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Американский предприниматель Илон Маск прибыл в Пекин, где с ним встретился глава МИД КНР

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Американский предприниматель Илон Маск прибыл в Пекин, где с ним встретился глава МИД КНР

Известный американский предприниматель Илон Маск продолжает демонстрировать полную независимость и своего рода неподчинение продвигаемой нынешним президентом США и его администрацией внутренней и внешней политике Белого дома. С момента приобретения крупной соцсети, сам Маск, независимые журналисты уже неоднократно публиковали материалы, разоблачающие нарушение американских законов семьей Байдена и его приближенными. Да и по поводу украинского конфликта у непокорного миллиардера существует свое мнение, не совпадающее с официальной позицией Вашингтона.


И вот новый демарш, теперь уже международного уровня, от Маска. Американский миллиардер, не считаясь с постоянно нарастающим антагонизмом между Пекином и Вашингтоном, впервые за три года посетил Китай. Отправился он туда вроде как для посещения завода Gigafactory Shanghai, производящего автомобили Tesla в Шанхае. Что вполне себе нормально, ведь КНР является вторым по величине рынком после США для ведущего производителя электромобилей.

Но Маск не был бы самим собой, если бы ограничился только интересами бизнеса. В Пекине американский предприниматель сегодня уже встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. И это при том, что в этот же день представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге косвенно подтвердила отказ китайского министра обороны Ли Шанфу от встречи с американским коллегой Ллойдом Остином на полях предстоящего в Сингапуре регионального форума по безопасности «Шангри-Ла диалог».

Во время общения с главой МИД КНР Маск особо отметил «высокое трудолюбие сотрудников китайских компаний». По словам предпринимателя, компания Tesla выступает против разрыва цепочек производства и поставок между странами, и готова продолжать расширять свой бизнес в Китае. Маск уверен, что Соединенные Штаты и Китай имеют очень много связей в различных сферах, интересы двух государств «неотделимы друг от друга, как сиамские близнецы».

В свою очередь, Цинь Ган подчеркнул, что развитие Китая дает новые возможности для всего мира, китайское руководство и дальше будет проводить открытую политику в отношении иностранных компаний, включая Tesla. Представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге сообщила, что Пекин позитивно смотрит на инвестиции предприятий с иностранным капиталом, которые способствуют экономическому развитию КНР.

В апреле руководство компании Tesla сообщило, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае с заявленным объемом выпуска до 10 тысяч единиц продукции в год.
Использованы фотографии:
Сайт МИД КНР
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:38
    +3
    Интересно, а что по этому поводу скажет ЛГБТшница Жан Пьер,работающая по совместительству прессекретарём Белого( или жёлтого) Дома? lol
    1. fiv
      fiv Сегодня, 18:55
      +2
      Я думал, желтый дом только у меня в городе желтым называют. А их, оказывается, много где так красят!
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 19:06
        +2
        Это нарицательное название дурдома. Как и бедлам. От лондонского Бедлама.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:08
        +2
        А можно ещё на пол-высоты зелёным и жёлтым покрасить, - суть не изменится. yes
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 19:28
          0
          Опять Семёныч вспомнился.
          Всё зависит в доме оном
          От тебя от самого.
          Хочешь - можешь быть Будённым
          Хочешь - лошадью его. laughing
  2. fiv
    fiv Сегодня, 18:49
    0
    Летчерез пять узнаем, зачем он ездил кушать утку по-пекински. А акции раньше в гору полезут, да и соломки подстелить на случай кризиса полезно
  3. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:03
    +1
    Широко шагает, - далеко пойдёт!

    ЗАДОЛБАЛИ УЖЕ С КРАТКОСТЬЮ.
    Могу изобразить мычание коровы на две строчки и окажется что в этом есть великий философский смысл.
    Интересно, у тех кто эту фичу к сайту прикручивал хоть мизер мозгов есть?
    Или при рождении они головёнкой о бетонный пол приударились?
    Надеюсь, что никого не обидел. hi
  4. Аскет
    Аскет Сегодня, 19:49
    +1
    Маск превращается в глашатая своеобразной “партии мира” в США. В Китай он привёз предложение восстанавливать отношения - и не разрывать торговые связи.
    Для Маска Китайский рынок очень важен,Сценарий конфликта может грозить крахом его бизнес-империи - ведь больше половины всех автомобилей Tesla нынче производятся в Шанхае.
    Тем более китайцы на деле ,а не на словах занимаются импортозамещением. Тот же BYD составляет реальную конкуренцию на рынке электромобилей.
    Китайцы создают свой аналог Starlink и быстро развивают космическую программу - обещая к 2030 году отправить человека на Луну . И стараются импортозаместить всё американское, включая чипы.
    Да и приняли Маска не случайно-Китайские власти беспокоил вопрос со спутниками Starlink и их применением на Тайване. Это для них наиболее болезненный вопрос.Возможно Маск пытался что-то выторговать для себя в обмен на обещания не мешать с интеграцией Тайваня.
    Верить ему нельзя, и китайцы это знают наверняка.Но им тоже невыгодно полностью рвать отношения с США, а Маск как раз представляет чаяния .
    части бизнес-элит США, которые понимают самоубийственность третьей мировой войны с Пекином. Однако антикитайская повестка нынче в США доминирует - поэтому вряд ли старания этой “партии мира” могут всерьёз повлиять на нынешнюю политику Вашингтона.
  5. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 20:04
    0
    Интересно , а что скажут Кремль и Рогозин, который тоже с удовольствием порушил многие технологические цепочки и рассорился с Маском и прочими...
    Опять что-то пообещают?
  6. solar
    solar Сегодня, 20:16
    0
    Илон Маск продолжает демонстрировать полную независимость и своего рода неподчинение продвигаемой нынешним президентом США и его администрацией внутренней и внешней политике Белого дома

    А он как-то Белому дому должен подчинятся?
    В Пекине американский предприниматель сегодня уже встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

    Ничего удивительного. Мало того, что миллиардер, знаменитость в области современного бизнеса, так еще и инвестор для китайской промышленности.