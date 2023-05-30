Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент России прокомментировал атаку беспилотников на Москву, связав ее с недавними ударами по Киеву

64
Президент России прокомментировал атаку беспилотников на Москву, связав ее с недавними ударами по Киеву

Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву была связана с недавними российскими ударами по «центрам принятия решений» в столице Украины Киеве. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя утренние события.


Таким образом, Путин фактически повторил ту версию, которую ранее озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава пресс-службы президента тоже отметил, что атака БПЛА на Москву была проведена в качестве ответа на эффективный удар ВС РФ по Киеву.

Президент, в свою очередь, подчеркнул, что удар по «центру принятия решений», о котором идет речь, наносился по штаб-квартире военной разведки Украины – Главного управления разведки Министерства обороны. Напомним, что эта структура напрямую руководит диверсиями на территории Российской Федерации, включая и те же самые атаки беспилотников.

Как отметил Путин, своими атаками Киев фактически провоцирует Россию на «зеркальные действия».

Глава российского государства подчеркнул, что украинцы должны понимать, к чему приведет подобная политика руководства их страны. Вероятно, он намекнул на дальнейшие удары по украинской столице.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что в Москве будет проводиться «уплотнение» противовоздушной обороны. Таким образом, ВС РФ постараются сделать оборону воздушного пространства российской столицы менее уязвимой для атак беспилотной авиации противника. Но в этой связи стоит отметить, что подобные меры требуются и в других регионах Российской Федерации, которые тоже подвергаются налетам украинских беспилотников.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
64 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:35
    +5
    Как отметил Путин, своими атаками Киев фактически провоцирует Россию на «зеркальные действия».

    мда эх провокаторы в киеве сидят !
    1. вадим_иванов
      вадим_иванов Сегодня, 16:38
      -8
      Постарел на фото .. Он, не знает что делать ,как дальше жить , нам всем. А всего то, нужно стать Пригожиным
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 16:42
        -8
        Кто не знает? Он знает поболе нашего. Теперь можно точно сказать что не только гур Украины скоро кабздык придёт
        1. Deon59
          Deon59 Сегодня, 16:48
          +7
          Наивный , Украина пришла на войну а мы еще не начинали . Видно и не начнем
          1. nepunamemuk
            nepunamemuk Сегодня, 17:34
            -1
            как не начали?
            вас ещё не мобилизовали?
            значит мы идём к вам laughing
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:41
      +4
      Цитата: opuonmed
      Как отметил Путин, своими атаками Киев фактически провоцирует Россию на «зеркальные действия».

      мда

      Понимаю yes хотите спросить, так мы будем поддаваться провокациям, или мы провокациям не поддаемся?
    3. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 16:44
      +5
      Очень заль что это разовая акция, необходимо по всем центрам по всему правительственному кварталу по МО, ГУР, СБУ и по чаще пусть боятся в туалет сходить. Пора уже заканчивать с этой властью нацистов - бендеровцев.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 16:50
        +1
        низы хотят верха не хотят может быть в этом дело а может быть так что верха проста не могут ! а может и совсем все по другому !
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:05
        -5
        По сбушникам-то давно бьют. Гур в Киеве вроде впервые обмочили. Надеюсь сейчас придёт черёд остальных. Зеля не зря в бункер на пмж сьехал на днях. Наверное что-то подозревает...
        И этот ещё исчез. Непомню как его. Говорящий аккаунт который. Про говорящие головы я ещё слышал. Про аккаунт живущий отдельно от человека - впервые request
    4. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 17:14
      +2
      Для тех, кого никак не спровоцировать, ст. 18 Закона об обороне.
      Статья 18. Состояние войны. 1. Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:40
        0
        Войну объявлять нельзя, а то мы будем агрессорами. А вот Львов фосфорными демократическими боеприпасами сжечь можно. am
        1. Борис Сергеев
          Борис Сергеев Сегодня, 18:09
          +3
          Тогда уж напомните, кто военные действия начал...
      2. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 17:48
        +1
        Так другое государство не нападало на нас. Укры просто обстреливают и кошмарят беспилотниками. В брянскую область вторглись «русские партизаны». Нет повода объявлять войну украине
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 18:09
          0
          Повод может и есть. Но это другая фаза конфликта. Когда к ней переходить - решать не нам
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:36
    -2
    Владимир Владимирович ,может за посольство КНР в Белграде надо уже и отомстить.Раз КНР с США напрямую не воюет и американцев не глушит в хлам,а мы можем.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:40
      +7
      Я думаю,что китайцы сами за себя способны постоять и отомстить.А Владимиру Владимировичу следует мстить за своих граждан,в том же Белгороде или Брянске.
  3. Arnok
    Arnok Сегодня, 16:38
    +5
    наносился по штаб-квартире военной разведки Украины – Главного управления разведки Министерства обороны.

