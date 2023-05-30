Кадыров об атаке дронами по Москве: «Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть»

У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали

По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам «украинские военные». Нет никаких военных и политиков на Украине - только террористы

Напоследок немного забегу вперёд, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова