не приводят, но можно утверждать, что вчерашний дневной удар по Киеву был как раз из этой серии.
(...) нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены
- говорится в сводке.
На Украине удары опровергают утверждая, что ничего к ним не прилетало, а все заявления - это российская пропаганда. В отчете Генштаба ВСУ утверждается, что в ходе налета украинская ПВО в районе Киева якобы сбила 11 ракет российских ОТРК "Искандер", хотя они не применялись для ударов, а также уже ночью посбивала почти все российские дроны-камикадзе "Герань". Утверждается, что из 31 беспилотника 29 были поражены зенитными комплексами ВСУ.
В то же время в Киеве сегодня особенно лютует СБУ, запрещая делать снимки последствий попадания ракет по целям и выкладывать их в Сеть, угрожая уголовной ответственностью. В районе здания ГУР МО Украины перекрыт мост, видимо туда тоже прилетело. В общем, как утверждается, "никаких поражений командных пунктов нет".