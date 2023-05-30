Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал стремление Украины в НАТО основной причиной конфликта с Россией

Я не хочу спекулировать на этом или цитировать российское правительство, но одной из причин была воля и намерение Украины стать членом НАТО, и поэтому мы видим результаты

Расширение НАТО на Восток и стремление Украины присоединиться к альянсу стали причинами конфликта с Россией. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Грузинский премьер прибыл на конференцию по безопасности, проходящую в эти дни в Братиславе, где высказался в отношении украинского конфликта и его причин. По мнению Гарибашвили, к войне Украины с Россией привело много причин, но основными все же было движение НАТО к границам России и стремление Киева как можно быстрее вступить в альянс.- заявил грузинский премьер.Членство Украине в НАТО пообещали еще в 2008 году и до сих пор в Киеве ведутся на эти обещания. Грузии тоже обещали, что в "скором времени" она присоединиться к альянсу, это скоро длится уже почти 15 лет.Ранее Украина обвинила Грузию в "пророссийской" позиции, случилось это после того, как в Тбилиси отказались присоединяться к санкциям против России, а также открывать "второй фронт" на Кавказе, пытаясь ударить Москве в спину. Также нынешнее правительство поддержало возобновление авиасообщение с Россией, в ответ президент Грузии Саломе Зурабишвили, являющаяся активным сторонником Запада, открыто обвинила власти Грузии в "чрезмерном" сближении с Москвой и дистанцировании от Запада, который "тридцать лет" тянет руку помощи грузинам.