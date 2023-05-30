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Кадыров об атаке дронами по Москве: «Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть»

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Кадыров об атаке дронами по Москве: «Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть»

Сегодняшняя атака украинских беспилотников по Москве не имеет никакого стратегического, тактического или психологического смысла. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.


По словам Кадырова, боевые действия идут совсем в другом месте. Но те люди, кто знаком с террористическими методами, понимают, что украинский режим пытается компенсировать информационные очки после крупных поражений.

У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали

- написал Кадыров.

Он отметил, что типичные террористы так и делают – отдают приказы об атаках совсем не военных объектов где-то далеко от места ведения боевых действий. Киевский режим принимает такие решения, которые подтверждают его террористический характер. Поэтому, призвал Кадыров, надо использовать термины «террорист», «нацист» и «сатанист» по отношению к украинским руководителям.

По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». Нет никаких военных и политиков на Украине - только террористы

- подчеркнул Кадыров.

Глава ЧР также призвал наносить удары по местам скопления украинских террористов до тех пор, пока не останется «мокрое место» от их лидеров. Тогда другим подобным лицам будет «неповадно думать плохо» о России. На атаки, подобные сегодняшней, отметил Кадыров, надо реагировать не жестко, а жестоко, поскольку речь идет о защите российских граждан.

Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова

- написал руководитель Чеченской Республики, завершая свой пост.

Кроме того, Кадыров посоветовал европейским странам подумать над тем, кому они помогают деньгами и оружием. Ведь когда Россия «постучит в двери» Польши или Германии, там ответить не смогут, так как все оружие уже передали Киеву.

Напомним, что сегодня Москва подверглась серийному налету украинских беспилотников. Большая часть дронов была сбита средствами ПВО, но все же в несколько домов беспилотники врезались. К счастью, обошлось без жертв и серьезных разрушений, что не отменяет необходимости оперативной и решительной реакции на произошедшее.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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4 комментария
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  1. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 18:05
    +1
    Рамзан Ахмедович, Вы не могли бы нью-йоркской фракции передать, что сенатор Линдси Грэм должен извиниться на камеру?
  2. spirit
    spirit Сегодня, 18:12
    -1
    Ведь когда Россия «постучит в двери» Польши или Германии, там ответить не смогут, так как все оружие уже передали Киеву.

    У Айфона похоже выходной, этот решил его подменить .Польша,Германия...ну ну. приграничные территории сначала отбейте что бы наших людей не обстреливали!!!Кадыров свой "оберегаемый" Ахмат на эту задачу не хочет отправить, попросить у "уважаемого"Шойгу тяж оружия,как это делал Вагнер,они так то тоже лёгкая пехота была раньше.Не ?нет желания? . Вояки тиктокерные.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:14
    +1
    При всем уважении к Рамзану.Мстить,это понятно и необходимо.А если делать так,на упреждение.Что бы камня на камне..А то,по факту случившегося...Тем болен было ясно уже много месяцев,что атаки будут.
  4. Strannik96
    Strannik96 Сегодня, 18:20
    0
    Цитата: spirit
    Ведь когда Россия «постучит в двери» Польши или Германии, там ответить не смогут, так как все оружие уже передали Киеву.

    У Айфона похоже выходной, этот решил его подменить .Польша,Германия...ну ну. приграничные территории сначала отбейте что бы наших людей не обстреливали!!!Кадыров свой "оберегаемый" Ахмат на эту задачу не хочет отправить, попросить у "уважаемого"Шойгу тяж оружия,как это делал Вагнер,они так то тоже лёгкая пехота была раньше.Не ?нет желания? . Вояки тиктокерные.

    Одного тиктокер уже отвезли в Чечню, смотрет надо за языком. А то инфа она везде собирается. А с польшей и герсманией, когда надо, тогда и постучат, только им и сейчас отвечать нечем.