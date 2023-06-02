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В Польше выделят больше средств на модернизацию старых угольных электростанций

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В Польше выделят больше средств на модернизацию старых угольных электростанций

Януш Пехочиньски, президент Польско-Азиатской торгово-промышленной палаты, бывший вице-премьер и министр экономики отмечает, что в Польше будут выделены значительные средства на модернизацию старых угольных электростанций.


Он также напоминает, что блок С угольной электростанции в Остроленке ранее был полностью снесен.

Энергетический переход теперь является часто повторяемой фразой, но к чему он ведёт?.

- отмечает Януш Пехоцинский.

Напомним, что в последние годы практически все страны реализуют программы в области энергоэффективности. Однако многие крупные экономики, такие как Китай и Индия, пока вынужденно вернулись на траекторию роста использования углеродных энергоресурсов. Польша тоже, в данном случае, не стала исключением, увеличив добычу угля.

На модернизацию старых угольных агрегатов в Польше выделены достаточно большие средства. Их могло бы быть ощутимо меньше, если бы принято было в своё время решение не сносить блок С в Остроленке, а восстановить его, потому что эта электростанция была эффективнее большинства старых.

Однако остается вопрос о будущей форме польского энергетического баланса и о том, как будут осуществляться необходимые инвестиции. В горнодобывающей промышленности Польши фиксируются всё более высокие затраты на добычу полезных ископаемых.

Польша, так яро поддерживающая все санкционные антироссийские пакеты, в числе первых получает энергетические проблемы. Стремясь в последние годы к более экологичной энергетике, Варшава вынужденно откатывается в этом вопросе назад, и вкладывает всё большие средства в полуразрушенные или приведённые к банкротству нерадивым менеджментом угольные электростанции.
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9 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    +1
    Польша переходит на уголек, Германия вспомнила об угле... Скоро смог в Европе станет делом обыденным. Поздравим "зеленных" с их мечтой о "зеленной энергетике" и отправим в подарок респираторы.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 13:50
      +1
      Обойдутся и без респираторов. Нефиг их бадовать, пусть дышат угольным смогом, ту да бы им еще пыль от снарядов с обедненным отправить.
    2. frruc
      frruc Сегодня, 14:26
      0
      rotmistr60.....Польша переходит на уголек, Германия вспомнила об угле...

      Грамотное и главное своевременное решение. Пожелаем им удачи в топливно-энергетическом комплексе.
  2. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 13:46
    +3
    средства на модернизацию старых угольных электростанций.
    И где ваша Зеленая энергетика ? Тунберг, Грета - Ау-у-у !!
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:06
    +2
    К слову, станции на угле кратно "грязнее" газовых и мазутных, при прочих равных, то есть при идентичных системах очистки.
    Ну а еще - можно и их сделать чистыми, это несложно, технологии известны. Одна проблема - это охрененно дорого hi
    1. frruc
      frruc Сегодня, 14:29
      0
      Bingo
      ...... это несложно, технологии известны. Одна проблема - это охрененно дорого

      У японцев большой опыт в изготовлении промышленных фильтров для подобных объектов ТЭК. Да, придется раскошелиться.
    2. Попандос
      Попандос Сегодня, 14:31
      0
      Ну а еще - можно и их сделать чистыми, это несложно, технологии известны

      Как будете золоотвалы утилизировать?
  4. Lokis
    Lokis Сегодня, 14:19
    +1
    W polsce wysługujący sie obcym rząd 5 lat temu wydał 1.5 miliarda tj. 1500000000 zł. na częściowe wybudowanie elektrowni węglowej w Ostrołęce. Budowę wstrzymano i wydano na rozbiórkę 300 milionów 300 000000zł. Przy takich decyzjach wrogów zewnętrznych nie trzeba wystarczy "niepolski rząd".
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:21
    0
    Мощнейшими загрязнителями планеты считаются угольные ТЭС[12]. При сжигании угля в атмосферу выбрасываются токсичные вещества и летучая зола, которые усугубляют проблемы загрязнения воздуха в густонаселённых районах, где обычно расположены ТЭС. Продукты горения угля, такие как диоксид серы (SO2) и оксиды азота (NOx), вызывают кислотные дожди, ртуть и другие тяжёлые металлы загрязняют водоёмы и поверхностные слои почвы, делая территории малопригодными для жизни и хозяйственной деятельности[11]. Размер частичек золы может достигать 0,1 мкм — при таком размере они способны проникать в организм даже через кожный покров. Более крупные выбросы (PM2.5 или PM10[en]) попадают в организм человека через дыхательные каналы, постепенно приводя к развитию респираторных и онкологических заболеваний[13][14]. В результате уже на 2017-й выбросы от сжигания угля были причиной минимум полумиллиона смертей в год[15].

    Не существует технологий, позволяющих производить, транспортировать и сжигать уголь без значительного ущерба окружающей среде[16]. Даже системы улавливания газов угольных электростанций не обеспечивают полноценную очистку выбросов. Международное энергетическое агентство не признаёт, что существующие «зелёные» технологии улавливания и захоронения углекислого газа на угольных ТЭС делает их экологичными[17][18][19].
    (Википедия)

    В радиационном отношении гораздо более опасны тепловые электростанции, поскольку сжигаемые на них уголь, торф и газ содержат природные радионуклиды семейств урана и тория. Средние индивидуальные дозы облучения в районе расположения тепловых электростанций мощностью 1 ГВт/год составляют от 6 до 60 мкЗв/год, а от выбросов АЭС - от 0.004 до 0.13 мкЗв/год.
    Таким образом, АЭС при нормальной их эксплуатации являются экологически более чистыми, чем тепловые электростанции.
    (https://vuzlit.com/634067/teplovye_elektrostantsii)