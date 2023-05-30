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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО основной причиной конфликта с Россией

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Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО основной причиной конфликта с Россией

Расширение НАТО на Восток и стремление Украины присоединиться к альянсу стали причинами конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.


Грузинский премьер прибыл на конференцию по безопасности, проходящую в эти дни в Братиславе, где высказался в отношении украинского конфликта и его причин. По мнению Гарибашвили, к войне Украины с Россией привело много причин, но основными все же было движение НАТО к границам России и стремление Киева как можно быстрее вступить в альянс.

Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты

- заявил грузинский премьер.

Членство Украине в НАТО пообещали еще в 2008 году и до сих пор в Киеве ведутся на эти обещания. Грузии тоже обещали, что в "скором времени" она присоединиться к альянсу, это скоро длится уже почти 15 лет.

Ранее Украина обвинила Грузию в "пророссийской" позиции, случилось это после того, как в Тбилиси отказались присоединяться к санкциям против России, а также открывать "второй фронт" на Кавказе, пытаясь ударить Москве в спину. Также нынешнее правительство поддержало возобновление авиасообщение с Россией, в ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили, являющаяся активным сторонником Запада, открыто обвинила власти Грузии в "чрезмерном" сближении с Москвой и дистанцировании от Запада, который "тридцать лет" тянет руку помощи грузинам.
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5 комментариев
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  1. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 17:44
    +1
    Похоже в Грузии люди посообразительнее чем на окраине...
  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 17:52
    -1
    Возможно, в лице Грузии Россия найдет верного друга. Грузинское правительство, в отличие от Казахстана, Армении, Молдовы и многих других, держит взятый вектор в отношениях, не меняя его.
  3. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 18:02
    0
    Видимо не все разумные люди из Грузии уехали в маскву laughing
    Кто-то в Грузии понимает, что другого рынка сбыта, кроме России, у них нет.
    Да и на рынке России нет ничего такого грузинского, что бы не могла поставлять Турция, при этом дешевле.
  4. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 18:03
    0
    Я бы сказал, что это была одна из причин. Из украины просто сделали анти-Россию. А СВО - это способ России защитить свои интересы рядом со своими территориями.
  5. Див Дивыч
    Див Дивыч Сегодня, 18:06
    +1
    Нужно начинать с истории, тогда будут видны причины нынешней войны.

    Революция на майдане, организованная западными кураторами (Маккейн, Нуланд) и при финансировании украинских олигархов (Коломойский, Порошенко) привела к радикалицации власти, к убийствам и тюремным срокам неугодных, массовые убийства русских привели к войне (8 лет войны внутри страны, вооруженных сил РФ там не было, только добровольцы кто сам хотел не за деньги).

    Так что не теоретическое присоединение к НАТО причина, а 8 лет войны внутри Украины, когда массово убивали русских и симпатизирующих России.
    Россия официально вступила в СВО накануне Киевского масштабного наступления на Донбасс. Чтобы не дать убить жителей ДНР и ЛНР, а также защитить Русских в других регионах Украины.


    Финляндия в НАТО пошла, мы же против них не идем воевать, просто перестанем сотрудничать в военной сфере.