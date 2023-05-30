Военное обозрение
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«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели

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«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели

Фрегат Amiral Ronarch, который строится в Лорьяне для ВМС Франции, «стал целью злонамеренного действия», как указывается в издании Le Télégramme. Были перерезаны и оборваны многочисленные кабели, проложенные внутри корабля. Аналогичный инцидент произошёл в начале этого месяца на британском фрегате HMS Glasgow, который строится на верфи в Скотстоуне, Шотландия. В связи с обозначенными происшествиями работы на обоих кораблях приостановлены.


Начато серьезное расследование по факту уничтожения имущества, которое может нанести ущерб фундаментальным национальным интересам. Предполагается акт саботажа

- отмечается в издании.

В сентябре 2022 года министр обороны Себастьян Лекорню предупредил о «риске саботажа в отношении производственных цепочек французских производителей оружия». Глава военной разведки DRSD генерал Филипп Суньяра также указал на эту угрозу.

Фрегат Admiral Ronarch будет оснащен двумя пусковыми установками по 8 ракет Aster 30, 76-мм артустановкой, дистанционно управляемыми 20-мм орудиями, торпедами MU-90 и ПКР Exocet.

При водоизмещении 4500 тонн и длине 122 метра он обещает стать мощной единицей французского флота. ВМС страны должны получить три единицы этого типа к 2030 году, причем два последних корабля должны быть поставлены до 2035 года.
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32 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:10
    +7
    Англия, Франция, это бж-ж-ж не спроста, режут кабель каналы не на цветняк, интересное кино.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:13
      +4
      Цитата: Ропот 55
      Англия, Франция, это бж-ж-ж не спроста

      Даже и сомнений нет, закупайте американские фрегаты.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:17
        +2
        carpenter hi, да вряд ли это амеры, тут свои внутренние разборки, только не пойму кто и за ким.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 17:33
          +2
          Был и на моей ПЛ в доке Дальзавода подобный случай в 72 году. Шерстили тогда всех работяг, кто имел доступ на лодку. А наш экипаж дрючили до конца ремонта, за то что недосмотрели. Виновных так и не нашли... winked
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 17:25
        0
        Кому то на еду не хватает, сдали на цвет мет. Саботаж так не совершают.
  2. Aken
    Aken Сегодня, 17:10
    +1
    Я бы предложил поискать обрезанные кабеля в пунктах приёмки цветнины.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:18
      +1
      Aken hi, в статье про похищение ни слова, только что порезали, а вот зачем вопрос.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 17:34
        +1
        Вынести не сумели. Спугнул кто-то. Да ладно, это я так, шуткую.
        А если серьёзно, то самая очевидная версия - диверсия - слишком очевидна. Пожар устроить не в пример быстрее и разрушительнее. То есть, об уничтожении или серьёзной порче корабля речи нет.
        Подозреваю какой-то иной мотив.
  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:10
    +4
    Такое уже было, правда пару недель назад в Великобритании , перерезали кабели на военном корабле. Прям мыши какие то завелись избирательные -исключительно по фрегатам НАТО. what
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 17:43
      -1
      То, как мы утопили плавучий док ПД-50 с "Кузей" на ремонте, можно было годами обучать взвод диверсантов и вряд ли у них это получилось бы. Но что не под силу взводу диверсантов, запросто сделать одному нашему разгильдяю... laughing
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 17:12
    +7
    Рот фронт! Но пасаран! Голодранцы усих краин - геть до кучи!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:12
    +4
    Электрические кабеля порезали не те кто их укладывал,там всё под подпись - роспись - протокол,а трубопроводчики или корпусники.Не найдут однозначно.Электрокабеля слабое место - их не опечатаешь.Резать надо в местах прохода электрокабелей через переборки,особенно если их заставили на следующий день многотонными шкафами управления.Фулюганы!Найдут,исправят с гимором- пол парохода разобрать надо будет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:21
      +2
      tralflot1832 hi, как там латиняне говорили кви продест)))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:38
        +1
        Просто сталкивался ,стоит щит управления холод установкой ,за ним вплотную к переборке кабельная трасса.За переборкой трюм .Крыса там ни чего не могла сделать ,она же не полярник - 21.Она гадина грызанула кабель между щитом и переборкой а там расстояние 20 см.Благо что холод установка аммиачка,уровень держался на системе " унитаза".А она гадина перегрызла именно кабель включения соленоида клапана подачи,пришлось работать на ручной регулировке подачи аммиака в теплообменик холодкамеры, не забухаешь ,даже кофе не попьёшь.
  6. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 17:14
    +5
    Подрядчику по прокладке платить не пробовали, обычно это помогает избежать подобного
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:19
      +2
      Цитата: Читателль 2013
      Подрядчику по прокладке платить не пробовали, обычно это помогает избежать подобного

      Значит два раза заплатят.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:20
      +2
      Читатель 2013 hi, думаете там компании в долг работают? И в Англии? Думаю что проблема не в оплате.
  7. al3x
    al3x Сегодня, 17:19
    +2
    Ещё бы гребной вал кто нибудь распилил, вообще красота была бы laughing
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:25
      +2
      al3x hi, ну или донные клапана "разгермитичил" wink
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 17:41
        0
        Не ,лучше чтоб крышки фильтров кингстонов заварил,по всему периметру! wassat
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 18:04
      0
      гребной вал кто нибудь распилил

      Если ручной ножовкой, готов заплатить любые деньги за просмотр laughing
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 18:14
        0
        Берётся ножовка,устанавливается над гребным валом и только полотна меняй.Гребной вал гладил ,вращающийся,соблюдая ТБ ,сняяв перчатки. laughing
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:23
    0
    Новое "Сопротивление" во Франции заработало?
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 17:48
      0
      Может про кидалово с "Мистралями" пришло время напомнить лягушатникам? laughing
  9. Степняк
    Степняк Сегодня, 17:25
    -1
    Путин звонит Зеленскому по телефону.
    -"Вовчик, у тебя пары сотен байрактаров не найдётся?"
    -"Да есть. Сегодня 300 штук подвезли. А чего ты у Эрдогана напрямую не купишь?"
    -"Так он денег попросит. А уменя, сам понимаешь, СВО, свободных денег нет".
    -"Владимирыч, а я ведь тоже воюю. Бесплатно не отдам."
    -"А я у тебя их и не прошу".
    -"Чего звонишь тогда?"
    -"Чего, чего... Разведданные собираю."
  10. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 17:27
    +2
    Петров и Боширов из отпуска вернулись..
  11. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 17:28
    0
    теперь немецкие железнодорожные линии и станции и нет больше оружейных транспортов.
  12. fiv
    fiv Сегодня, 17:30
    0
    Да это они сами себе все режут, чтобы нас обвинить, к макронше не ходи
  13. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 17:36
    0
    сдаётся мне...это были крысы laughing ...кто нибудь рассматривал эту версию? winked
  14. Sunstorm
    Sunstorm Сегодня, 17:37
    0
    Боширов и Петров....или Кот Скрипалей....Путин не мог, у него алиби....
  15. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:45
    +1
    Какие они проказники, эти: Петров и Баширов.
  16. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:49
    0
    Старая фишка - работяг прокинули с оплатой, работяги завернули поганку - случай интернациональный, так вообще везде