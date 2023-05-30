Американский журналист Сеймур Херш назвал «полной чушью» версию подрыва Россией «Северных потоков»

Американский журналист и правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш назвал «полной чушью» версию подрыва Россией газопроводов «Северный поток-1,2». Соответствующее заявление на эту тему он сделал в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
Журналист назвал не выдерживающим никакой критики сценарий, по которому русские провели сложную операцию по подрыву собственного газопровода в районе датского острова Борнхольм. Такую версию ранее выдвинул неназванный офицер ВМС Великобритании в отставке. По словам британского отставного военного, у него есть сведения, что в июне 2022 года несколько российских кораблей с выключенными транспондерами находились на месте возможного саботажа в Балтийском море.
Допустим, русские хотят разрушить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, оценивают местность в течение нескольких дней и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать? Единственное объяснение этому состоит в том, что они хотели сказать всему миру: «Это были мы!» Это полная чушь
— не без сарказма отметил Херш.
Журналист назвал несостоятельной и версию о группе якобы украинских диверсантов, которые зафрахтовали прогулочную яхту «Андромеда» и сумели произвести подрыв трех из четырех ниток газопровода, находящихся на глубине 80 метров. Небольшое гражданское судно не способно доставить необходимое тяжелое водолазное снаряжение, оборудование для погружения на такую глубину и большой объем взрывчатки С4, с помощью которой и были осуществлены взрывы. Еще более странно, отметил Херш, выглядит информация о том, что после этой операции «украинские диверсанты» бросили яхту, на которой были обнаружены следы пороха и два фальшивых паспорта.
Конечно, в конце концов, мы все оставляем фальшивые паспорта на лодке. Это была действительно плохая история
— вновь съязвил Херш, намекая, что профессиональные диверсанты никогда бы не оставили таких улик.
Американский журналист напомнил, что в подрыве газопроводов напрямую заинтересованы Соединенные Штаты, руководство которых ранее делало все возможное, чтобы не допустить увеличения поставок российского газа в Европу. Сейчас Белый дом, да и почти вся американская и европейская пресса, с подачи политиков стараются избежать объективного расследования диверсии. Все потому, что американцы знают ответ на вопрос, кто стал заказчиком и исполнителем этого международного теракта, уверен Херш.
Взрывы «Северных потоков» были организованы США и Норвегией. Именно норвежский тральщик класса Alta доставил взрывчатку C4 на Борнхольм в июне 2022 года, считает журналист. С него же была осуществлена высадка водолазов и установка подрывных устройств с дистанционным управлением. Координация этой операции производилась с американского самолета-разведчика Boeing RC-135W Rivet Joint по закрытым каналам связи. На время ее проведения на самолете ВВС США намеренно были отключены транспондеры, заключил Херш.
В завершение интервью 86-летний репортер сообщил, что он не без удовольствия наблюдает, как Соединенные Штаты из-за недальновидной политики Джо Байдена все больше теряют международное влияние, в то время как мир постепенно движется вперед.
Это здорово. Мне нравится, как это свободно движется. Это довольно дико, мы потеряли так много влияния. Мир все меньше думает о нас. Но мы понятия не имеем об этом
— подытожил Херш.