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«Назначенные объекты поражены»: Минобороны подтвердило нанесение ракетных ударов по центрам принятия решений на Украине

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«Назначенные объекты поражены»: Минобороны подтвердило нанесение ракетных ударов по центрам принятия решений на Украине

Российские войска продолжают нанесение ударов по военным объектам на территории Украины, поражая склады боеприпасов, хранилища ГСМ и пункты дислокации резервов ВСУ. На этот раз удар был нанесен по центрам принятия решений. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Согласно сообщению, в течение суток российские силы наносили групповые удары по назначенным целям высокоточным оружием большой дальности, применяя ракеты воздушного базирования. Как утверждается, в качестве целей были выбраны центральные пункты принятия решений, где проходит планирование террористических актов на территории России. Подробности наши, уже традиционно, не приводят, но можно утверждать, что вчерашний дневной удар по Киеву был как раз из этой серии.

(...) нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России. Все назначенные объекты поражены

- говорится в сводке.

На Украине удары опровергают утверждая, что ничего к ним не прилетало, а все заявления - это российская пропаганда. В отчете Генштаба ВСУ утверждается, что в ходе налета украинская ПВО в районе Киева якобы сбила 11 ракет российских ОТРК "Искандер", хотя они не применялись для ударов, а также уже ночью посбивала почти все российские дроны-камикадзе "Герань". Утверждается, что из 31 беспилотника 29 были поражены зенитными комплексами ВСУ.

В то же время в Киеве сегодня особенно лютует СБУ, запрещая делать снимки последствий попадания ракет по целям и выкладывать их в Сеть, угрожая уголовной ответственностью. В районе здания ГУР МО Украины перекрыт мост, видимо туда тоже прилетело. В общем, как утверждается, "никаких поражений командных пунктов нет".
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48 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:09
    +5
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    "ВС РФ нанесли групповые удары по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировались террористические акты на территории России"

    ..другими словами по источникам из Киева " "Земля тряслась" в Куеве - это наши били бетонобойками по бункерам. В бункере накрыли британского любовничка Буданова из Ми-6. Буданов рыдает, сопли, истерика, посылает дроны "куда-нибудь" от бессилия. То есть удары по "центрам принятия решений" своей цели достигают. good
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:26
      +4
      На Украине удары опровергают утверждая, что ничего к ним не прилетало

      Нет, значит - нет. Будем долбить и дробить дальше!
      1. Arzoo
        Arzoo Сегодня, 17:38
        -1
        . Нет, значит - нет. Будем долбить и дробить дальше!
        Да какой нет. Здание на Рыбальском острове все, аля-улю.
  3. russ71
    russ71 Сегодня, 16:10
    +14
    в Киеве сегодня особенно лютует СБУ, запрещая делать снимки последствий попадания ракет по целям и выкладывать их в Сеть,

    А у нас народ дорвался... своими роликами сдал ВСЕ позиции ПВО!!!
    Ждите, теперь долетят БЛИЖЕ!!!

    Очнитесь... идет война!!!
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:16
      +10
      Ждите, теперь долетят БЛИЖЕ!!!

      Геморойно, но не страшно: перебазируют. Панцирю на месте стоять не полагается.
      Но писунов репортеров надо к ногтю.
    2. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 16:18
      +2
      да ладно,и как же сдал................?)
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:19
      +5
      Ооо!Ааа!.Раскрыли позиции!.Да они прекрасно знают,что и где.Тем более фото "Панциря" возле автомагистрали,если Вы считаете что это и есть раскрытие.....Да уж..паника-дело страшное.Очнутся надо не нам,а страстотерпцам в Кремле
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 16:50
        -1
        Цитата: dmi.pris1
        Да они прекрасно знают,что и где.

        "Забейте" в поисковике, например, "Москва С-400", узнаете где стоят.
  4. Aleksandr21
    Aleksandr21 Сегодня, 16:15
    +2
    Интересно, в моем понимание "Центры принятия решении" - это Верховная Рада, офис президента, здания правительства, ну или хотя бы здание ГУР МОУ (которое теоретически подходит под сводку)... ждем фото/видео ?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:17
      +5
      это Верховная Рада,

      Какие на хрен решения принимает в ходе войны рада?
      Если только капитуляция....
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 16:21
        +5
        Цитата: bk316
        Какие на хрен решения принимает в ходе войны рада?


        Законы, причем очень русофобские, если посмотреть на последние года... к тому же орган власти как никак, а террористическая деятельность ГУР МОУ не могла быть сама по себе. т.е. команды отдавали из офиса президента и далее по цепочке, и ответственность Рада за все происходящие тоже несёт.

        "Верховная Рада формирует правительство страны — Кабинет министров — и осуществляет контроль за его деятельностью." - и это нужно учитывать.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:28
        +1
        Цитата: bk316
        Если только капитуляция....

