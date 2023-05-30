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Американский журналист Сеймур Херш назвал «полной чушью» версию подрыва Россией «Северных потоков»

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Американский журналист Сеймур Херш назвал «полной чушью» версию подрыва Россией «Северных потоков»

Американский журналист и правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал «полной чушью» версию подрыва Россией газопроводов «Северный поток-1,2». Соответствующее заявление на эту тему он сделал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.


Журналист назвал не выдерживающим никакой критики сценарий, по которому русские провели сложную операцию по подрыву собственного газопровода в районе датского острова Борнхольм. Такую версию ранее выдвинул неназванный офицер ВМС Великобритании в отставке. По словам британского отставного военного, у него есть сведения, что в июне 2022 года несколько российских кораблей с выключенными транспондерами находились на месте возможного саботажа в Балтийском море.

Допустим, русские хотят разрушить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, оценивают местность в течение нескольких дней и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение этому состоит в том, что они хотели сказать всему миру: «Это были мы!» Это полная чушь

— не без сарказма отметил Херш.

Журналист назвал несостоятельной и версию о группе якобы украинских диверсантов, которые зафрахтовали прогулочную яхту «Андромеда» и сумели произвести подрыв трех из четырех ниток газопровода, находящихся на глубине 80 метров. Небольшое гражданское судно не способно доставить необходимое тяжелое водолазное снаряжение, оборудование для погружения на такую глубину и большой объем взрывчатки С4, с помощью которой и были осуществлены взрывы. Еще более странно, отметил Херш, выглядит информация о том, что после этой операции «украинские диверсанты» бросили яхту, на которой были обнаружены следы пороха и два фальшивых паспорта.

Конечно, в конце концов, мы все оставляем фальшивые паспорта на лодке. Это была действительно плохая история

— вновь съязвил Херш, намекая, что профессиональные диверсанты никогда бы не оставили таких улик.

Американский журналист напомнил, что в подрыве газопроводов напрямую заинтересованы Соединенные Штаты, руководство которых ранее делало все возможное, чтобы не допустить увеличения поставок российского газа в Европу. Сейчас Белый дом, да и почти вся американская и европейская пресса, с подачи политиков стараются избежать объективного расследования диверсии. Все потому, что американцы знают ответ на вопрос, кто стал заказчиком и исполнителем этого международного теракта, уверен Херш.

Взрывы «Северных потоков» были организованы США и Норвегией. Именно норвежский тральщик класса Alta доставил взрывчатку C4 на Борнхольм в июне 2022 года, считает журналист. С него же была осуществлена высадка водолазов и установка подрывных устройств с дистанционным управлением. Координация этой операции производилась с американского самолета-разведчика Boeing RC-135W Rivet Joint по закрытым каналам связи. На время ее проведения на самолете ВВС США намеренно были отключены транспондеры, заключил Херш.

В завершение интервью 86-летний репортер сообщил, что он не без удовольствия наблюдает, как Соединенные Штаты из-за недальновидной политики Джо Байдена все больше теряют международное влияние, в то время как мир постепенно движется вперед.

Это здорово. Мне нравится, как это свободно движется. Это довольно дико, мы потеряли так много влияния. Мир все меньше думает о нас. Но мы понятия не имеем об этом

— подытожил Херш.
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7 комментариев
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:17
    +2
    Мир все меньше думает о нас. Но мы понятия не имеем об этом

    Самое точное замечане.
  2. Mitos
    Mitos Сегодня, 17:18
    +3
    Это выглядит так: мы подумали и решили наверное это Россия, но доказательств нет. Тогда мы порасследуем еще, но улик и так нет, все что было уже убрали, есть украинский след и яхта, но опять наверное это Россия. Признать что главный террорист на планете совершил терракт, само признание уже страшно. Поэтому все таки это Россия.
  3. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:25
    0
    Да взрывать потоки это все равно, что штаты взорвут станки ФРС по печатанью зеленой туалетной бумаги
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:27
    +1
    Матрасы всё равно не признаются, что взрывы их рук дело. А всем, адекватным, людям и так понятно кто главный мировой террорист. Одно хорошо, что хоть кто-то об этом говорит вслух и это авторитетный человек к мнению которого прислушиваются.
  5. Alister Kroulegg
    Alister Kroulegg Сегодня, 17:34
    +1
    Назвал и назвал - всем пох.
    Тут больше удивляет инертность Берлина, хотя германский бизнес был тоже серьезно завязан на потоки
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:43
    0
    Торговля шла впереди геополитики и идеологии-пропаганды.
    В год, когда начали строить сп2-надо было резко усилить наши крики о самостоятельном пути развития и импортозамещении. Реально показать ОТСУТСТВИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОТ ПАРТНЕРОВ.
    А не "импортозамещением" шильдиков заниматься.
    Жесты доброй воли до добра не довели.
    Послезнание.
    А для чего аналитики и тп грантоеды у нас сидят в теплых кабинетах?
    Кудакриваявывезет и я бы порудил страной.
    Думал :там ответственность выше моих фантазий.
    Коровы молочные нужны прежде всего. И чеснок свой, не китайский. И поварихи хорошие в столовых пту.
    Союз побежденных рф-германия, в очередной раз показал несостоятельность. Бежать за лидерами, модераторами оказалось легче, но не продуктивно.
    Свои мозги нужны сейчас и были нужны. И далее также, без бибиси
  7. sdivt
    sdivt Сегодня, 18:06
    0
    Журналист назвал не выдерживающим никакой критики сценарий, по которому русские провели сложную операцию по подрыву собственного газопровода в районе датского острова Борнхольм

    Сразу, после взрывов, пытался для себя разобраться, насколько он "наш", этот газопровод.
    Сейчас уже лень искать все эти крохи информации по многочисленным страницам, но расклад примерно такой:
    Изначально проект строился 50/50, половину оплачивала Европа, половину - Газпром.
    Далее. Газпромовская половина финансировалась из расчета 30% - собственные деньги, а 70% - кредиты западных банков. Более того, на эти свои 30% Газпром выпустил еврооблигации, то есть и тут использовал не свои, а, по возможности, европейские, деньги
    Если всё это упростить, то сам Газпром потерял на этом проекте не более 15% "живой" стоимости, остальное взято из европейских банков и европейской энергетики.
    Вернёт ли Газпром занятую часть денег европейцам, в условиях открытой конфронтации и тотальных санкций - вопрос остаётся открытым
    Полагаю, Европа этих денег в обозримом будущем не увидит))