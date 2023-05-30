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Президент Украины отказался «даже думать» о мире до полного вывода российских войск

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Президент Украины отказался «даже думать» о мире до полного вывода российских войск

Единственным условием для переговоров о мире с Российской Федерацией является лишь полный вывод российских войск из регионов, которые Киев считает «своими». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.


По словам главы киевского режима, сначала российская армия должна уйти, прекратив боевые действия, и лишь затем Киев будет размышлять над форматом переговоров, в том числе и над тем, с кем эти переговоры вести. Напомним, что с действующим российским президентом Зеленский категорически отказывается вести переговоры.

Мы не готовы даже думать об этом, пока он не выведет войска из Украины

- заявил Зеленский, понимая под «украинской» территорией новые регионы России, которые вошли в состав нашей страны согласно всенародному волеизъявлению на референдуме.

Между тем, понятно, что ни о каком выводе войск с территории Российской Федерации не может быть и речи. Население новых регионов России само приняло решение войти в состав российского государства.

Впрочем, дело не столько в территориях, сколько в невозможности Зеленского заключить какой-либо мир по собственной инициативе. Слишком многое «коллективный Запад» вложил в Украину и поставил на карту, чтобы сегодня согласиться на прекращение вооруженного конфликта. Теперь западные покровители киевского режима не отступят и будут требовать от Зеленского продолжать конфликт до тех пор, пока есть хоть малейшая возможность вести боевые действия.
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14 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:50
    +2
    Да тебе думать нечем, все пронюхал. Ты прыгай, как обезьяна в анекдоте. Бандерложец
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:06
      +1
      Мы не готовы даже думать об этом, пока он не выведет войска из Украины

      - заявил Зеленский, понимая под «украинской» территорией новые регионы России, которые вошли в состав нашей страны согласно всенародному волеизъявлению на референдуме.


      На укроТВ украинской территорией считают уже многие регионы принадлежащие России,причём не только новые.Особенно после Белгородского рейда там бурно развилась фантазия на эту тему.
      1. AlexGa
        AlexGa Сегодня, 18:10
        0
        На укроТВ украинской территорией считают уже многие регионы принадлежащие России,причём не только новые.

        Да и на бытовом уровне, очень даже не глупые в прошлом, люди свято в этот бред верят.
  2. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 17:51
    +2
    он актер он играет.. по другому это не назовешь..
  3. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:54
    +1
    Президент Украины отказался «даже думать»

    А там разве есть чем думать?
    Эта говорилка кокаиновая уже давно не осознаёт, что творит.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:55
    +4
    Он хочет уйти, как его предтеча Адольф Гитлер, уведя за собой, как он надеятся в Ад, миллионы украинцев.
  5. КТМ-5
    КТМ-5 Сегодня, 17:56
    +1
    Пока тарасы не закончатся, ни о каком мире Зельц и его белый хозяин даже думать не могут!
  6. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:59
    +1
    Дадут ему домик березовского в лондоне. Или абрамовича.
    Мир уменьшает кредиты и откаты.
    Неужто опять на сцену пойдет?


    ча
  7. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 17:59
    +2
    Здесь слово «думать» - лишнее. Бесполезно это делать тому, кто умеет только писькой по клавишам стучать.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:05
    +1
    Естественно. Будет мир, не будет денег на халяву, но будут долги и придется скучной экономикой заниматся а этому неучили.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: evgen1221
      Будет мир, не будет денег на халяву, но будут долги и придется скучной экономикой заниматся а этому неучили.

      1. Его никто спрашивать не будет
      2. Какая экономика, если Украина исчезнет с карты мира?
  9. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:08
    +1
    Ну давай по шереметьевской 2 в Москве беспилотниками... чего мелочится. У нас хоть Президент не петросян.
  10. Born
    Born Сегодня, 18:16
    0
    Какие потрясающие комментарии, такие разнообразные)
  11. Sasha1979
    Sasha1979 Сегодня, 18:18
    0
    "Президент Украины отказался «даже думать» о мире до полного вывода российских войск". Он не уточнил, вывода куда? На линию Чоп-Ужгород? Или Берлин-Вена?