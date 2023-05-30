В американской прессе: спецназ ВСУ приспосабливается действовать в условиях проблем с логистикой

Спецназ ВСУ приспосабливается действовать в условиях проблем с логистикой. Ему приходится обходиться без «привязей», к которым привыкли военные в других странах за последние несколько десятилетий.
На эту тему рассуждает обозреватель западного издания Insider Ставрос Атламазоглу.
В американской прессе отмечается, что самого начала спецоперации российских войск украинские военные сталкиваются с логистическими проблемами. И военнослужащие спецподразделений ВСУ по максимуму пытаются приспособиться к таким реалиям.
Автор считает, что за последние 15 месяцев украинские спецназовцы сыграли существенную роль в противодействии Вооруженным силам РФ, которые стали для них грозным противником. Он отмечает, что российская армия более многочисленна и обладает хорошим вооружением. При этом она, считает Атламазоглу, старается доставить противнику максимум проблем со снабжением своих подразделений.
Эксперт отмечает, что преимущество украинского спецназа заключается в коротких линиях снабжения, так как он действует преимущественно на территории своей страны. Кроме того, спецназовцы ВСУ зачастую используют нетрадиционные методы для преодоления логистических проблем на местах. Например, для них уже стало привычным использование для этих целей невоенных транспортных средств. Также украинские спецназовцы применяют для доставки припасов подразделениям беспилотники, хотя они и способны нести на себе лишь незначительные по массе и объему грузы.