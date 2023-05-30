Президент России прокомментировал атаку беспилотников на Москву, связав ее с недавними ударами по Киеву

Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву была связана с недавними российскими ударами по «центрам принятия решений» в столице Украины Киеве. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя утренние события.
Таким образом, Путин фактически повторил ту версию, которую ранее озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава пресс-службы президента тоже отметил, что атака БПЛА на Москву была проведена в качестве ответа на эффективный удар ВС РФ по Киеву.
Президент, в свою очередь, подчеркнул, что удар по «центру принятия решений», о котором идет речь, наносился по штаб-квартире военной разведки Украины – Главного управления разведки Министерства обороны. Напомним, что эта структура напрямую руководит диверсиями на территории Российской Федерации, включая и те же самые атаки беспилотников.
Как отметил Путин, своими атаками Киев фактически провоцирует Россию на «зеркальные действия».
Глава российского государства подчеркнул, что украинцы должны понимать, к чему приведет подобная политика руководства их страны. Вероятно, он намекнул на дальнейшие удары по украинской столице.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что в Москве будет проводиться «уплотнение» противовоздушной обороны. Таким образом, ВС РФ постараются сделать оборону воздушного пространства российской столицы менее уязвимой для атак беспилотной авиации противника. Но в этой связи стоит отметить, что подобные меры требуются и в других регионах Российской Федерации, которые тоже подвергаются налетам украинских беспилотников.