    Какой же долбанный стыд и позор.
    Вот с таким отношением куда полезли-то в феврале, а?
    1. Датчанин
      Датчанин Сегодня, 16:50
      +3
      Думали прокатит....как с Крымом ...не прокатило.....а плана В не было , так как план А был единственный
      1. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 17:26
        +3
        Да, похоже и плана А не было.
        Когда в Крым вошли, хотя бы договорняк с Киевом был. А сейчас вообще всё наобум.
  4. al3x
    al3x Сегодня, 16:40
    +15
    Зеркальные действия, красные линии, очередные ступени эскалации, иногда жесты доброй воли. Понятно. Да, кстати, америкозы уже обсуждать поставки Атакмс начали, этакий вброс для масс, скорее всего уже где нибудь на территории Украины стоят на низком старте, готовые в любой момент выдвинуться к местам пуска. Как с британскими штормшедоу было - не успели бритты объявить о поставке, как уже был прилёт.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:42
      0
      Штормшедоу сбивают. Собьют и атакамс. Если су-24 ещё у них останутся
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 17:53
        +1
        Цитата: igorbrsv
        Штормшедоу сбивают. Собьют и атакамс. Если су-24 ещё у них останутся

        Для атакамс - СУ-24 не нужны. Они запускаются из хаймарсов или М240 MRLS.
  5. Mitya2424
    Mitya2424 Сегодня, 16:42
    +8
    Киев давно уже должен стать самым опасным местом, а по факту проходной двор, где шляются всякие грэмы.
  6. bambr731
    bambr731 Сегодня, 16:43
    +10
    Как отметил Путин, своими атаками Киев фактически провоцирует Россию на «зеркальные действия».

    Я не пойму никак, что мешает этим "зеркальным действиям"? request Ракеты кончились? В гуманистов опять играться будем? Они наших бойцов пытают и убивают, а мы ихних лечим и домой. Наши стреляются, лишь бы в плен к ним не попасть, а они к нам, как к тёще на блины am
  7. Putnik_2
    Putnik_2 Сегодня, 16:44
    0
    Грустный клоун. Жаль не 2024 год. Хотя о чем это я .. 80% это очень и очень
    1. IGOR GORDEEV
      IGOR GORDEEV Сегодня, 16:47
      -3
      Цитата: Putnik_2
      Грустный клоун. Жаль не 2024 год. Хотя о чем это я .. 80% это очень и очень

      Ну вы бы все по-решали то конечно лучше))
    2. bk316
      bk316 Сегодня, 17:05
      -5
      Грустный клоун.

      Это у тебя в хохлостане.
      1. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 17:44
        -2
        Причём укропов здесь достаточно много. Уже и здесь достали всех эти нытики. Репортер вообще оккупировали
  8. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 16:44
    +1
    всу нужно, чтоб пво с передовой в москву пошло. Чтобы когда будет контрнаступление, больше дронов и ракет при массовой атаке прошло и поразило цели. Сомнительно, что стоит увлекаться уплотнением пво. Если американцы скажут украинскому режиму идти ва-банк, то в Москве и в стране в целом будут не беспилотники взрываться, а заранее подготовленные бомбы на земле.
  9. Датчанин
    Датчанин Сегодня, 16:44
    +1
    Вообщем все штатно....все под контролем fellow
  10. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 16:47
    +7
    Песков озвучил, а Путин повторил))), я что то не понял, кто главный???
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 17:08
      +5
      Цитата: Арбайтернегаст
      я что то не понял, кто главный?

      Хвост крутит собакой?
  11. фа2998
    фа2998 Сегодня, 16:48
    +3
    "Эффективная атака по Киеву",это как? Здание ГРУ уже руины,и разведчики под развалинами?Хотелось бы знатьподробнее про атаку на "центры решений"... hi
  12. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 16:50
    -2
    "Бей зеленских! Спасай Россию!!!" Теперь по зрАде и по ап шваркнуть! А продолжить по посёлкам крутых какело-аидлыков!
  13. certero
    certero Сегодня, 16:51
    +5
    Цитата: IGOR GORDEEV
    Ну вы бы все по-решали то конечно лучше))

