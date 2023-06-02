В Польше выделят больше средств на модернизацию старых угольных электростанций

Энергетический переход теперь является часто повторяемой фразой, но к чему он ведёт?.

Януш Пехочиньски, президент Польско-Азиатской торгово-промышленной палаты, бывший вице-премьер и министр экономики отмечает, что в Польше будут выделены значительные средства на модернизацию старых угольных электростанций.Он также напоминает, что блок С угольной электростанции в Остроленке ранее был полностью снесен.- отмечает Януш Пехоцинский.Напомним, что в последние годы практически все страны реализуют программы в области энергоэффективности. Однако многие крупные экономики, такие как Китай и Индия, пока вынужденно вернулись на траекторию роста использования углеродных энергоресурсов. Польша тоже, в данном случае, не стала исключением, увеличив добычу угля.На модернизацию старых угольных агрегатов в Польше выделены достаточно большие средства. Их могло бы быть ощутимо меньше, если бы принято было в своё время решение не сносить блок С в Остроленке, а восстановить его, потому что эта электростанция была эффективнее большинства старых.Однако остается вопрос о будущей форме польского энергетического баланса и о том, как будут осуществляться необходимые инвестиции. В горнодобывающей промышленности Польши фиксируются всё более высокие затраты на добычу полезных ископаемых.Польша, так яро поддерживающая все санкционные антироссийские пакеты, в числе первых получает энергетические проблемы. Стремясь в последние годы к более экологичной энергетике, Варшава вынужденно откатывается в этом вопросе назад, и вкладывает всё большие средства в полуразрушенные или приведённые к банкротству нерадивым менеджментом угольные электростанции.