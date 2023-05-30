Представители госпогранслужбы Украины отрицают появившуюся информацию о запрете пересекать границу мужчинам, достигшим 17-летнего возраста. Ранее украинский адвокат заявила, что из Украины перестали выпускать мужчин, чей возраст достигает 17 лет, в случае, если они не состоят на военном учете.В украинской госпогранслужбе утверждают, что правила постановки на военный учет не касаются действующих в стране правил пересечения границы, согласно которым ограничения на выезд из Украины касаются исключительно мужчин 18-60 лет.Однако, по словам украинской правозащитницы, после снижения обязательного возраста, достигнув которого мужчины обязаны стать на воинский учет, украинские подростки нередко попадают под учет в 16 лет, в случаях, если 17 им должно исполниться в том же году. Пользуясь этой законодательной нормой, пограничники нередко могут отказать в выезде за границу 17-летним лицам мужского пола, не состоящим на воинском учете.По ее словам, в соцсетях неоднократно появлялись комментарии украинских матерей, достигших 17-летнего возраста детей которых на границе отказывались выпускать за пределы Украины.Таким образом, меняя законодательство, киевский режим стремится к увеличению мобилизационного потенциала на Украине, чтобы иметь возможность продолжать боевые действия столько времени, сколько этого потребуют западные союзники Киева.