    Худой мир лучше доброй ссоры слышали такое выражение? До сих пор наш уважаемый гарант не предоставил никакой информации почему нужно было начинать боевые действия. Заодно никак не озвучивается цель этих боевых действий когда они закончится?
    Поэтому да, возможно что кто-то из участников форума решил бы лучше. например не начинать если не готовы идти до конца
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 17:04
      -2
      Цитата: certero
      До сих пор наш уважаемый гарант не предоставил никакой информации почему нужно было начинать боевые действия


      Разве откровений Зе и его западного начальства о цели минска 2 не достаточно?
  14. certero
    certero Сегодня, 16:52
    +3
    Цитата: Датчанин
    Вообщем все штатно....все под контроле

    Неправильно, "всё идёт по плану" вот так надо говорить.
    Вот только нам этот план неизвестен и исходя из того что происходит как-то не нравится
  15. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:52
    -2
    Когда тебе раздолбали аэродром с последними бомбардировщиками и ты в ответ атаковал дачи на Рублевке(с)
    Народ шутит, что зря кураторы думают, что при прилете самолетика из кружка умелые руки на дачу на Рублевке местные пойдут свергать Путина. Они скорее скинутся на Тополь-М
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 17:45
      +1
      Какой "Тополь",власть боится панически даже ополчению в приграничье дать оружие и законодательно расширить права МВД и Рос. Гвардии в том же приграничье.Они все трусятся за свои шкуры.
  16. Теренин
    Теренин Сегодня, 16:52
    +4
    Глава российского государства подчеркнул, что украинцы должны понимать, к чему приведет подобная политика руководства их страны.

    Товарищ Президент, мне, например, глубоко начхать, как украинцы должны понимать действия своих мразей!
    Важно (для меня), чтобы я Вас понял правильно.
    С ув.,
    Рожденный в СССР soldier
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 17:21
      +2
      Важно (для меня), чтобы я Вас понял правильно
      good good good
  17. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:54
    +2
    стати хотя бы спутниковые снимки показали куда нанесли удары а о чем я это !
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 17:02
      -4
      За шоу это к той стороне..они ж по фоточкам побеждают
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 17:32
        +1
        извините газета правда осталась в 80 годах а шас 2023 год все же !!!!!!!!
  18. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 17:01
    +2
    Вы своими зеркальными а не упреждающими мерами добьетесь того, что единственным способом привести в чувство станет ЯО. И к нему надо думать партнеры уже готовятся, т.е. мы даем им паузу.
    1. Дамир Шамаев
      Дамир Шамаев Сегодня, 17:05
      +2
      Так Путин сам говорил, что ЯО не применим, пока по нам ЯО не применят. Так что мы сгорим в ядерном огне, зная что за нас, возможно и отомстят, но не сильно, а то это нарушит переговорный фон и возведут эскалацию на новый уровень
      1. spektr9
        spektr9 Сегодня, 17:12
        +1
        Так Путин сам говорил, что ЯО не применим, пока по нам ЯО не применят

        Но применим не сразу, а подождем пару дней, а то вдруг это все провокации, а не удары...
        1. Андрей Андреев_2
          Андрей Андреев_2 Сегодня, 17:26
          +3
          ... пару лет, а не пару дней... Где ответы за Курск, Потоки, мост и пр?? Бизнес не дает?
  19. dump22
    dump22 Сегодня, 17:02
    +3
    Как отметил Путин, своими атаками Киев фактически провоцирует Россию на «зеркальные действия».
    Глава российского государства подчеркнул, что украинцы должны понимать, к чему приведет подобная политика руководства их страны. Вероятно, он намекнул на дальнейшие удары по украинской столице.


    Не понял тут.
    То есть если бы этого налета на Москву не было, мы бы больше не наносили ударов по Киеву?
  20. spektr9
    spektr9 Сегодня, 17:10
    +2
    Как отметил Путин, своими атаками Киев фактически провоцирует Россию на «зеркальные действия».