        Была уже одна капитуляция... Продержалась до Хрущёва.
        На этот раз, войну нужно довоеввывать до конца.
      3. topol717
        topol717 Сегодня, 18:02
        0
        Посольство США забыли.
        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    2. Дядя_Миша
      Дядя_Миша Сегодня, 16:43
      -4
      Все Выми перечисленные объекты центрами принятия решений не являются .Это административные здания и удар по ним носит исключительно популистский характер. В Киеви , или в его окрестностях, еще с советских времен построены КП которые в состоянии выдержать попадание ядерной бомбы , прилёты Геранек и авиационных ракет им не страшны, наши в российском ГШ это знают т. к. сами сидят в аналогичных .
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 16:47
        +2
        Это административные здания и удар по ним носит исключительно популистский характер.

        Не популистский, а информационно пропагандистский. Ровно как и попытка удара по Москве сегодня. Чисто симметричный ответ.
        1. Дядя_Миша
          Дядя_Миша Сегодня, 17:27
          0
          Можно сказать и так , но что это меняет? За уточнение спасибо , впредь буду писать именно так.Упоминание о нанесении ударов по центрам принятия решений есть ответ на запрос общества, ну хочется нам что бы нанесли и вот , пожалуйста , мужик сказал - мужик сделал smile
      2. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 17:40
        0
        Киеви , или в его окрестностях, еще с советских времен построены КП которые в состоянии выдержать попадание ядерной бомбы

        Вот поэтому и был неожиданный налет ВДВ на Гостомель. Кто-то из команды Зе проговорился, что им сейчас приходиться сидеть в неподготовленных зданиях. В советские времена там был ЗКП Киевского ВО, вероятно, и для руководства УССР.
        1. Дядя_Миша
          Дядя_Миша Сегодня, 18:00
          0
          Возможно Вы правы , у меня нет никакой информации о ЗКП и о целях десанта.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 16:43
      -2
      ждем фото/видео ?

      В командировку в куев поедете? wassat
      1. Aleksandr21
        Aleksandr21 Сегодня, 16:48
        +1
        Цитата: Хорон
        В командировку в куев поедете?


        Зачем ? Сами фото/видео пришлют, если разрушения серьёзные то шила в мешке не утаишь. К тому же въезд для граждан РФ закрыт, и я туда добраться точно не смогу (даже если бы было желание).
    4. Александр1971
      Александр1971 Сегодня, 17:00
      0
      Интересно.
      А что (кто) мешал нанести удары по центрам принятия решений днём 24 февраля 2022 года, когда вся шайка-лейка украинская ещё сидела по своим рабочим местам, а не в бункерах и запасных КП?
      Предполагаю, что помешали этому паркетные, - те самые, которые жирные попы моют дорогими кремами.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:17
        0
        Так в те дни мы ждали паники в Киеве, и безоговорочной капитуляции. Но что-то пошло не так...
    5. JcVai
      JcVai Сегодня, 17:25
      -1
      Это все не "центры принятия решений", а "центры трансляции решений".
      Фактические "центры принятия" сильно западней расположены.
  5. DmSol
    DmSol Сегодня, 16:19
    +5
    поражение административного здания можно и со спутника снять как бы...
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 16:23
      +1
      Цитата: DmSol
      поражение административного здания можно и со спутника снять как бы...

      так они ж от своих прячут
      1. DmSol
        DmSol Сегодня, 16:50
        +2
        у них народ сидит на тех же телеграм-каналах что и у нас плюс-минус. Если бы реально прилетело по ГУР или еще куда, то наши это могли и со спутника предъявить. И не надо ждать фоток от хох лов. Шарик пишет что пытались ударить но пво все сбило.
  6. Orso
    Orso Сегодня, 16:22
    +8
    Турецкие СМИ сообщают, что сдетонировали боеприпасы в подземных бункерах под Киевом и его окрестностях, что вызвало "вибрации наступательного оружия" по словам мэра Кличко.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 16:23
    +3
    .На этот раз удар был нанесен по центрам принятия решений.

    Последний раз удары по Киеву наносились днём, наверное для того, что бы все кому они предназначались были на работе, а не спали дома.
  8. spektr9
    spektr9 Сегодня, 16:23
    0
    Подробности наши, уже традиционно, не приводят

    Ну что же раньше была стратегия пугаем ударами по центрам принятия решений, теперь стратегия наносим удары но по чему и каким центрам секрет ...
    В общем изящный ход, жаль де факто все тоже
  9. Chem1st
    Chem1st Сегодня, 16:26
    0
    Цитата: dmi.pris1
    страстотерпцам в Кремле

    Феерично! Надо запомнить
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:31
    0
    Западные посольства в Куеве по прежнему молчат.Надеюсь на Арлингтонском мемориальном кладбище могильщики повысят производительность и инфляцию не заметят и повышение потолка госдолга тоже.
  11. isv000
    isv000 Сегодня, 16:32
    +2
    Неужели в Кремле дали команду выбросить перчатки в морду Зеленскому?! Неужели начинаем воевать "по настоящему"? Или будем ждать БПЛА в Питере?!
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:37
    -1
    Как говорила инквизиция: "Мы продолжаем жечь"! good Дождались таки ударов по центрам влияния укрорейха.
  13. 123_123
    123_123 Сегодня, 16:41
    -3
    Цитата: dmi.pris1
    Очнутся надо не нам,а страстотерпцам в Кремле

