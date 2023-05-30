ЧВК «Вагнер» активно участвует в укреплении государственной власти в целом ряде африканских стран, ведя борьбу с различными повстанческими движениями, в том числе террористического толка. Это выбивает почву из-под Запада, который десятилетиями поддерживал состояние контролируемого хаоса для беззастенчивого грабежа континента. В этих условиях западная пресса, отрабатывая заказы, пытается дискредитировать «музыкантов», выдвигая нелепые обвинения.
В издании Military Africa заявляется о том, что ЧВК «Вагнер» якобы поставляют оружие суданским повстанцам. При этом идёт ссылка на некие «разоблачения» Минфина США, «установившие» поставки неназванных зенитно-ракетных комплексов боевикам Сил оперативной поддержки Судана (RSF).
Присутствие группы Вагнера на африканском континенте является дестабилизирующей силой для любой страны, позволяющей ей размещаться на их суверенной территории
- отметил заместитель министра финансов США Брайан Э. Нельсон.
Как указывается в издании, RSF во вторник сбили над Хартумом истребитель МиГ-29 правительственных войск, намекая на то, что за этим инцидентом скрываются теневые поставки российских ПЗРК.
Как ранее пояснял руководитель «Оркестра» Евгений Пригожин, его бойцы не работают в Судане. RSF также отрицают связи с ЧВК «Вагнер».
Вбросы о поставках оружия повстанцам призваны вбить клин между африканскими странами и Россией, которая уверенно укрепляет свои позиции на Чёрном континенте, в то время как Запад, напротив, их стремительно утрачивает.