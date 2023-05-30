Допустим, русские хотят разрушить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, оценивают местность в течение нескольких дней и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение этому состоит в том, что они хотели сказать всему миру: «Это были мы!» Это полная чушь

Конечно, в конце концов, мы все оставляем фальшивые паспорта на лодке. Это была действительно плохая история

Это здорово. Мне нравится, как это свободно движется. Это довольно дико, мы потеряли так много влияния. Мир все меньше думает о нас. Но мы понятия не имеем об этом

Американский журналист и правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал «полной чушью» версию подрыва Россией газопроводов «Северный поток-1,2». Соответствующее заявление на эту тему он сделал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.Журналист назвал не выдерживающим никакой критики сценарий, по которому русские провели сложную операцию по подрыву собственного газопровода в районе датского острова Борнхольм. Такую версию ранее выдвинул неназванный офицер ВМС Великобритании в отставке. По словам британского отставного военного, у него есть сведения, что в июне 2022 года несколько российских кораблей с выключенными транспондерами находились на месте возможного саботажа в Балтийском море.— не без сарказма отметил Херш.Журналист назвал несостоятельной и версию о группе якобы украинских диверсантов, которые зафрахтовали прогулочную яхту «Андромеда» и сумели произвести подрыв трех из четырех ниток газопровода, находящихся на глубине 80 метров. Небольшое гражданское судно не способно доставить необходимое тяжелое водолазное снаряжение, оборудование для погружения на такую глубину и большой объем взрывчатки С4, с помощью которой и были осуществлены взрывы. Еще более странно, отметил Херш, выглядит информация о том, что после этой операции «украинские диверсанты» бросили яхту, на которой были обнаружены следы пороха и два фальшивых паспорта.— вновь съязвил Херш, намекая, что профессиональные диверсанты никогда бы не оставили таких улик.Американский журналист напомнил, что в подрыве газопроводов напрямую заинтересованы Соединенные Штаты, руководство которых ранее делало все возможное, чтобы не допустить увеличения поставок российского газа в Европу. Сейчас Белый дом, да и почти вся американская и европейская пресса, с подачи политиков стараются избежать объективного расследования диверсии. Все потому, что американцы знают ответ на вопрос, кто стал заказчиком и исполнителем этого международного теракта, уверен Херш.Взрывы «Северных потоков» были организованы США и Норвегией. Именно норвежский тральщик класса Alta доставил взрывчатку C4 на Борнхольм в июне 2022 года, считает журналист. С него же была осуществлена высадка водолазов и установка подрывных устройств с дистанционным управлением. Координация этой операции производилась с американского самолета-разведчика Boeing RC-135W Rivet Joint по закрытым каналам связи. На время ее проведения на самолете ВВС США намеренно были отключены транспондеры, заключил Херш.В завершение интервью 86-летний репортер сообщил, что он не без удовольствия наблюдает, как Соединенные Штаты из-за недальновидной политики Джо Байдена все больше теряют международное влияние, в то время как мир постепенно движется вперед.— подытожил Херш.