    Да. Не наигрались еще в глупое, ненужное и опасное благородство
  14. Sith
    Sith Сегодня, 16:50
    +1
    Ну не каждый ж день в гостях у Буданова много народа , наверное разведка донесла ... что концентрация вредителей зашкаливает и пора бы сделать предупредительный выстрел)
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:54
    0
    Там новый эпик у лохлов - Пэтриот опять не сбил ни одной ракееты, зато перед смертью подбил мафынку на улице Куеева, Бочарик видео выложил... Ну ПВО у США реально аналогов не имеющее))) Но хоть в движущуюся цель научилось попадать - уже плюс
    1. German Brit
      German Brit Сегодня, 17:16
      -1
      Пока один на один не было попытки.Как хачи! Толпой против одного.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 17:55
        0
        Новое в методичках ципсоты.
        - Кынджаль! Выхады дратся один на один!
        Раздаются истеричные пуски 32 ракет, потом прилетает Кинжал и раздалбывает в форшмак и Пэтриот, и негров-заряжающих, и бандерлогов, что неграм ботинки чистят.
        Проходит две недели, ЦИПСО - "адин на адин не было! У нас было 32 пуска! Русские баяца!!! "
  16. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 17:00
    +2
    Простые граждане видят только то, что должны видеть простые граждане. А, насчет того, что не надо видеть- есть специально обученные люди и службы. Если нет информации из официальных источников, которым можно доверять- будут муссироваться слухи и сплетни. А, иногда эти слухи и сплетни специально запускаются. Причем с обоих сторон. Вывод- каждый должен иметь свою голову на плечах. И, наконец то научиться самому анализировать факты из разных источников и делать выводы.
  17. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:05
    -1
    Цитата: DmSol
    поражение административного здания можно и со спутника снять как бы...

    Очень видно! Рассматривал свой дом,другие объекты-все видно до мельких деталей.Так эти съемки "для гражданских".Думаю у военных будет оптика помощнее.ПОКАЖИТЕ!.Лучше свяких слов! hi
  18. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 17:08
    +2
    А что разбомбили то? Чего скрывать? Ми-6 и Зеленский и так всё знают, но молчат. Так что от врага это секретить смысла нет. Поведали бы своему народу, подняли бы боевой дух – мол, правительственный квартал в Киеве ВСЁ. Воронка большая. Это им ответ и за Москву, и за Кремль и за Курск с Белгородом.
    Что? Военного смысла в этом нет?
  19. German Brit
    German Brit Сегодня, 17:15
    0
    Это по каким! Дачным участкам пригорода! Вот когда покажут как горит и рушится Рада в Киеве.Вот тогда можно верить.Атак это пустые слова.Что бы показать мощь и отвлечь обывателя от проблем в СВО.
  20. Million
    Million Сегодня, 17:25
    0
    Информационная война штука такая,обоюдоострая..
  21. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 17:25
    -2
    Точечные удары по военным объектам противника конечно нужны, но интереснее другое.
    На Мариуполе протестировали взятие крупного города, с дружественным к нам населением.
    В Артемовске протестировали взятие города с главной ролью ЧВК.
    На Киеве тестируют поражение западных ПВО, заодним наши дальнобойные средства проверяют.

    А вот взятие крупного города с враждебным к нам населением еще не пробовали.
    Если рушить каждый дом, как в Артемовске, или через один - как в Мариуполе. То понадобится больше года, чтобы обработать все дома в крупном городе при нынешних темпах продвижения. Таких городов там много, если на каждый такой город нужно больше года, то война будет еще 20 лет.
    Значит для крупных городов нужен другой подход...
  22. Roust
    Roust Сегодня, 17:28
    -1
    Пока там в их штабе тявкают, шо не прилетало, значит, так они есть... Иначе бы, не тявкали. Точнее бы, глубже бы... Шо бы не тявкали вообще.
  23. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:52
    -1
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    ..другими словами по источникам из Киева " "Земля тряслась" в Куеве - это наши били

    Цитата: Теренин
    На Украине удары опровергают утверждая, что ничего к ним не прилетало

    Думаю эту дискуссию решат снимки из космоса.
    Не раз видел снимки с результатами атаки(в разных конфликтах)Причем рядом помещался кадр "до удара".Наши говорят имеют мощную орбитальную группировку-ей слово! Лучше посмотреть,чем слышать одно и тоже каждый день. hi
  24. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:09
    0
    Центр принятий решений разбомбили? Это пивную на крещатике только счас накрыли? А еще тормозами прибалтов зовут
  25. solar
    solar Сегодня, 18:13
    0
    В районе здания ГУР МО Украины перекрыт мост, видимо туда тоже прилетело.

    Здание ГУР в Киеве открыто видно с оживленной набережной. Если бы туда прилетело, думаю, давно бы сфотографировали или как минимум, написали об этом, мост этот ничего не меняет- это белое здание у края моста.