    А он все хочет договориться со своими людьми в Киеве, вот на "провокации" и не поддается ...
  21. Roust
    Roust Сегодня, 17:17
    -2
    Почему хотя бы пол Куева до сих пор не сравняли с первым этажом!!!???
  22. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:22
    -4
    "Главным итогом сегодняшнего налета украинских БПЛА на Москву стало то, что украинцы посмотрели на красивые дома, чистые улицы, отличные дороги, дорогие машины.
    В этом плане акция информационного устрашения определенно сорвалась, как и многолетняя картина мира Украины, в которой в России все ходят в рваных онучах, бережно перетаскивая с места на место куски асфальта."
  23. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 17:24
    -1
    Говорят, красная краска в военторге закончилась (красные линии рисовать)... Может ответить по центрам принятия решений пора, которые совсем не на Украине? Или будем сопли жевать?
  24. Roust
    Roust Сегодня, 17:25
    -1
    Неповоротливый огромный дирижабль(РФ) уничтожат тысячи иголок из руины.... Что и делают нацисты под руководством матрасни. Сколько можно сопли жевать!?... Иначе... Дождёмся своей кончины.
  25. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:28
    -3
    Все ЦПР необходимо уничтожить или оттуда придёт приказ уничтожить
    нас. Отдавайте приказ, Владимир Владимирович: в годы Великой Отечественной наш народ поддержал товарища Сталина; поддержит и Вас.
  26. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:30
    +4
    Но в этой связи стоит отметить, что подобные меры требуются и в других регионах Российской Федерации, которые тоже подвергаются налетам украинских беспилотников.


    Другие регионы не Москва!
  27. tank_killer156
    tank_killer156 Сегодня, 17:33
    0
    Заявления Пригожина https://youtu.be/CrBp1ej5QJ4 мне нечего больше добавить.
  28. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 17:34
    0
    Прекрасные переговоры Абрамовича и Мединского дают свои плоды. А Абрамович говорят собрался дать бабла Зеленскому. По крайней мере такая информация в интернете есть. И куда полетит это бабло?
  29. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:35
    +1
    Забавно Ответ на ответ.
    Что правда никто не помнит как все начиналось? Торжественное собрание. Запинающийся Нарышкин. Обещание денацификации и демилитаризации. Добиться прекращения стрельбы по Донецку. Теперь правда стреляют по разным городам России. Все спокойны потому что якобы потерь нет.
  30. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:40
    +1
    Да хватит уже пургу нести.Все операции планируются и проводятся в Великобритании и США.Почему уважаемый Верховный боимся сказать правду?Завтра передадут Киеву ЯО или компоненты для "грязной бомбы"для применения естественно против РФ и то же скажите Киев виноват?Хватит играть в политику пора бить на все 100 и не боятся.
  31. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:40
    0
    Это скоро станет тенденцией - получите за ваши удары, которые, в свою очередь, были ответом на наши удары, а те - ответными ударами на предыдущие удары... нарастающая интенсивность взаимных "ответных" ударов, и через пару десятков таких обменов мало кто вспомнит, с чего начинали и чего хотели достигнуть
    И, если сейчас попробовать спрогнозировать дальнейшее - то не за горизонтом взаимные тотальные бомбардировки уже не просто сил противника и военных объектов - а просто всё и вся, что попадётся под руку
  32. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 17:50
    0
    ПВО сработало штатно

    Вот именно это народ и хотел услышать от президента. Почти десяток, далеко не маленьких БПЛА со взрывчаткой, пролетев не обнаруженными и не замеченными с украины через границу и преодолев почти 1000 км по территории россии до москвы, упали там на жилые дома. Это у нас теперь называется штатным срабатыванием систем ПВО. Все эти уже многократные беспрепятственные полеты вражеских БПЛА над почти половиной всей россии, говорит о том, что не только границы у нас дырявые, но и ПВО тоже. Если мы не можем обнаружить и уничтожить с десяток примитивных беспилотников летящих с украины к городам нашей страны, в том числе и к самой москве, то што будет, если НАТО запустит сотни, тысячи крылатых ракет с ЯО в случае войны с нами. Наше так называемая ПВО тоже обнаружит их уже тогда, когда они будут над нашими городами и головами?. Ведь мы тогда даже ответить не успеем. С этим же надо срочно, что то делать. СВО показало что страна не защищена должным образом. И люди которые отвечают за ее безопасность не выполняют своих обязанностей. И реакция на эти вопиющие случаи не выдерживает никакой критики. Мы и в этот раз мямлим, занимаемся соплежуйством и жалуемся кому то на фашистов. Какие же они однако плохие. Противно уже на это смотреть и слушать. Американцы, попробуй кто то запустить что то на их страну, города и людей, просто стерли бы в порошок своих врагов не задумываясь, без всяких жалких слов и жалоб. Наши власти и вожди утратили решимость и волю. Поэтому нас бьют, вытирают о нас ноги, делают, что хотят, а мы все терпим и упражняемся в словоблудии.
  33. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 17:56
    +1
    Нельзя ничего добиться стратегией "1 шаг вперед - 2 назад". Надо идти вперед и не оглядывается ни на кого. Плясать от себя.
  34. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 17:57
    +1
    Что- то все пока идет по предсказаниям Стрелкова, а по его предсказаниям нас ждет поражение. Как-то тревожно.