Мы не готовы даже думать об этом, пока он не выведет войска из Украины

Единственным условием для переговоров о мире с Российской Федерацией является лишь полный вывод российских войск из регионов, которые Киев считает «своими». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.По словам главы киевского режима, сначала российская армия должна уйти, прекратив боевые действия, и лишь затем Киев будет размышлять над форматом переговоров, в том числе и над тем, с кем эти переговоры вести. Напомним, что с действующим российским президентом Зеленский категорически отказывается вести переговоры.- заявил Зеленский, понимая под «украинской» территорией новые регионы России, которые вошли в состав нашей страны согласно всенародному волеизъявлению на референдуме.Между тем, понятно, что ни о каком выводе войск с территории Российской Федерации не может быть и речи. Население новых регионов России само приняло решение войти в состав российского государства.Впрочем, дело не столько в территориях, сколько в невозможности Зеленского заключить какой-либо мир по собственной инициативе. Слишком многое «коллективный Запад» вложил в Украину и поставил на карту, чтобы сегодня согласиться на прекращение вооруженного конфликта. Теперь западные покровители киевского режима не отступят и будут требовать от Зеленского продолжать конфликт до тех пор, пока есть хоть малейшая возможность вести боевые действия.