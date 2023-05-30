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В американской прессе: спецназ ВСУ приспосабливается действовать в условиях проблем с логистикой

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В американской прессе: спецназ ВСУ приспосабливается действовать в условиях проблем с логистикой

Спецназ ВСУ приспосабливается действовать в условиях проблем с логистикой. Ему приходится обходиться без «привязей», к которым привыкли военные в других странах за последние несколько десятилетий.


На эту тему рассуждает обозреватель западного издания Insider Ставрос Атламазоглу.

В американской прессе отмечается, что самого начала спецоперации российских войск украинские военные сталкиваются с логистическими проблемами. И военнослужащие спецподразделений ВСУ по максимуму пытаются приспособиться к таким реалиям.

Автор считает, что за последние 15 месяцев украинские спецназовцы сыграли существенную роль в противодействии Вооруженным силам РФ, которые стали для них грозным противником. Он отмечает, что российская армия более многочисленна и обладает хорошим вооружением. При этом она, считает Атламазоглу, старается доставить противнику максимум проблем со снабжением своих подразделений.

Эксперт отмечает, что преимущество украинского спецназа заключается в коротких линиях снабжения, так как он действует преимущественно на территории своей страны. Кроме того, спецназовцы ВСУ зачастую используют нетрадиционные методы для преодоления логистических проблем на местах. Например, для них уже стало привычным использование для этих целей невоенных транспортных средств. Также украинские спецназовцы применяют для доставки припасов подразделениям беспилотники, хотя они и способны нести на себе лишь незначительные по массе и объему грузы.
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8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:06
    +2
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    В американской прессе: спецназ ВСУ приспосабливается действовать в условиях проблем с логистикой

    прям таки представил представителя "Ассошиэйтед Пресс" в районе обьездной у Купянска
  3. Sergei Timofeich
    Sergei Timofeich Сегодня, 17:09
    +3
    Этот опус чем то напоминает забойщика хрюшек в селе,их тоже успокаивают перед тем, как всадить 30ти сантиметнровый клинок меж рёбер...
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 17:17
    +4
    для них уже стало привычным использование для этих целей невоенных транспортных средств

    Это в смысле отбирают машины у гражданских "для нужд ВСУ"
    1. JcVai
      JcVai Сегодня, 17:37
      +1
      Это обычное дело для любой страны при военном положении.
      А использование ВСУ автомобилей красного креста и скорой помощи для переброски войск и вооружений - уже чуток другое.
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 17:25
    +1
    В условиях проблем с логистикой пусть носят по два рюкзака.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 17:38
    0
    Знаю, читали - матка! Курки, яйки, брот, шпиг! По фрицевским стандартам
  7. solar
    solar Сегодня, 17:57
    0
    Из статьи невозможно понять, так в чем же все таки проблемы с логистикой?
  8. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:04
    0
    Цитата: Андрей Москвин
    В условиях проблем с логистикой пусть носят по два рюкзака.

    Стесняюсь спросить, второй рюкзак это не надувной ли гроб?
    Так, авось пригодится. [i][/i]