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В западной прессе обвинили ЧВК «Вагнер» в якобы поставках оружия суданским повстанцам

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В западной прессе обвинили ЧВК «Вагнер» в якобы поставках оружия суданским повстанцам

ЧВК «Вагнер» активно участвует в укреплении государственной власти в целом ряде африканских стран, ведя борьбу с различными повстанческими движениями, в том числе террористического толка. Это выбивает почву из-под Запада, который десятилетиями поддерживал состояние контролируемого хаоса для беззастенчивого грабежа континента. В этих условиях западная пресса, отрабатывая заказы, пытается дискредитировать «музыкантов», выдвигая нелепые обвинения.


В издании Military Africa заявляется о том, что ЧВК «Вагнер» якобы поставляют оружие суданским повстанцам. При этом идёт ссылка на некие «разоблачения» Минфина США, «установившие» поставки неназванных зенитно-ракетных комплексов боевикам Сил оперативной поддержки Судана (RSF).

Присутствие группы Вагнера на африканском континенте является дестабилизирующей силой для любой страны, позволяющей ей размещаться на их суверенной территории

- отметил заместитель министра финансов США Брайан Э. Нельсон.

Как указывается в издании, RSF во вторник сбили над Хартумом истребитель МиГ-29 правительственных войск, намекая на то, что за этим инцидентом скрываются теневые поставки российских ПЗРК.

Как ранее пояснял руководитель «Оркестра» Евгений Пригожин, его бойцы не работают в Судане. RSF также отрицают связи с ЧВК «Вагнер».

Вбросы о поставках оружия повстанцам призваны вбить клин между африканскими странами и Россией, которая уверенно укрепляет свои позиции на Чёрном континенте, в то время как Запад, напротив, их стремительно утрачивает.

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8 комментариев
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  1. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 17:51
    +3
    Уверен, что после окончания этого конфликта Стингеры (и не только)будут использоваться в Европе исламскими террористами. Х0хлы им продали, допустим. Большой привет европейской гражданской авиации!
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 18:14
      0
      Уверен, что после окончания этого конфликта Стингеры

      Может уже сейчас налажен канал поставок оружия из украины в "горячие" точки мира.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 17:53
    0
    Фото из ролика где курд сбивает турецкий боевой вертолет... smile к теме статьи отношения не имеет.
    Старый баян.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:55
    +1
    Все еще впереди.
    И кипящая темза.
    И изменения русла миссисипи.и цветущая африка
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 17:59
    +2
    В западной прессе обвинили ЧВК «Вагнер» в якобы поставках оружия суданским повстанцам

    Какое ваше козлячье дело? belay
    Запад каждой ш вале поставляет своё оружие и не считает это зазорным.
    Или обиделись что без вас обошлись и не вам денюжки за оружие достались? lol
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:04
    +1
    ЧВК Вагнер в Судан поставили 10 Стингеров и 100 Джавелинов производства США.Мамой клянусь!Остальная западная дребедень идёт как гуманитарка. bully
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:08
      +1
      Цитата: tralflot1832
      ЧВК Вагнер в Судан поставили 10 Стингеров и 100 Джавелинов производства США.Мамой клянусь!Остальная западная дребедень идёт как гуманитарка.

      Прям таки! Тут своим не хватает, да еще кому-то поставлять. )))
  6. Lemur2023
    Lemur2023 Сегодня, 18:11
    0
    А как они поставляют суданцам если им самим не хватает?