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Украинская погранслужба отрицает, что перестала выпускать за границу парней, достигших 17-летнего возраста

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Украинская погранслужба отрицает, что перестала выпускать за границу парней, достигших 17-летнего возраста

Представители госпогранслужбы Украины отрицают появившуюся информацию о запрете пересекать границу мужчинам, достигшим 17-летнего возраста. Ранее украинский адвокат заявила, что из Украины перестали выпускать мужчин, чей возраст достигает 17 лет, в случае, если они не состоят на военном учете.


В украинской госпогранслужбе утверждают, что правила постановки на военный учет не касаются действующих в стране правил пересечения границы, согласно которым ограничения на выезд из Украины касаются исключительно мужчин 18-60 лет.

Однако, по словам украинской правозащитницы, после снижения обязательного возраста, достигнув которого мужчины обязаны стать на воинский учет, украинские подростки нередко попадают под учет в 16 лет, в случаях, если 17 им должно исполниться в том же году. Пользуясь этой законодательной нормой, пограничники нередко могут отказать в выезде за границу 17-летним лицам мужского пола, не состоящим на воинском учете.

По ее словам, в соцсетях неоднократно появлялись комментарии украинских матерей, достигших 17-летнего возраста детей которых на границе отказывались выпускать за пределы Украины.

Таким образом, меняя законодательство, киевский режим стремится к увеличению мобилизационного потенциала на Украине, чтобы иметь возможность продолжать боевые действия столько времени, сколько этого потребуют западные союзники Киева.
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13 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:54
    +1
    Я не отношусь к тем ,кто считает украинский народ - братья ,что им засрали мозги и мыкола не вюноватый.Кто хотел - тому и засрали.Время расплаты настало.
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 19:02
      +1
      Хотел-не хотел... Тут дело не в желании. Другой пропаганды не было.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 19:01
    +3
    Потому что в следующем году им будет 18.
  3. Магос_Адептус_Механикус
    Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 19:24
    -2

    Типо мы чем-то лучше, да? Так-то по сути мы ничем не лучше чем они ¯\_(ツ)_/¯
    1. KCA
      KCA Сегодня, 19:30
      +1
      Статью нужно читать, прежде чем выкладывать, слово "призванных" не вдупляете? Получил повестку - сдай загран паспорт, да, как сейчас не знаю, а в СССР сдавали паспорт гражданина СССР после получения повестки
      1. Магос_Адептус_Механикус
        Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 19:34
        -7
        Я вас поправлю, в СССР не у всех был паспорт. И да, с учётом того что сейчас повестки раздают где угодно (иногда даже без ведома получателя повестки он числится призванным с доставленной повесткой, хотя человек повестки не получил и в глаза её не видел) загранпаспорта можно будет убить всем, и вы даже об этом можете и не узнать, пока на границе, где вы будете стоять, бежа от очередной волны мобилизации, вам это не скажут пограничники.
        1. Бывший солда
          Бывший солда Сегодня, 20:33
          0
          где вы будете стоять, бежа от очередной волны


          бежа


          Это что за новость в русском языке?
        2. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 20:34
          0
          В 19 лет у меня было два паспорта,после армии ,второй паспорт я увидел только через 4 года ,тот был самый любимый куча виз на 5 лет во всю страницу.
      2. solar
        solar Сегодня, 19:44
        -3
        Да там через раз написано. То призванных, то после объявления о призыве, что не одно и то же ведь.
        1. Магос_Адептус_Механикус
          Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 20:01
          0
          А вы не знаете как у нас законы работают? Они написаны расплывчато, чтобы когда надо они работали, а когда надо- не работали. "Всё по закону"
  4. solar
    solar Сегодня, 19:42
    0
    Рядом на ВО статья о том, что до 27 (по новому закону будет до 25) лет мобилизации не подлежат.
    1. Магос_Адептус_Механикус
      Магос_Адептус_Механикус Сегодня, 19:59
      -1
      А ещё не должны были призывать: отцов многодетных семей, людей с инвалидностью, людей без военного опыта и тд. и тп. Или вы как как говорится верите в то что в СССР небыло коррупции так как были за коррупцию расстрелы и тюрьма, поэтому в РФ тоже нет коррупцию, так как отдел по борьбе с коррупцией и законы против коррупции? Я вот лично не уверен, что будут придерживаться пункта о возрасте
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 20:22
    0
    Цитата: Магос_Адептус_Механикус
    А ещё не должны были призывать: отцов многодетных семей, людей с инвалидностью, людей без военного опыта и тд. и тп. Или вы как как говорится верите в то что в СССР небыло коррупции так как были за коррупцию расстрелы и тюрьма, поэтому в РФ тоже нет коррупцию, так как отдел по борьбе с коррупцией и законы против коррупции? Я вот лично не уверен, что будут придерживаться пункта о возрасте


    В СССР разве использовалось слово "коррупция"? И про "не у всех в СССР были паспорта"... Давайте тогда хотя бы какой то временной период озвучим? У кого в СССР с 1970 по 1989 годы не было паспортов?
    Вполне возможно, что Вы правы. Но приведите пример.